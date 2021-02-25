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Новини Політика України
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ТСК (343) Медведчук (1323) Сурков (201) Корнієнко (649)

У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, -

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко виступає за створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді у зв'язку з можливими переговорами Віктора Медведчука і Владислава Суркова про постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

"Правоохоронні органи мають дати цьому правову оцінку. Вони мають відкрити справу за фактом таких "плівок", а далі долучити їх до інших справ щодо моментів держзради", - сказав він журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Корнієнко зазначив, що необхідно говорити про розгляд цього питання у Верховній Раді, зокрема, створювати тимчасову слідчу комісію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО

"Оскільки ми бачимо вже не перший такий сигнал про співпрацю колишньої влади з Російською Федерацією через Віктора Медведчука", - наголосив він.

Раніше в ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оброни України (РНБО) 19 лютого запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини через фінансування тероризму. 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів його в дію.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
И по вагнеровцам
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25.02.2021 14:56
+13
Лучше сменить руководство СБУ.
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25.02.2021 14:50
+10
вонючий нос ЗЕльоного скунса Корниенко учуял, что виноватым можно сделать ..... ПОРОХА В Раде нужно создать ВСК в связи с возможными переговорами Медведчука и Суркова, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4695
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25.02.2021 14:52
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Правила форума Рада форумчан
Лучше сменить руководство СБУ.
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25.02.2021 14:50 Відповісти
У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1867
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25.02.2021 15:25 Відповісти
Баканов: "Абнімаю, крєпка жму руку." У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5051
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25.02.2021 15:37 Відповісти
Правильно. Создавайте обязательно. Сразу после ТСК по сливу операции по вагнеровцам и попыткой задержания со стрельбой офицера, который вел эту операцию.
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25.02.2021 15:41 Відповісти
вонючий нос ЗЕльоного скунса Корниенко учуял, что виноватым можно сделать ..... ПОРОХА В Раде нужно создать ВСК в связи с возможными переговорами Медведчука и Суркова, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4695
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25.02.2021 14:52 Відповісти
на злодієві шапка горить!!!
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25.02.2021 16:12 Відповісти
Та ні, то всього лише

"Невістка всралась" 😂
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25.02.2021 18:57 Відповісти
И по вагнеровцам
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25.02.2021 14:56 Відповісти
В першу чергу!
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25.02.2021 15:13 Відповісти
Не совсем понятно, а в чем, конкретно, там измена?
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25.02.2021 15:03 Відповісти
посмотри на эту харю. там интЫлЭкт и рядом не проходил. корабельный пень!
У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9112
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Прослушайте ещё раз разговор Медведчука с Сурковым.
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25.02.2021 15:39 Відповісти
И что? Там Медведчук говорит - я изменяю Родине вот в этом этом и этом, а потом так коварно и зловеще смеется, понимая безразмерность своей вседозволенности? Там так?
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25.02.2021 16:12 Відповісти
От того, что тебе не понятно - не говорит, что гос. измены там нет...
Нужно привлекать КАЖДОГО, кто "вась-васькался" с ************* во время войны. Без оглядки на те должности которые они занимали и занимают !
Если докажут, что порох ****- пусть и порох идёт в тюрягу !
тем более, что грехов у него до рена... и иловайская и дебальсовкая операции...
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25.02.2021 17:31 Відповісти
Если бы тебе самому было понятно в чем суть преступления медведчука, ты бы наверное эту суть изложил. Но вместо этого ты пишешь какую то чушь про то, что нужно судить за вась-васьканье. Это - первое. А второе - так это то, что, как показало дело Стерненка в нашей стране "доказать" могут даже самое бессмысленное обвинение.
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25.02.2021 18:58 Відповісти
То есть по твоему Медведчук - не преступник ?
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25.02.2021 19:04 Відповісти
Я не вижу состава преступления в том телефонном разговоре. А вот в сливе этого разговора , состав преступления - может быть. Если он был у наших спец служб, наверняка он был засекречен. Просто, если бы сурков еще занимался делами ( а он вроде уже отошел от дел), то это могло негативно отразится на переговорах. И самое главное ,тут в том, что слив этот делался , не ради торжества справедливости или в интересах страны, а для поднятия просевшего рейтинга отдельно взятого зе-чма.
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25.02.2021 19:28 Відповісти
ну "не видишь" - так "не видишь" ...
Но помнится мне , порох уверял, что НЕ ОН "пропихивал" кума путина - Медведчука... А оказывается - ОН !
и при этом он с ним обсуждал "поддержку" оккупанта в Крыму - путём поставки ему эл.энергии ! А это - ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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25.02.2021 19:34 Відповісти
Какое преступление ? Ну, статья, номер, когда приняли? в чем суть преступления?
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25.02.2021 19:37 Відповісти
Государственная измена - через оказание поддержки государству агрессору путем передачи ей эл.энергии, чем упрощало осуществление ею оккупационных действий ... И т.д.
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25.02.2021 19:47 Відповісти
А когда, государство агрессор стало государством агрессором?
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25.02.2021 19:52 Відповісти
В момент начала агрессии - в конце февраля 2014 года !
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25.02.2021 19:52 Відповісти
Нет, в момент принятия закона, а это 18ый год
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25.02.2021 19:56 Відповісти
А когда гитлеровская Германия стала для СССР агрессором ?
))
НЕТ! В момент ФАКТИЧЕСКОГО осуществления агрессии !!!
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25.02.2021 19:57 Відповісти
Так россия не признавала свою агрессию, что - память короткая? Она и сейчас не признает
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25.02.2021 20:02 Відповісти
Согласно международных норм, нами ратифицированных, а также согласно норм ООН - не нужно "признания агрессора" - факта агрессии - достаточно непосредственно ФАКТА агрессии !!
Это подтверждено решением по Крыму, а так же и по сдавшимся в плен морякам - в Керченской истории...
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25.02.2021 20:04 Відповісти
Ну, давай приведи эту международную норму. Нормы ООН.
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25.02.2021 20:11 Відповісти
А тебе, что - интернет отключили !? ))
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25.02.2021 20:14 Відповісти
То есть, подтверждать свои слова ты не собираешься? Ладно
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25.02.2021 20:20 Відповісти
У тебя есть голова, руки и интернет... !?
Но я тебе помогу... вот читай !!! Черным по белому...


ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИУтверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеиот 14 декабря 1974 года

Дальше ищи сам !
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25.02.2021 20:36 Відповісти
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

И Т.Д !!!
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25.02.2021 20:38 Відповісти
Вот это все что ты написал - чушь собачья, Потому что все пункты ничего не значат без признания Украиной тех войск, банд и тд. кацапскими. Но, к моему сожалению, ты оказался прав . Украина приняла закон Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины»[1] (укр. «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; номер - № 1207-VII) - закон, принятый Верховной радой Украины 15 апреля 2014 года и регулирующий статус неподконтрольных Украине территорий («временно оккупированной территории Украины») в украинском законодательстве, которое, согласно документу, продолжает на них действовать[2]

Но, есть еще одна вещь, которая полностью меняет картину. А именно :

Вільна економічна зона «Крим» (ВЕЗ «Крим») - вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.

Эта зона, как раз и позволяла торговать электричеством на законном основании.
По -моему она действует до сих пор. Так что, как видишь, Порох чист перед законом. Другими словам - Нет у вас методов против Кости Сапрыкина
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25.02.2021 22:16 Відповісти
Ты ДЕБИЛ !? Ты читал норму ратифицированую нами - текст выложен на официальном сайте ВР !!!
Сходи к врачу.... подлечи голову !
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25.02.2021 22:48 Відповісти
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

Согласно НАШЕГО законодательства - ратифицированные международные нормы имею выше силу, над нашими !!!
То, что кто-то "принял у нас закон " - может рассматриваться как "по предварительному сговору лиц" ! То есть кто о по предварительному сговору подготовил "преступный закон", другие "по предварительному сговору лиц" - его принял, а кто то - исполнил !!!
Всё это является преступление, и каждый должен понести ответственность в той мере в которой пристрастен !
Так как все бремя содержания оккупационных территорий и населения - лежит на оккупанте !
Все те, кто разработал закон , принял и исполнил - не могли этого не знать, а следовательно ЗАВЕДОМО ЗНАЯ, что бремя лежит на оккупанте - оказывали ему помощь в виде экономической поддержке !!!! Тем часом усиливая его и одновременно ослабляя нас !
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25.02.2021 22:55 Відповісти
Угомонись, долбодятел.
Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, Закон Украины про народных депутатов
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25.02.2021 23:02 Відповісти
Всё относительно...
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25.02.2021 23:08 Відповісти
Очень глубокомысленно.
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25.02.2021 23:15 Відповісти
А ты думаешь, ***** просто так ОТМЕНИЛ норму верховенства международных норм в кацапии !?
А вот у нас они не отменены !!!!
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25.02.2021 23:17 Відповісти
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
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25.02.2021 23:10 Відповісти
А это значит, что - ОНИ НЕ ЗАКОННЫ !!!

