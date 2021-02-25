УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11049 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 804 23
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про побічний ефект після вакцинації від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна".

"Вони (побічні ефекти. - Ред.) можуть бути різні, наприклад, почервоніння місця, куди безпосередньо вводилася вакцина, або у людини може підвищитися температура. Я звернувся до лікарів, щоб вони максимально розповідали, які можуть бути ефекти. Більш того, ми всі звикли до таких побічних ефектів, коли робимо щеплення від грипу", - розповів міністр.

За словами Степанова, кінцевий механізм дії будь-якої вакцини - сформувати у людини імунітет до хвороби.

Також читайте: Спалах COVID-19 в Івано-Франківську: із 26 лютого в місті запроваджують обмеження на проїзд у громадському транспорті

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 3607
показати весь коментар
25.02.2021 15:03
+9
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 3941 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 4812
показати весь коментар
25.02.2021 15:03
+6
Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа - Цензор.НЕТ 3748 Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа - Цензор.НЕТ 4351
показати весь коментар
25.02.2021 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа - Цензор.НЕТ 3388
показати весь коментар
25.02.2021 15:00 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 3941 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 4812
показати весь коментар
25.02.2021 15:03 Відповісти
Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа - Цензор.НЕТ 3748 Степанов о побочном эффекте после вакцинации от COVID-19: Они похожи на побочные эффекты от вакцинации против гриппа - Цензор.НЕТ 4351
показати весь коментар
25.02.2021 15:02 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 3607
показати весь коментар
25.02.2021 15:03 Відповісти
та нема питань: хитрозроблена мразота, от зроби собі ін'єкцію індійською т.з. вакциною у прямому етері, а потім ми подивимося на "побічні ефекти"..
показати весь коментар
25.02.2021 15:04 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 5197 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 1195 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 1565
показати весь коментар
25.02.2021 15:06 Відповісти
Так, ЗЕлені жаби, у нас усі ваші ходи записані...

Завідувач реанімаційного відділення в Олександрівській лікарні Олексій Куценко: "Зі всього мого відділення, де є 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію - я та ще одна медсестра..."

Це все, що треба знати про рівень комунікації та довіру до нинішньої влади. Весь пар якої йде не на пояснювальну роботу серед населення, а на очорнення Порошенка.

До речі, принагідно вітаю П`ятого президента із закриттям чергової кримінальної справи про нібито «розкрадання ним 100 млрд доларів».

Але найцікавіше, що справу закрито не "через відсутність складу злочину", а взагалі - "через відсутність події". Таким чином, знову мільйони наших з вами грошей витрачено на десятки детективів, які через 2 роки слідства зробили геніальний висновок, що такої події взагалі не було!

І хто тепер відповідатиме за наклеп? Не знаю, хто як, а я свій список складаю дуже скрупулезно. Після зміни влади він буде грамотно оформлений та переданий новому прокурору - не ручному, а дійсно незалежному. Навіть не сумнівайтесь.
Helgi Sharp
показати весь коментар
25.02.2021 15:06 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 1357 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 2163
показати весь коментар
25.02.2021 15:07 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 4175 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 4408
показати весь коментар
25.02.2021 15:10 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 9124
показати весь коментар
25.02.2021 15:12 Відповісти
Они похожи.
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 8762 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 3882
показати весь коментар
25.02.2021 15:13 Відповісти
...типа того... Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 7954
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 9316
показати весь коментар
25.02.2021 15:19 Відповісти
Полдень, полдень, город и в порту причал

Босоногий мальчик
Босоножки потерял Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 6653
показати весь коментар
25.02.2021 15:39 Відповісти
И чтоб развеять сомнения (если они у кого-то еще были):
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 5068

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение привиться от COVID-19.
Все верно,Ее же для простого народа не хватает,причём катастрофически:
(По данным Университета Джонса Хопкинса)по состоянию на 24 февраля 2021 года в мире было использовано 216,2 млн доз вакцины. Полностью провакцинированы 43,6 млн человек, что составило 0,57% от численности населения в мире.

Для сравнительного анализа по странам показатель - доля полностью провакцинированных людей. Бесспорным лидером по нему на сегодняшний день в мире является Израиль, где провакцинировано 35,41% населения страны. Другие страны идут с большим отрывом, за исключением ОАЭ (22,71%) и Сейшельских островов (22,32%). В основном процент полностью провакцинированных - это пока еще однозначные цифры (не ранжируя): США (6,07%), Швеция (2,13%), Мальта (4,37), Румыния (3,08%), Испания (2,58%), Сербия (2,60%), Литва (2,50%), Германия (2,23%), Дания (3,04%), Бельгия (2,38%), и т.д.
А по России такой показатель - 1,17% (1,7 млн человек) населения полностью провакцинировано, что ставит нас на 35-е место в мире по темпам вакцинации.

...Но все ж, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!
P.S.
Ну вы там держитесь,всего доброго вам и здоровья (Димон знал что говорить!)
P.S.2
По запросам страждущих добавляю ссылку истории появления фуфломецина:
https://openmedia.io/investigation/eliksir-molodosti-nanovakciny-i-kagocel-nad-chem-prezhde-rabotali-uchyonye-sozdavshie-dlya-putina-sputnik-v/
показати весь коментар
25.02.2021 15:20 Відповісти
...давно уже понятно, чем ему вакцинироваться Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 3659 Поскорее бы только Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 5214
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 1404
показати весь коментар
25.02.2021 15:24 Відповісти
Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 4087
показати весь коментар
25.02.2021 15:24 Відповісти
...от индийской "астра-зенеки" - вот такие:
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 9208 Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 1427
показати весь коментар
25.02.2021 15:38 Відповісти
Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 9166 жги лошара!
показати весь коментар
25.02.2021 15:52 Відповісти
...это сегодня твоя мамочка сказала твоему папочке? Это ваши семейные дела, мне они так же пох, как и ты само... Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 6327
показати весь коментар
25.02.2021 16:06 Відповісти
якже достали усі ці мамині імунологи. вибір доволі чіткий і зрозумілий.

Не вакцинуватися, означає перехворіти з 3 можливими наслідками (набути імунітет, набути імунітет та отримати різного роду ускладнення, померти) чиста лотерея.

Вакцинуватися - набути імунітет, у разі захворювання у 84% захворювання протікає легше.

далі по вакцині. Що б не казали мамині імунологи, як поняття немають взагалі нічого про індустрію фармакології та медицину вцілому, Індійська вакцина це вакцина AstraZeneca яка виготовляється на одному з найбільших та високотехнологічних фармакологічних заводів світу, на заводі який виготовляє різні вакцини для ринків Европи та Великобританії та інших частин світу. Це вакцина AstraZeneca яка виготовляється за дешевшою ціною для бідних країн таких як Аргентина, Домінікана, Сальвадор, Мексика. планується виготовити 3 млрд доз. читайте першоджерела, не дозволяйте вішати лапшу ботам із за поребріка та особливо довірливим місцевим лошарам. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
показати весь коментар
25.02.2021 15:26 Відповісти
...меньдель, перелогинтесь Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 4555
показати весь коментар
25.02.2021 15:39 Відповісти
А что ждали от гриппа -побочки как от чумы? Степанов про побічний ефект після вакцинації проти COVID-19: Вони схожі на побічні ефекти від вакцинації проти грипу - Цензор.НЕТ 5291
показати весь коментар
25.02.2021 15:27 Відповісти
Самурай без меча напоминает самурая с мечом, за исключением разницы в наличии меча.
показати весь коментар
25.02.2021 15:34 Відповісти
 
 