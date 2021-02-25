СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора розкрили резонансне викрадення у 2012 році топменеджера приватної газовидобувної компанії. Наразі він є народним депутатом України 9 скликання.
Досудове слідство встановило, що замовив злочин колишній бізнес-партнер потерпілого. Замовник був народним депутатом України кількох скликань та очолював Міністерство транспорту та зв’язку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про ексміністра Миколу Рудьковського.
Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу".
Потерпілого викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 млн доларів США.
У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, причетним до зазначених злочинів за ст.ст.127 (катування), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають обшуки за місцями проживання та офісів фігурантів злочину.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Постраждалим є Олег Семінський - колишній керівник ПрАТ "Нафтогазвидобування". Нині він народний депутат від партії "Слуга народу" у мажоритарному 205 окрузі (Чернігівська область). Семінський був викрадений у 2012 році. Він називав замовником свого викрадення співвласника компанії Миколу Рудьковського і заявляв про право власності на 10% акцій компанії, оформлених на Salazie B.V.
Три з половиною роки ні слідство, ні родичі не могли знайти Семінського і вже практично втратили надію на те, що він живий.
Будь ласка, зачекайте...
а где же коляска??
А це вже після того, як став депутатом https://censor.net/ru/video_news/3221854/nardep_slugi_naroda_seminskiyi_v_soprovojdenii_ohrany_probivaet_kolesa_priparkovannym_avtomobilyam_v
ага.. можно поверить что будет что-то этому пододеяльному плясуну
сто разов уже было
У экс-мэра одного города в Китае, кэша в подвале нашли гораздо больше миллиардов долларов США, чем золотовалютный запас Украины.
А кто оценил их компанию в 10 млн? Да у Шуфрича только личный самолет стоит 86 миллионов долларов!
Не смешно.
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
А по делу Стерненко и не скажешь, как в средние века закон- для своих и приблатненных с корочками.
Вы такой наивный?
Такой специалист уже давно их консультирует и заодно пользуется депутатским мандатом - пан следователь, это не обвинение, а лишь моё предположение.
Напомню, что Шуфрич бликий круг Медведчука.
А Рудьковский активно участвовал в спец операции ФСБ по дискредитации Президента Кучмы, чтобы заблокировать план ПДЧ в НАТО ("Пленки Мельниченко").
статья