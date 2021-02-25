УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини Політика України
35 497 60
здирство (280) викрадення (772) Рудьковський (65) СБУ (10025)

СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році топменеджера приватної газовидобувної компанії. Наразі він є народним депутатом України 9 скликання.

Досудове слідство встановило, що замовив злочин колишній бізнес-партнер потерпілого. Замовник був народним депутатом України кількох скликань та очолював Міністерство транспорту та зв’язку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про ексміністра Миколу Рудьковського.

Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу".

Також читайте: Що б у вас не сталося в житті, не треба їхати в Росію, - Рудьковський, який вийшов із московської в'язниці

Потерпілого викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 млн доларів США.

У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, причетним до зазначених злочинів за ст.ст.127 (катування), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають обшуки за місцями проживання та офісів фігурантів злочину.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екс-глава "Укргазвидобування" Семінський про 5 років у полоні через поділ бізнесу Шуфричем і Рудьковським: Сказали, що я винен $ 200 млн. Били. Я почувався біологічним матеріалом. ВІДЕО

Постраждалим є Олег Семінський - колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування". Нині він народний депутат від партії "Слуга народу" у мажоритарному 205 окрузі (Чернігівська область). Семінський був викрадений у 2012 році. Він називав замовником свого викрадення співвласника компанії Миколу Рудьковського і заявляв про право власності на 10% акцій компанії, оформлених на Salazie B.V.

Три з половиною роки ні слідство, ні родичі не могли знайти Семінського і вже практично втратили надію на те, що він живий.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Воооот! Вот как выглядит нормальное похищение! Министры, депутаты, авторитеты вагоны-миллионы. А оте ваши 7 лет за 300 грывень виглядят как политическое преследование.
показати весь коментар
25.02.2021 14:40
+26
СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн - Цензор.НЕТ 6676 Рудьковского закрыть. Менеджера тоже не выпускайте. Пусть расскажет, где 200 лимонов. Не могли же его 3 года просто так прессовать.
показати весь коментар
25.02.2021 14:36
+10
Всем похитителям - по семь лет!
показати весь коментар
25.02.2021 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За три года управились. Молодцы.
показати весь коментар
25.02.2021 14:35 Відповісти
В Соціаліста Рудьковського здається були спільні фірми з Ригом Нестором Шуфричем.Можливо 200 лямів зєлєні Шуфричу заборгували?
показати весь коментар
25.02.2021 14:51 Відповісти
Да ,да они владели акциями одной компании Укргаздобычи
показати весь коментар
25.02.2021 15:39 Відповісти
шуфріч у нього ці фірми потім відтяпав, миколка й на шуфріча замовлял, здається, вбити... Всі ці малодебетні скважини зазвичай віддають привладним бізнесменам
показати весь коментар
25.02.2021 18:37 Відповісти
Всем похитителям - по семь лет!
показати весь коментар
25.02.2021 14:36 Відповісти
...........і три місяці !!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2021 14:45 Відповісти
300ГР И 200 МЛН ДОЛ ПОЖИТЄВО.
показати весь коментар
25.02.2021 15:12 Відповісти
СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн - Цензор.НЕТ 6676 Рудьковского закрыть. Менеджера тоже не выпускайте. Пусть расскажет, где 200 лимонов. Не могли же его 3 года просто так прессовать.
показати весь коментар
25.02.2021 14:36 Відповісти
Бабло -"За горами високими, за морями широкими" і далі по казці. В руки держави, а тим більше народу воно вже точно не попаде.
показати весь коментар
25.02.2021 14:53 Відповісти
Ага, щас. Хотя, если нарид хочет, что-бы у бубочки и Бени закончилась эпоха бедности, то все правильно, отдать бубочке
показати весь коментар
25.02.2021 16:46 Відповісти
так ця потвора вже сидить...у тюрмі в кацапії
показати весь коментар
25.02.2021 14:55 Відповісти
Вже не сидить. Випустили.
показати весь коментар
25.02.2021 15:20 Відповісти
Наоборот менеджера выпускаем, и он на всех парах мчится проверить на месте ли деньги.
показати весь коментар
25.02.2021 15:34 Відповісти
200 миллионов... А если у чувака расходы большие? Вы думаете дешево на лучшем теле страны в Париж летать?
показати весь коментар
25.02.2021 14:39 Відповісти
За двести(!)лямов,даже я нашел бы склопамин...НЕВЕРЮ!!!
показати весь коментар
25.02.2021 14:39 Відповісти
Правильное название - "СКОПОЛАМИН". Делается несложно. СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 5441
показати весь коментар
25.02.2021 14:49 Відповісти
Воооот! Вот как выглядит нормальное похищение! Министры, депутаты, авторитеты вагоны-миллионы. А оте ваши 7 лет за 300 грывень виглядят как политическое преследование.
показати весь коментар
25.02.2021 14:40 Відповісти
Кавказская пленница.
показати весь коментар
25.02.2021 14:44 Відповісти
Рудьковская пленница....
показати весь коментар
25.02.2021 14:48 Відповісти
Шикарная острота. Респект, ув. Соломону.
показати весь коментар
25.02.2021 23:54 Відповісти
А віддав би 200 відразу б і крякнули. Протримавсь, молодець.
показати весь коментар
25.02.2021 14:53 Відповісти
О, знову спливло кусок гівна......, такі вже у гівна фізичні властивості.
показати весь коментар
25.02.2021 14:59 Відповісти
Микола паравоз, социалист ...
а где же коляска??
показати весь коментар
25.02.2021 15:00 Відповісти
Далі буде, не переключайтесь.
показати весь коментар
25.02.2021 15:06 Відповісти
Так он бабе Тюле передал, и она с нее блеяла : любі мої... СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 2196
показати весь коментар
25.02.2021 16:48 Відповісти
Всім приготувати клітчасті ковдри! СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 5504
показати весь коментар
25.02.2021 15:16 Відповісти
що я щойно прочитав????
показати весь коментар
25.02.2021 15:19 Відповісти
До СБУ потрапив чорновик нової повісті чи то Бушкова, чи то Донцової.
показати весь коментар
25.02.2021 15:22 Відповісти
так сильно катували, що він аж втік від них? чи вони катували, катували.... катували, катували, а потім вирішили його відпустити на всі чотири боки з богом? чи як?
показати весь коментар
25.02.2021 15:23 Відповісти
Тут детальніше(стаття ще за 2017)https://www.pravda.com.ua/articles/2017/06/12/7146664/
А це вже після того, як став депутатом https://censor.net/ru/video_news/3221854/nardep_slugi_naroda_seminskiyi_v_soprovojdenii_ohrany_probivaet_kolesa_priparkovannym_avtomobilyam_v
показати весь коментар
25.02.2021 15:47 Відповісти
перечитав, і я вгадав - три роки катували, а потім просто відпустили! Хороша казка, з хеппі ендом.
показати весь коментар
25.02.2021 18:05 Відповісти
.

