Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський

Нині в Україні активно триває реформа децентралізації.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень життя громадян України залежить від рівня нашої взаємодії. Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Я вважаю, що втілюється активно, успішно. Одним із доказів цього є офіційна резолюція наших європейських партнерів, які закликають вивчати наш досвід і поширювати його в інших країнах", - підкреслив Зеленський.

"Ми зробили все, щоб створити спроможні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого функціонування. Ми заснували нову систему районів, впорядкували розподіл повноважень між районами та громадами. Громади отримали кошти, повноваження, ресурси, зокрема земельні. Це не означає, що кожен регіон тепер сам за себе", - додав Зеленський.

Він також уточнив, що реформа децентралізації наразі не завершена і в поточному році ще належить реалізувати низку важливих завдань.

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