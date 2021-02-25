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Новини Політика України
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Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах

Президент України Володимир Зеленський закликав ВР внести зміни до Конституції України в частині децентралізації.

Про це він заявив сьогодні в ході засідання Ради розвитку громад і територій в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні прийняти зміни до Конституції України щодо відносин між центральними і місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів і ліквідацію місцевих адміністрацій. Ми прагнемо, щоб низку питань у містах вирішували не чиновники в столичних кабінетах, а безпосередньо ті люди, які живуть в тих чи інших регіонах країни ... Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції і законів України в кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави", - сказав Зеленський.

Так, президент закликав депутатів, незалежно від фракцій, прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації.

"Я хотів би закликати депутатів Верховної Ради ... і особливою коли йдеться про зміни до Конституції України ... не тільки від фракції "Слуга народу", від усіх депутатських фракцій і груп, прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації. Відкинути, нарешті, всі політичні гасла. Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, з нашими українськими вченими, експертами протягом останнього року. Час переходити від обговорень до справжніх дій", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється в життя. Європейські партнери закликають поширювати наш досвід, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
вибачте, а в чому полягає різниця між префектами та головами адміністрацій?
І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
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25.02.2021 15:01
+8
перфекты/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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25.02.2021 15:01
+8
Ну, він знає, що префекти - то його "смотрящі". І приїх легалізації через Конституцію місцева виборна влада стане бутафорією.
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25.02.2021 15:03
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Так шо? Потужной 137-й реформы децентрализации тоже не было? Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 7451
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25.02.2021 15:00 Відповісти
А ще Земля вважалася плоскою.
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25.02.2021 15:16 Відповісти
Ну это до того, как Порошенко открыл закон Кепплера
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25.02.2021 16:08 Відповісти
Конечно нет. Разве кроме "Величайшего лидера современности" кто то может что то реформировать.
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25.02.2021 15:55 Відповісти
Вы очень сильно удивитесь, но похоже, что Нелох снова что-то не то курнул. У нас нет такой территориальной единицы, как префектура. И деления на округа тоже нет. А потужная децентрализация таки была и охватила всё, что было нужно на тот момент. Лучше бы не тянули они свои зеленые лапки к Конституции.
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25.02.2021 16:24 Відповісти
Вы знаете, у нас и губерний нет, но почему-то голов ОДА все время кличут губернаторами
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25.02.2021 16:27 Відповісти
Так префекти і були закладені ще в тій потужній децентралізації. Попередники просто не встигли її завершити.
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25.02.2021 17:37 Відповісти
Ну, він знає, що префекти - то його "смотрящі". І приїх легалізації через Конституцію місцева виборна влада стане бутафорією.
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25.02.2021 15:03 Відповісти
А зараз голови ОДА чи райдержадміністрацій хто призначає? Той же гарант.
Я живу в місті обласного значення і у нас ніколи не було київських призначених засранців . Ми завжди обирали собі мера і міськраду.
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25.02.2021 15:17 Відповісти
Отож! Ви обирали! А тепер вам призначатимуть. І вас ніхто питати не буде.
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25.02.2021 15:24 Відповісти
Не узнаю Зеленского! Вот этот молодец!
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25.02.2021 15:00 Відповісти
Лахта не захлинись у своїй ефорійній блювоті!
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25.02.2021 15:15 Відповісти
вибачте, а в чому полягає різниця між префектами та головами адміністрацій?
І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
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25.02.2021 15:01 Відповісти
Так і є. Комент мій нижче.
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25.02.2021 15:16 Відповісти
перфекты/ редакция газеты "Смена" публикуя рассказ из серии "Ребятам о зверятах", допустила небольшую ошибку. Речь шла о тушканчиках, которых автор умиленно именовал "маленькими длинноухими зверьками". В слове "длинноухими" местами поменялись буквы "у" и "х", и в таком виде эти биологические факты были представлены детворе.
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25.02.2021 15:01 Відповісти
Птефрекы тоже нормальные пацаны Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 6923 А может они такие идеальные, того и перфекты? Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 6120
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25.02.2021 15:04 Відповісти
Главное, что слово на букву "П", а там, а какая разница Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 8979
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25.02.2021 15:10 Відповісти
Больше похоже опять особый статус протянуть хотят прикрытием чего попало.
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25.02.2021 15:03 Відповісти
А откуда будут браться перфекты? Уж не бубочка ли будет их назначать
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25.02.2021 15:04 Відповісти
Беріть вище! САМ!!! ЄРМАК!!!
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25.02.2021 15:26 Відповісти
наймите корректоров _ ПРЕФЕКТЫ а не ПЕРФЕКТЫ)
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25.02.2021 15:04 Відповісти
Идиот.
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25.02.2021 15:04 Відповісти
префекты - назначенцы из ОПы.
нахер в топку шут гороховый
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25.02.2021 15:04 Відповісти
А головы ОДА посылаются всевышним?
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25.02.2021 15:09 Відповісти
а головы ОДА не имеют никаких решательных полномочий
проталкивая "префектов" зебыдло пытается протолкнуть по факту аналог кацапских губернаторов
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25.02.2021 15:11 Відповісти
мудило хоче контролювати місцеву владу.
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25.02.2021 15:05 Відповісти
"перфект" - временная форма глагола!!! Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 2449
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25.02.2021 15:05 Відповісти
шо за колхоз название статьи ваял?
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25.02.2021 15:07 Відповісти
Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 4027
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25.02.2021 15:10 Відповісти
перфекты?... кто это? префекты, это управляющие, а перфекты - это грамматический термин
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25.02.2021 15:06 Відповісти
"Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты"
Безграмотная зелёная мразь!!! Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 2618
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25.02.2021 15:06 Відповісти
Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 8816
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25.02.2021 15:10 Відповісти
Перфе́кт (от лат. perfectum - совершенное, совершённое) - видовременная форма глагола, которая выражает тот факт, что результат или следствие ситуации, имевшей место в прошлом, сохраняется к моменту речи.

