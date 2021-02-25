Уряд не провалював ніякого плану вакцинації, бо сьогодні немає взагалі ніякого урядового плану діяльності, - нардеп Бондарєв
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Народний депутат переконаний у тому, що календарний план вакцинації від коронавірусу був провалений через те, що він був формальною відпискою уряду.
Насправді ж, на думку депутата, в уряду немає ніякої стратегії чи плану дій, в тому числі й щодо подолання пандемії.
Про це він розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".
"Не можна провалити план, якого нема. Уряд не провалював ніякого плану, бо сьогодні нема взагалі урядового плану діяльності, затвердженого Верховною Радою. В нас немає плану подолання пандемії, в якому повинна бути частина про вакцинацію, а частина про пропаганду. Пропаганда - це також робота. Треба пропагувати вакцинацію. Але, що натомість зробили урядовці? Вони останні 3 місяці нав’язували суспільству ідею недовіри. І через недовіру до уряду ми маємо сьогодні такий відсоток довіри до цієї вакцини", - заявив народний обранець.
Парламентар підкреслив, що високий рівень недовіри українців до вакцини свідчить про повну відсутність інформаційної кампанії.
Водночас нардеп закцентував на тому, що в українців були завищені очікування від вакцинації через те, що влада й зокрема президент обіцяв вакцину найкращої якості, яку українці зможуть отримати першими.
"Президент казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину й у нас буде найкраща вакцина. Що ми у підсумку отримали? Ми останні отримали вакцину і найгіршої якості. Сьогодні є статистика, на жаль, ефективність вакцини 63%, а найкращі виробники дають більш ніж 90%. Тому дійсно пропагандою треба займатися. Але спочатку треба розробити план діяльності, а потім під цей план заходів і діяльності знаходити фахівців доручати їм відповідні кроки, в тому числі провести переговори, знайти кошти, зробити пропагандистські заходи, ролики і таке ін. І тільки потім підбивати якісь підсумки, сьогодні ж риску підводять під тим, що привезли незрозуміло що і в останню чергу після Гвінеї, Зімбабве й інших", - підсумував народний депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Нам все равно куда идти
В результате пропаганды вакцина станет эффективней?
На этом все...
Черз хай у ЗМІ мусили відступити.
Кому було цікаво, той привився підпільно за нормальні бабоси.
А на решту населення їм плювати - завезли, що "пан біг дав",
тай неспішненько так колять.
согласен 100%.
из серии мультика :
Мистер Фикс, у вас есть план?
Есть ли у меня план? Да у меня есть 2 плана!