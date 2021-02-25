Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті
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В Івано-Франківську на час посилення карантину запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті: з 26 лютого користуватися ним зможуть тільки особи, які мають при собі службове посвідчення або довідку з місця роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Руслан Марцінків.
"Від 26 лютого ми в червоній зоні. Щоб медики і працівники критичної інфраструктури міста мали як доїхати до роботи - містом курсуватимуть спецрейси. Таке рішення щойно ухвалив виконавчий комітет", - написав Марцінків.
Він зазначив, що пасажирам для посадки обов’язково мати при собі службове посвідчення або довідку з місця роботи.
Так, міський транспорт буде їздити за:
- тролейбусними маршрутами № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
- автобусними №21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40К, 41К, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47К, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60.
"Це - всі міські маршрути. Наразі вони курсуватимуть за звичним графіком.
Втім, перевезення буде виключно з дотриманням протиепідемічних заходів: лише сидячі місця та маски", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
дивимось на дату публікації
За твоїм посилання немає відповіді на моє питання. Там лише про "середню температуру хворих по лікарні".
Країна (регіон), дата введення карантину, зменшення у % рівня захворюваності через 2/4/6/8 тижнів.
Але більш схоже на те, що люди вже просто отримали імунітет, перехворівши.
Хоча таким лошарам, як ти, рекомендовано слухати усю лапшу від ВООЗ та сліпо вірити її побрехенькам.
Та що ти там розумієш в цьому? Дивися дебіловізор, не відривайся і ковтай.