ГЫ! Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 9175
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25.02.2021 15:12 Відповісти
Я в курсе.
Это было в названии статьи.
Уже исправили после громкого хохота.
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25.02.2021 15:28 Відповісти
Украинская версия выходит позже.
Почитай комменты.
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25.02.2021 15:57 Відповісти
А читання коментів щось змінить? Чи виправить помилку автоматично, Василь Худотеплий? Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 4461
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25.02.2021 16:07 Відповісти
«Нівелюючи цінності Майдану»: одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка

"Невже патріотизм повинен мати право бити і вбивати?
Будь-який нації потрібні герої. Тобто ті, хто втілює міць народу, непокірність країни, силу духу нації. Нація, яка сповідує різну історію, вірить в різних героїв.
Але вчорашній мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність".
Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану.
Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії. Димові гранати, нескінченну кількість темних касок поліціянтів, примітивні і знеособлюючі вигукування політичних кар'єристів. Якщо ми хочемо бути вільними і мати свободу слова, потрібно зерна відокремлювати від плевел, а ******** країну, від її любителів-псевдопатріотів.
Будь-який нації потрібні герої. Але ними теж треба вчитися вставати. Герої рідко бувають пихатими, герої споруджують на п'єдестал цінності, а не свою політичну кар'єру. У цього натовпу, що кричить завчені примітивні гасла нічого не вийде, як би вони не старалися повторити Майдан. Тому що остання наша революція була побудована на понятті гідності, про який радикали, що приймали участь, очевидно знають мало.
Українці прекрасно усвідомлюють, що таке європейські цінності, і вони не дадуть використати себе в якості експериментальних електоральних мишок групкою пихатих відщепенців".
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube.

https://bykvu.com/ua/bukvy/niveljujuchi-cinnosti-majdanu-odeskim-zmi-nadislali-lista-z-opu-shhodo-mitingiv-na-pidtrimku-sternenka/
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25.02.2021 15:07 Відповісти
а ви очікували що, ніхто не буде глушити справу Стерненко? Як бачимо, Зеленський не те що б нічого не робив, його влада намагається нівелювати думку народа.
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25.02.2021 15:15 Відповісти
ПЕРФЕКТЫ Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать перфекты, а не чиновники в столичных кабинетах - Цензор.НЕТ 6678 Боже, какой же он ТУПОРЫЛЫЙ!!!
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25.02.2021 15:08 Відповісти
а-га, "смотрящие" звучит не модно, будем называть по-моднявому "перфекты"))) а вместо депутатов облрад будут "олдермены"))) а вместо участковых будут "шерифы" - и вот тогда наконец-то мы сразу и заживем как в сказке!)) ска, шапито))
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25.02.2021 15:09 Відповісти
А никто тебе ничего не должен,мудак-коротышка
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25.02.2021 15:09 Відповісти
Довго очикував коли ж ЗЕмразота почне процес префекторації в повній мірі. І цей дурень таки його почав.
Децентралізація... забудьте.
Нам всім змінили адміністроване підпорядкування. Тепер повне узаконення підпорядкування центральній владі. Надалі федералізація за всіми канонами прописаними **************!!!
Ви і надалі промовчите???
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25.02.2021 15:10 Відповісти
Тут питання в тому, кому підпорядковуються префекти, а вони на пряму залежать від президента це, його смотрящіє на місцях. Отже, ніякої мови про народоуправління немає.
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25.02.2021 15:12 Відповісти
Напряму преЗЕденту!!! Невже не зрозуміло?
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25.02.2021 15:17 Відповісти
Де інформація про позицію інших партій з приводу цієї заяви?
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25.02.2021 15:14 Відповісти
Пиатання в тому чи вдасця йому зібрати 300 голосів?
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25.02.2021 15:16 Відповісти
Вдасться... депутати як ті хвойди - усі одинакові по суті, хіба ціною відрізняються.
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25.02.2021 15:22 Відповісти
Сеньор перфектор... Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 4177
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25.02.2021 15:28 Відповісти
СШУ-Соединённые Штаты Украины.Зеля не спеши,а то успеешь.В гости к Богу не бывает опозданий.Украина не обрела стабильности противовесов и соблюдения законности,такой как в США,щоб позволить себе в условиях войны децентрализацию.Вон москали пытались с помощью Трампа раскачать войну Северян против Южан в США-не получилось.Не получилось благодаря устойчивой системе и здравомыслии американцев.В Украине сегодня такой системы нет.Тому не спеши,а то успеешь..... Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах - Цензор.НЕТ 9555
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25.02.2021 15:29 Відповісти
повзуча федералізація
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25.02.2021 15:34 Відповісти
 
 