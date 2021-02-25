Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах
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Президент України Володимир Зеленський закликав ВР внести зміни до Конституції України в частині децентралізації.
Про це він заявив сьогодні в ході засідання Ради розвитку громад і територій в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні прийняти зміни до Конституції України щодо відносин між центральними і місцевими органами влади. Йдеться, зокрема, про інститут префектів і ліквідацію місцевих адміністрацій. Ми прагнемо, щоб низку питань у містах вирішували не чиновники в столичних кабінетах, а безпосередньо ті люди, які живуть в тих чи інших регіонах країни ... Тому префекти контролюватимуть дотримання Конституції і законів України в кожній території і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави", - сказав Зеленський.
Так, президент закликав депутатів, незалежно від фракцій, прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації.
"Я хотів би закликати депутатів Верховної Ради ... і особливою коли йдеться про зміни до Конституції України ... не тільки від фракції "Слуга народу", від усіх депутатських фракцій і груп, прийняти зміни до Конституції України щодо децентралізації. Відкинути, нарешті, всі політичні гасла. Ці зміни обговорювалися з лідерами місцевого самоврядування, з нашими українськими вченими, експертами протягом останнього року. Час переходити від обговорень до справжніх дій", - підкреслив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Я живу в місті обласного значення і у нас ніколи не було київських призначених засранців . Ми завжди обирали собі мера і міськраду.
І щось це дуже нагадує "інститут префектів" на лаптєстанє..
нахер в топку шут гороховый
проталкивая "префектов" зебыдло пытается протолкнуть по факту аналог кацапских губернаторов
Безграмотная зелёная мразь!!!
ГЫ!
Это было в названии статьи.
Уже исправили после громкого хохота.
Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах
Почитай комменты.
"Невже патріотизм повинен мати право бити і вбивати?
Будь-який нації потрібні герої. Тобто ті, хто втілює міць народу, непокірність країни, силу духу нації. Нація, яка сповідує різну історію, вірить в різних героїв.
Але вчорашній мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність".
Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану.
Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії. Димові гранати, нескінченну кількість темних касок поліціянтів, примітивні і знеособлюючі вигукування політичних кар'єристів. Якщо ми хочемо бути вільними і мати свободу слова, потрібно зерна відокремлювати від плевел, а ******** країну, від її любителів-псевдопатріотів.
Будь-який нації потрібні герої. Але ними теж треба вчитися вставати. Герої рідко бувають пихатими, герої споруджують на п'єдестал цінності, а не свою політичну кар'єру. У цього натовпу, що кричить завчені примітивні гасла нічого не вийде, як би вони не старалися повторити Майдан. Тому що остання наша революція була побудована на понятті гідності, про який радикали, що приймали участь, очевидно знають мало.
Українці прекрасно усвідомлюють, що таке європейські цінності, і вони не дадуть використати себе в якості експериментальних електоральних мишок групкою пихатих відщепенців".
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube.
https://bykvu.com/ua/bukvy/niveljujuchi-cinnosti-majdanu-odeskim-zmi-nadislali-lista-z-opu-shhodo-mitingiv-na-pidtrimku-sternenka/
Децентралізація... забудьте.
Нам всім змінили адміністроване підпорядкування. Тепер повне узаконення підпорядкування центральній владі. Надалі федералізація за всіми канонами прописаними **************!!!
Ви і надалі промовчите???