2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

А это значит, что непосредственные её участники и пособники (как соучастники преступления) - подлежат НАКАЗАНИЮ по международным нормам.
А Согласно НАШЕГО законодательства - ратифицированные международные нормы имею выше силу, над нашими !!!
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25.02.2021 23:12 Відповісти
А ЭТО значит, что это твое "Народные депутаты не несут юридической..." - не канает !!! И в данном случае они БУДЕТ нести ответственность, как пособники !!!
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25.02.2021 23:15 Відповісти
Это не мое, баран, это закон Украины.
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25.02.2021 23:20 Відповісти
Я тебе отвечу ТЕМ же !!!
Это ЗАКОН Украины , ЧТО МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ выше законов Украины !!!!
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25.02.2021 23:23 Відповісти
Да ты эти нормы, не понимаешь, чучело.
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25.02.2021 23:25 Відповісти
Это ТЫ их непонимаешь !
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25.02.2021 23:26 Відповісти
Ну, подай на верховную раду в суд, и заодно в спорт-лото напиши
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25.02.2021 23:28 Відповісти
Подадим... Прийдет время... мы их еще по полян начнём вылавливать и пороха тоже...
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25.02.2021 23:31 Відповісти
Да не придет твое время, не фантазируй
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25.02.2021 23:39 Відповісти
А ты ясновидящий ?
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25.02.2021 23:40 Відповісти
Жизненный опыт подсказывает
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25.02.2021 23:48 Відповісти
Он имел право его подписывать. У президента есть такое право подписывать законы. Не законность закона определяет Конституционный Суд. Закон считается законным, пока его не отменят.
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25.02.2021 23:36 Відповісти
Не факт, что убийство - это преступление. Например при самообороне. Так что - ты чушь городишь
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25.02.2021 23:47 Відповісти
Я тебе дал ссылку - она на сайте ВР !!! Фактически - это НАША НОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА !!!
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25.02.2021 23:24 Відповісти
Прочел я этот закон... В нем ни слова о поставках чего-либо на оккупированные территории !!!
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25.02.2021 23:59 Відповісти
А вот википедия пишет:
Правовий режим ВЕЗ спричинився до масового безмитного ввезення товарів та електроенергетики на окуповану територію та - через неї - до Росії. Це поєдналося з широким поширенням контрабанди та корупції на пунктах пропуску на півострів. Міністр економіки України заявив, що «вільна економічна зона в Криму неефективна через корупцію»[2]

И вот статья
Стаття 6. Особливості поставки товарів на (з) території вільної економічної зони "Крим"
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"...
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26.02.2021 00:29 Відповісти
1е - википедию пишут ОБІЧНІЕ люди ! Хотите, я сейчас вам внесу в статью правки и там будет все иначе !? Скажите- и я для примера их внесу !

2- в законе который ві приводите в пример заложена иная суть, чем та которую вы пытаетесь пропихнуть...
В ней рассматривается, как регламентировать жизнь людей на тех территориях, которые ведут хоз.деятельность (перевозка товара через врменную границу с аккупированой территоией и т.д.)...
Но она не предусматривает обеспечение Крыма рессурсами, такими как га, вода, эл. и т.пд.
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26.02.2021 00:46 Відповісти
речь именно хоз деятельности ГРАЖДАН Украины в Крыму, тех, которые там проживают , а не государства...
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26.02.2021 00:47 Відповісти
Кто сказал, что не предусматривает? Электричество - это тоже товар. Закон регулирует поставку товаров, предприятиями
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26.02.2021 01:29 Відповісти
НЕТ ! Это только ваше воображение. Внимательней прочтите закон !
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26.02.2021 01:43 Відповісти
Год назад одна из авторов закона о СЭЗ "Крым" Ксения Ляпина объясняла его необходимость тем, что надо было обеспечить легальные основы для работы тех украинских предприятий, которые остались в Крыму, или же для тех украинских предприятий, которые до сих пор ведут бизнес с Крымом.
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26.02.2021 01:57 Відповісти
Под "украинскими" понималось уж имеющиеся фирмы в Крыму , которые там работали ДО 2014 года и имели УКРАИНСКУЮ регистрацию (не имеющих регистрацию РФ) и платящих налоги УКРАИНЕ и гражданах УКРАИНЫ ! Речь не шла о сотрудничестве ГОСУДАРСТВА Украина с РФ, каким-либо способом !!!!
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26.02.2021 11:56 Відповісти
До конца 2014 года поставки э/э шли структурам Ахметова в Крыму. ДТЭК Крымэнерго.
Потом Заключили 2 контракта с российскими структурами. Да это было. Один контракт на поставку э/э Украиной (гос предприятие) в Крым (российское не гос предприятие, если я правильно понял). Этот контракт нужен был россии. Второй контракт на поставку э/э (и там еще угля) из россии в Украину, вроде , с теми же подписантами. Этот контракт нужен был Украине. Разумеется, условием второго контракта, было подписание первого (это мое мнение). Без получения э/э от росии у нас могли быть серьезные проблемы с энергетикой. Угля на ТЭСах не хватало, не все ТЭСы работали, приходилось устраивать веерные отключения итд.
И тут, для такого, как бы патриота, как ты, возникает дилемма, что делать государству в таком раскладе. Загубить свою энергетику, а в месте с ней и экономику, а значит и боеспособность и при этом не дать ээ врагу и у него не покупать. Или поступить так как поступили.

