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Новини Політика України
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Зеленський (17428) децентралізація (395)

Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський

Нині в Україні активно триває реформа децентралізації.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання Ради розвитку громад і територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Рівень життя громадян України залежить від рівня нашої взаємодії. Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Я вважаю, що втілюється активно, успішно. Одним із доказів цього є офіційна резолюція наших європейських партнерів, які закликають вивчати наш досвід і поширювати його в інших країнах", - підкреслив Зеленський.

"Ми зробили все, щоб створити спроможні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого функціонування. Ми заснували нову систему районів, впорядкували розподіл повноважень між районами та громадами. Громади отримали кошти, повноваження, ресурси, зокрема земельні. Це не означає, що кожен регіон тепер сам за себе", - додав Зеленський.

Він також уточнив, що реформа децентралізації наразі не завершена і в поточному році ще належить реалізувати низку важливих завдань.

Читайте також: Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Дядя вова, ти дурак? Реформа децентралізації давно в дії. І це бачать мешканці міст і містечок, яких об'їдав центр до 2014 року. А перекроїти райони- це не децентралізація- це якась порнографія.
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25.02.2021 14:58
+16
Казковий ідіот...
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25.02.2021 14:48
+14
Ждем новости,что найвеличнейший получил наконец то Томос,а не его имитацию,как при клятом Порошенко
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25.02.2021 15:06
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Казковий ідіот...
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25.02.2021 14:48 Відповісти
А с Америки летит делегация федеральных судей шоб перенять опыт, как мы так быстро и дёшево провели такую успешную судебную реформу
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25.02.2021 14:49 Відповісти
Борменталь, дайте ему селедки.
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25.02.2021 15:00 Відповісти
"...а нє пошєл би ти нах..."(с) Л. Подерв'янський "Данко" Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3417
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25.02.2021 14:56 Відповісти
,,Рви нирки,вони горітимуть!"
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25.02.2021 14:58 Відповісти
Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6040
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25.02.2021 14:59 Відповісти
Дядя вова, ти дурак? Реформа децентралізації давно в дії. І це бачать мешканці міст і містечок, яких об'їдав центр до 2014 року. А перекроїти райони- це не децентралізація- це якась порнографія.
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25.02.2021 14:58 Відповісти
Валуев приложил раковину к уху и услышал, как продавец отдела сантехники вызывает охрану.

Новости от зелкных сплошной анекдот
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25.02.2021 15:00 Відповісти
Ждем новости,что найвеличнейший получил наконец то Томос,а не его имитацию,как при клятом Порошенко
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25.02.2021 15:06 Відповісти
👍😄😄😄
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25.02.2021 16:43 Відповісти
Безгмозлый карлик-малорос,а не президент
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25.02.2021 15:07 Відповісти
Уровень жизни граждан зависит от уровня экономического развития страны. Плюс деолигархизация экономики и реальная борьба с коррупцией
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25.02.2021 15:11 Відповісти
Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2698Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 167
Уровень жизни граждан Украины зависит от уровня нашего взаимодействия
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25.02.2021 15:12 Відповісти
цією і подібними побрехеньками він розраховує втримати навколо себе лохторат (і його підтримку), який лише з дивану захищає незалежність України. Бо весь інший він вже втратив.
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25.02.2021 15:16 Відповісти
розповсюджувати досвід України?!
Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7035
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25.02.2021 15:17 Відповісти
Оно фантастически дебильное или безмерно наглое?
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25.02.2021 16:41 Відповісти
ЗЄбанат!
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25.02.2021 17:00 Відповісти
Так епічно ******* говорити неправду могли ще при совку.
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25.02.2021 17:14 Відповісти
 
 