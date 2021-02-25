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Уряд не провалював ніякого плану вакцинації, бо сьогодні немає взагалі ніякого урядового плану діяльності, - нардеп Бондарєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Уряд не провалював ніякого плану вакцинації, бо сьогодні немає взагалі ніякого урядового плану діяльності, - нардеп Бондарєв

Народний депутат переконаний у тому, що календарний план вакцинації від коронавірусу був провалений через те, що він був формальною відпискою уряду.

Насправді ж, на думку депутата, в уряду немає ніякої стратегії чи плану дій, в тому числі й щодо подолання пандемії.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не можна провалити план, якого нема. Уряд не провалював ніякого плану, бо сьогодні нема взагалі урядового плану діяльності, затвердженого Верховною Радою. В нас немає плану подолання пандемії, в якому повинна бути частина про вакцинацію, а частина про пропаганду. Пропаганда - це також робота. Треба пропагувати вакцинацію. Але, що натомість зробили урядовці? Вони останні 3 місяці нав’язували суспільству ідею недовіри. І через недовіру до уряду ми маємо сьогодні такий відсоток довіри до цієї вакцини", - заявив народний обранець.

Парламентар підкреслив, що високий рівень недовіри українців до вакцини свідчить про повну відсутність інформаційної кампанії.

Водночас нардеп закцентував на тому, що в українців були завищені очікування від вакцинації через те, що влада й зокрема президент обіцяв вакцину найкращої якості, яку українці зможуть отримати першими.

"Президент казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину й у нас буде найкраща вакцина. Що ми у підсумку отримали? Ми останні отримали вакцину і найгіршої якості. Сьогодні є статистика, на жаль, ефективність вакцини 63%, а найкращі виробники дають більш ніж 90%. Тому дійсно пропагандою треба займатися. Але спочатку треба розробити план діяльності, а потім під цей план заходів і діяльності знаходити фахівців доручати їм відповідні кроки, в тому числі провести переговори, знайти кошти, зробити пропагандистські заходи, ролики і таке ін. І тільки потім підбивати якісь підсумки, сьогодні ж риску підводять під тим, що привезли незрозуміло що і в останню чергу після Гвінеї, Зімбабве й інших", - підсумував народний депутат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
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25.02.2021 13:52
+6
Нас никому не сбить с пути,
Нам все равно куда идти
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25.02.2021 13:53
+4
96-я страна в мире, которая начала вакцинацию граждан. Это все что нужно знать про МОЗ и про тех, кто у власти.
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25.02.2021 14:10
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25.02.2021 13:52 Відповісти
не заводьте Бубу Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев. - Цензор.НЕТ 1856 Правительство не проваливало никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности, - нардеп Бондарев. - Цензор.НЕТ 1189
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25.02.2021 14:09 Відповісти
Нас никому не сбить с пути,
Нам все равно куда идти
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25.02.2021 13:53 Відповісти
Мы последние получили вакцину и наихудшего качества. Сегодня есть статистика, к сожалению, эффективность вакцины 63%, а лучшие производители дают более 90%. Поэтому действительно пропагандой надо заниматься.Источник: https://censor.net/ru/n3250046

В результате пропаганды вакцина станет эффективней?
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25.02.2021 13:54 Відповісти
Так и есть.Что вы ожидали от клоунов? Только цирк или 95 анал с тупыми шуточками от зедебилов.
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25.02.2021 13:55 Відповісти
Більше того немає пандемії вірусу (є пандемія тестування фальшивими тестами). Тому і у вакцинації немає жодної потреби.
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25.02.2021 14:00 Відповісти
Сучі тельбухи!!! Здором з підчерев'я мізки запливли. Совісті нема де притулитись в цих організмах. Весь світ на дибки став, а ці потвори досі не почухались з вакциною!!!
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25.02.2021 14:06 Відповісти
Задача Зе выступить на сцене, что бы все похлопали.
На этом все...
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25.02.2021 14:08 Відповісти
96-я страна в мире, которая начала вакцинацию граждан. Это все что нужно знать про МОЗ и про тех, кто у власти.
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25.02.2021 14:10 Відповісти
Спочатку хотіли просто бабла зрубати з китайським шмурдяком.
Черз хай у ЗМІ мусили відступити.
Кому було цікаво, той привився підпільно за нормальні бабоси.
А на решту населення їм плювати - завезли, що "пан біг дав",
тай неспішненько так колять.
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25.02.2021 14:16 Відповісти
Тю, здивував! У найвеличнішого не було ніякого плану дій коли він прогундосив про свої наміри влізти на стілець не по розміру, немає і зараз. І це в маштабах всієї країни, а тут якесь міністерство...
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25.02.2021 14:30 Відповісти
Нельзя провалить план, которого нет. Правительство не проваливало никакого плана, потому что сегодня нет совершенно правительственного плана деятельности, утверждённого Верховной Радой.



согласен 100%.

из серии мультика :
Мистер Фикс, у вас есть план?
Есть ли у меня план? Да у меня есть 2 плана!
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25.02.2021 15:04 Відповісти
 
 