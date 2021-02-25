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Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті

В Івано-Франківську на час посилення карантину запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті: з 26 лютого користуватися ним зможуть тільки особи, які мають при собі службове посвідчення або довідку з місця роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Руслан Марцінків.

"Від 26 лютого ми в червоній зоні. Щоб медики і працівники критичної інфраструктури міста мали як доїхати до роботи - містом курсуватимуть спецрейси. Таке рішення щойно ухвалив виконавчий комітет", - написав Марцінків.

Він зазначив, що пасажирам для посадки обов’язково мати при собі службове посвідчення або довідку з місця роботи.

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Так, міський транспорт буде їздити за:

  • тролейбусними маршрутами № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
  • автобусними №21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40К, 41К, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47К, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60.

"Це - всі міські маршрути. Наразі вони курсуватимуть за звичним графіком.

Втім, перевезення буде виключно з дотриманням протиепідемічних заходів: лише сидячі місця та маски", - написав він.

Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Судя по веб камерам в Буковеле нас нагло обманывают, нет никакой вспышки!
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25.02.2021 14:38
+1
Там хоть чума, селяне поедут кататься. Они не верят!
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25.02.2021 16:27
+1
Стандартна відповідь ідіота.

За твоїм посилання немає відповіді на моє питання. Там лише про "середню температуру хворих по лікарні".
Країна (регіон), дата введення карантину, зменшення у % рівня захворюваності через 2/4/6/8 тижнів.
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25.02.2021 19:50
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Судя по веб камерам в Буковеле нас нагло обманывают, нет никакой вспышки!
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25.02.2021 14:38 Відповісти
Там хоть чума, селяне поедут кататься. Они не верят!
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25.02.2021 16:27 Відповісти
А шо такое, бизнесу уже не надо работать? А на что хоронить? Бегом зарабатывать!
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25.02.2021 14:40 Відповісти
01:01 14.11.2020 .

дивимось на дату публікації
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25.02.2021 16:08 Відповісти
Дата публикации - то такое. А вот отношение к коронавирусу очень хорошо продемонстрировано. Булки расслабили. Рыба гниёт с головы. Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті - Цензор.НЕТ 9979
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25.02.2021 18:34 Відповісти
В якій країні чи регіоні "повний локдаун" (а не зупинка тестування гівнотестами) допоміг зменшити "ріст захворюваності"?
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25.02.2021 19:17 Відповісти
Тебя в Гугле забанили? Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті - Цензор.НЕТ 1572
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25.02.2021 19:47 Відповісти
Стандартна відповідь ідіота.

За твоїм посилання немає відповіді на моє питання. Там лише про "середню температуру хворих по лікарні".
Країна (регіон), дата введення карантину, зменшення у % рівня захворюваності через 2/4/6/8 тижнів.
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25.02.2021 19:50 Відповісти
Вперше за ТРИ МІСЯЦІ? Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті - Цензор.НЕТ 7482 Оце так "ефективність" в твого локдауну.
Але більш схоже на те, що люди вже просто отримали імунітет, перехворівши.

Хоча таким лошарам, як ти, рекомендовано слухати усю лапшу від ВООЗ та сліпо вірити її побрехенькам.
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26.02.2021 10:57 Відповісти
Для повноти картини ВООЗ повинна була б сповістити, як змінилась кількість зроблених щодня тестів. Бо в Україні я вже бачив "перемогу над ковідом", а насправді стали робити в п'ять разів менше тестів.
Та що ти там розумієш в цьому? Дивися дебіловізор, не відривайся і ковтай.
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26.02.2021 11:01 Відповісти
Щось новим штамам чхати на будь-які карантинні обмеження, спокійно собі подорожують світом.
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25.02.2021 19:52 Відповісти
 
 