ага.. можно поверить что будет что-то этому пододеяльному плясуну
сто разов уже было
показати весь коментар
25.02.2021 15:20 Відповісти
Так его давно уже арестовали в России по этому же делу!
показати весь коментар
25.02.2021 15:20 Відповісти
Кажется кого-то недавно осудили за похищение ради 300грн. А тут сотни миллионов, и на свободе.
показати весь коментар
25.02.2021 15:23 Відповісти
Забыл где живешь? Украл на базаре булку хлеба - получил пятерочку, а если больше 100 000 баксов, так еще и грамоту дадут. Переходящую. СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 8605
показати весь коментар
25.02.2021 16:50 Відповісти
200 лимонов денех...СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 193
показати весь коментар
25.02.2021 15:27 Відповісти
Если за 300 грн дают 7 лет и 3 месяца, то за 200 лямов долларов тут даже хрен точно посчитаешь, потому что если завтра курс прыгнет на 5 копеек - это сразу плюс/минус 2 пожизненных с кактусом в жопе.
показати весь коментар
25.02.2021 15:28 Відповісти
Вообще сумма в 200 миллионов долларов-вызывает вопросы в адекватности происходящего. Там сама компания стоит миллионов 30-40, если не меньше. Ну а кеш в размере 200 лямов-это даже у российский олигархов отсутствует. Ссуду надо брать под ликвидные активы. А что сегодня в Украине стоит 200 лямов? Это как Одесский припортовый должно быть.
показати весь коментар
25.02.2021 15:32 Відповісти
Шуфрич и Рудковский владели самой большой в Украине, частной нефте-газодобывающей компаний. В те года 1000 кубов и баррель стоили дорого.
У экс-мэра одного города в Китае, кэша в подвале нашли гораздо больше миллиардов долларов США, чем золотовалютный запас Украины.
показати весь коментар
26.02.2021 11:20 Відповісти
Так стоимость компании какая? Нельзя же искать 200 лямов, в доле, которая стоит 10 лямов. Или меньше. А при чем тут мер Китая? Мы уже в Китае живем?
показати весь коментар
26.02.2021 11:38 Відповісти
Разве я привел в пример ваших российских олигархов? Нет, это вы привели их в пример, на что я дал пример на Китай, где в отличии от РФ миллиардеров ловят и расстреливают, потому и всплывают данные про 36 МИЛЛИАРДОВ долларов кэша, не считая килограммов золота больше, чем золотой запас трёх Прибалтийских стран.

