Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про побічний ефект після вакцинації від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна".
"Вони (побічні ефекти. - Ред.) можуть бути різні, наприклад, почервоніння місця, куди безпосередньо вводилася вакцина, або у людини може підвищитися температура. Я звернувся до лікарів, щоб вони максимально розповідали, які можуть бути ефекти. Більш того, ми всі звикли до таких побічних ефектів, коли робимо щеплення від грипу", - розповів міністр.
За словами Степанова, кінцевий механізм дії будь-якої вакцини - сформувати у людини імунітет до хвороби.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Завідувач реанімаційного відділення в Олександрівській лікарні Олексій Куценко: "Зі всього мого відділення, де є 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію - я та ще одна медсестра..."
Це все, що треба знати про рівень комунікації та довіру до нинішньої влади. Весь пар якої йде не на пояснювальну роботу серед населення, а на очорнення Порошенка.
До речі, принагідно вітаю П`ятого президента із закриттям чергової кримінальної справи про нібито «розкрадання ним 100 млрд доларів».
Але найцікавіше, що справу закрито не "через відсутність складу злочину", а взагалі - "через відсутність події". Таким чином, знову мільйони наших з вами грошей витрачено на десятки детективів, які через 2 роки слідства зробили геніальний висновок, що такої події взагалі не було!
І хто тепер відповідатиме за наклеп? Не знаю, хто як, а я свій список складаю дуже скрупулезно. Після зміни влади він буде грамотно оформлений та переданий новому прокурору - не ручному, а дійсно незалежному. Навіть не сумнівайтесь.
Helgi Sharp
Босоногий мальчик
Босоножки потерял
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение привиться от COVID-19.
Все верно,Ее же для простого народа не хватает,причём катастрофически:
(По данным Университета Джонса Хопкинса)по состоянию на 24 февраля 2021 года в мире было использовано 216,2 млн доз вакцины. Полностью провакцинированы 43,6 млн человек, что составило 0,57% от численности населения в мире.
Для сравнительного анализа по странам показатель - доля полностью провакцинированных людей. Бесспорным лидером по нему на сегодняшний день в мире является Израиль, где провакцинировано 35,41% населения страны. Другие страны идут с большим отрывом, за исключением ОАЭ (22,71%) и Сейшельских островов (22,32%). В основном процент полностью провакцинированных - это пока еще однозначные цифры (не ранжируя): США (6,07%), Швеция (2,13%), Мальта (4,37), Румыния (3,08%), Испания (2,58%), Сербия (2,60%), Литва (2,50%), Германия (2,23%), Дания (3,04%), Бельгия (2,38%), и т.д.
А по России такой показатель - 1,17% (1,7 млн человек) населения полностью провакцинировано, что ставит нас на 35-е место в мире по темпам вакцинации.
...Но все ж, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!
P.S.
Ну вы там держитесь,всего доброго вам и здоровья (Димон знал что говорить!)
P.S.2
По запросам страждущих добавляю ссылку истории появления фуфломецина:
https://openmedia.io/investigation/eliksir-molodosti-nanovakciny-i-kagocel-nad-chem-prezhde-rabotali-uchyonye-sozdavshie-dlya-putina-sputnik-v/
Не вакцинуватися, означає перехворіти з 3 можливими наслідками (набути імунітет, набути імунітет та отримати різного роду ускладнення, померти) чиста лотерея.
Вакцинуватися - набути імунітет, у разі захворювання у 84% захворювання протікає легше.
далі по вакцині. Що б не казали мамині імунологи, як поняття немають взагалі нічого про індустрію фармакології та медицину вцілому, Індійська вакцина це вакцина AstraZeneca яка виготовляється на одному з найбільших та високотехнологічних фармакологічних заводів світу, на заводі який виготовляє різні вакцини для ринків Европи та Великобританії та інших частин світу. Це вакцина AstraZeneca яка виготовляється за дешевшою ціною для бідних країн таких як Аргентина, Домінікана, Сальвадор, Мексика. планується виготовити 3 млрд доз. читайте першоджерела, не дозволяйте вішати лапшу ботам із за поребріка та особливо довірливим місцевим лошарам. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html