Кстати, Кризис тогда был очень похож на теперешний, но было несколько отличий. Во-первых - он был гораздо сильнее и опаснее, чем сейчас. Во -вторых, он был из-за объективных причин (там где у нас добывают уголь и скопление ТЭС - шли военные действия) . Сейчас же все - рукотворное, от жадности. И решение сейчас , такое же , покупка ээ у россии, сотрудничество, так сказать, с оккупантом.
И в этой связи, у меня к тебе два вопроса. Первый - за кого ты голосовал на выборах президента в 19 ом году? И второй, ты там грозился Порошенка по полям вылавливать. Так вот перед тобой - Зеленский, который, следуя твоей логике совершает измену Родине, прямо сейчас. И не надо по полям. Он спокойно сидит на Банковой 11. Только приходи к обеду, бо воно поздно на работу приезжает. Так вопрос - вот какой, когда ждать твое вылавливание Зеленского, чтоб я заранее попкорна успел купить?

И еще, обрати внимание, как вовремя подвернулись патриоты, чтоб взорвать ЛЭП, ведь энергетика на конец 2015 года уже боль мень стабилизировалась
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27.02.2021 11:35 Відповісти
"И тут, для такого, как бы патриота, как ты, возникает дилемма, что делать государству в таком раскладе. "


- объясняю (!) по выше, тобою перечисленным "фактам" и многим другим - должно быть возбуждено уголовное дело, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства, круг участников. доля участия, каждого из участников - и по каждому случаю вынесено решение !!!
Если будет доказано, что их действия на тот момент не имели альтернативы (и они реально действия по поиску и реализации ВСЕХ возможных альтернатив), и по другому поступить было нельзя (с целью отвращения еще более худшего положения) - тогда будет "одно" по ним решение...
если же будет установлен факт, что была возможность потупить иначе ...- тогда - "ВИНОВНЫ" !!!


Что касается остального твоего спича в отношении меня - то я не стану опускаться , то болтовни "ни о чем" !
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28.02.2021 14:41 Відповісти
Тем более, что с момента принятия присяги президента ОН обязан осуществлять гарнитии по целостности государства... Действия - поддерживающие агрессора - подрывают способность государства противостоять агрессору !
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25.02.2021 20:01 Відповісти
Так как - усиливаю агрессора !
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25.02.2021 20:02 Відповісти
Зеленим використаним презервативам хочу сказати, що чи більше ви будете наїжджати на Пороха, тим скоріше вам наступить вже повний звіздець.
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25.02.2021 15:05 Відповісти
P.S. Як де побачу оце мохнориле зелене ********, то блювати хочу.
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25.02.2021 15:21 Відповісти
лицо алкоголика,вы видели ,какой живот от пивасика у этого молодого балбеса,скоро(из-за этого) своих яиц не увидит
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25.02.2021 15:36 Відповісти
В споре рождается истина, а по результатам ВСК -подозрение. Активное участие в работе ВСК обязан принять Герасимов.
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25.02.2021 15:08 Відповісти
З цими двома муділами і так все зрозуміло. Де ТСК по "вагнерівцям", яка повинна дати відповідь на дуже актуальне питання - "як прізвища російських щурів?"
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25.02.2021 15:16 Відповісти
А як дізнатися,коли само була записана ця розмова? В 14 році,чи може в 21 році? Чи може ми бачимо розігране шоу ЗЕ разом з Медвейчуком?
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25.02.2021 15:24 Відповісти
постачання електроенегій до окупованого Криму не було з листопада 2015 року..
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25.02.2021 15:32 Відповісти
"Правоохранительные органы... должны открыть дело по факту таких "пленок", а дальше присоединить их к другим делам по моментам госизмены." © Олександр "Корабельна сосна" Корнієнко
Під "іншими справами" він має на увазі ті справи, в яких фігурантами були Порох і Байден? Про відкриття яких Зе повідомляв 20.05.2020. Цікаво, є якісь результати?
У Раді потрібно створити ТСК у зв'язку з можливими переговорами Медведчука і Суркова, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7688
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25.02.2021 15:35 Відповісти
А по вагнеровцам не хочет комиссию?
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25.02.2021 15:36 Відповісти
А де Тимчасова Слідча Комісія по телефонній розмові нашого п'ятого з нині діючим "нашим" сорок шостим ?
А на стадіоні хтось обіцяв.
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25.02.2021 15:52 Відповісти
Сурков і на зону до Ведмедьчука приїжджатиме?
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25.02.2021 16:31 Відповісти
 
 