А кто оценил их компанию в 10 млн? Да у Шуфрича только личный самолет стоит 86 миллионов долларов!
Не смешно.
показати весь коментар
26.02.2021 12:53 Відповісти
три года не могли найти и нашли депутатом? вот это поворот
показати весь коментар
25.02.2021 15:33 Відповісти
Удачное вложение 200 лямов.
показати весь коментар
25.02.2021 15:35 Відповісти
он не мог такого сделать, он же инвалид! СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 1537
СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 3050
показати весь коментар
25.02.2021 16:15 Відповісти
таки да, первооткрыватель клетчатого одеяла и каталки задолго до Воной)
показати весь коментар
25.02.2021 16:21 Відповісти
СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 9076
показати весь коментар
25.02.2021 16:34 Відповісти
да х..й на них. когда они друг друга переклепают? С,Б,У бы своей работой прямой занялась.
показати весь коментар
25.02.2021 20:36 Відповісти
Стерненку за начеб-то викрадення ************** ...дараса зелений утирок разом з прокурорскою кобилою призначив 7 років. Цікаво скільки ж цим козлам рудьковському та шуфричу призначать ці вилупки за 5 років викрадення та вимагання 200 млн.?
показати весь коментар
25.02.2021 21:08 Відповісти
Ссыкло начальник полиции Черниговского департамента Бугай Александр Петрович со своим отцом Ьугаем Виктором Дураковичем не связаны или они только буременных женщин пугать способны, а потом сматься в штаны?
показати весь коментар
25.02.2021 22:20 Відповісти
Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. "При попытках поговорить о чём нибудь серьёзном хозяин тупо даёт пожрать", - такое мнение среди котов звучало чаще всего.
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
показати весь коментар
25.02.2021 23:22 Відповісти
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным
А по делу Стерненко и не скажешь, как в средние века закон- для своих и приблатненных с корочками.
показати весь коментар
26.02.2021 00:52 Відповісти
хм??и что тут скажеш??разумеется !понять простить!! ну и дело конечно же закрыть!!это ведь всё произошло до зеленского!! СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 6582 СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 8325
показати весь коментар
26.02.2021 01:18 Відповісти
Мне вот интересно, раз "партнеры" по бизнесу требовали такую сумму, то они наверняка основывались на какой-то информации, так что этого потерпевшего неплохо бы потрясти на предмет того, откуда такие деньги и уплачены ли налоги с них?
показати весь коментар
26.02.2021 03:08 Відповісти
Экспроприировал экспоприированное - т.е. грабил награбленое - почему то он не украл какого-тот крестьянина или тракториста с сантехником - он выкрал гада, который будучи служащим на ГОСУДАРСТВЕННОЙ должности награбил себе денег из госбюджета, то есть у всего народа. Требовал 200 миллионов, потому что знал, что они есть. Не требовал 100 миллионов, потому что знал - есть больше, не требовал 500 миллионов - он такой же и знает, что все забирать нельзя. Таких не жалко. Вот этот грабитель бы от 200 миллионов налог в бюджет заплатил бы и все было бы в прорядке
показати весь коментар
26.02.2021 07:54 Відповісти
Зараз Зєля випише звання "Герой України" та допустить до великого корита. Ну щоб компенсувати героїчне перебування у "расейскіх застєнках".
показати весь коментар
26.02.2021 08:01 Відповісти
?
Вы такой наивный?
Такой специалист уже давно их консультирует и заодно пользуется депутатским мандатом - пан следователь, это не обвинение, а лишь моё предположение.
показати весь коментар
26.02.2021 11:23 Відповісти
Коля рудьковский конечно подонок... но не зря всплыла фамилия шуфрича, он был идейным вдохновителем и организатором в первую очередь. этот подонок еще похлеще рудьковского...
показати весь коментар
26.02.2021 09:50 Відповісти
Они как раз друг друга стоят.
Напомню, что Шуфрич бликий круг Медведчука.
А Рудьковский активно участвовал в спец операции ФСБ по дискредитации Президента Кучмы, чтобы заблокировать план ПДЧ в НАТО ("Пленки Мельниченко").
показати весь коментар
26.02.2021 11:25 Відповісти
Хмм.Не этот ли похищенный трахает со зла свою помощницу как врага народа? СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 9551
статья
показати весь коментар
26.02.2021 12:19 Відповісти
 
 