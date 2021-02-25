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У Федерації роботодавців транспорту розкритикували проєкт наказу про заборону експлуатації вантажних вагонів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Федерації роботодавців транспорту розкритикували проєкт наказу про заборону експлуатації вантажних вагонів

У Федерації роботодавців транспорту України розкритикували чергову версію доопрацьованого проєкту наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті".

На думку ФРТУ, нова редакція проєкту Наказу практично не відрізняється від проєкту минулого року.

"Ще раз звертаємо увагу, що запропонована ініціатива, включаючи вимоги до ремонтів (КРП і тільки на 3 роки) де-факто зробить економічно недоцільним продовження строків понад нормативний, що призведе до списання понад 42 тис. одиниць вагонів та вдарить по інтересах власників вагонів, які через нормативні перепони вимушені будуть списувати придатні до використання вагонів", - йдеться в повідомленні на сайті Федерації.

Прогнозується, що такий захід створить шалений дефіцит на ринку вагонів, призведе до суттєвого скорочення промислового та сільськогосподарського виробництва, втрату робочих місць та відрахувань до Державного бюджету.

Крім того, в Федерації нагадали, що доведеться найближчим часом списати близько 2 із 5 тис. наявних обкотишовозів (з врахуванням вагонів з продовженим строком експлуатації). Але швидко побудувати таку кількість нових неможливо, адже потужності вагонобудівних заводів, хоч і є в наявності, але спрямовані на виробництво універсального рухомого складу – напіввагонів та зерновозів.

Які доопрацювання потребує оновлений проєкт міністерства:

  • встановити обмеження на рівні нормативного терміну служби лише для піввагонів універсальних (33 роки) без подальшого зниження;
  • не встановлювати граничні обмеження для спеціального рухомого складу (в т.ч. обкотишовози, коксовози, платформи, цистерни);
  • не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, рішення, по яким буде прийнято до моменту набрання чинності нормативним актом про обмеження строків продовження;
  • продовжувати терміни служби усіх типів вагонів після капітального ремонту (КР) і терміном до 5 років;
  • для балансування тимчасових "пікових" потреб (в т.ч через сезонні піки та періодичні погіршення показників перевезення залізницею) не забороняти використання іноземних вагонів у внутрішніх перевезеннях в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року.

Нагадаємо, в лютому Міністерство інфраструктури оприлюднило нову редакцію проєкту наказу "Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті".

Вперше відповідний наказу МІУ оприлюднило у жовтні минулого року. Проте Державна регуляторна служба "завернула" відповідний проєкт наказу Міністерства інфраструктури, адже, на думку ДРС, "проєкт наказу був розроблений без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, прозорості та врахування громадської думки".

Вдруге проєкт був опублікований наприкінці минулого року. Проте далі обговорення процес не пішов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Главное что пострадают интересы владельцев вагонов, а то что не так давно вагон на ходу развалился это не важно.
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25.02.2021 15:38
+1
как раз наладить производство можно. Открыть новые предприятия.
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25.02.2021 15:45
+1
Пока нет новых, то делать с ними ничего нельзя. Увы, такова реальность. Можно сколько угодно говорить про риски, но выход только один - постепенная замена старых вагонов новыми, других вариантов нет от слова совсем.
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26.02.2021 00:25
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о чем вообще разговор. Вагоны в диком дефиците. А это экономика страны.
Надо строить новые, а не сокращать имеющиеся.
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25.02.2021 15:18 Відповісти
Как у вас всё просто! "Не сокращать имеющиеся".
Разговор о том, что нужно ли запрещать сверхнормативную эксплуатацию вагонов, если многие вагоны имеют неплохое техническое состояние (мало эксплуатировались), но их срок вышел. А ты бы разрешил с учётом возможных аварий и наступления ответственности?
"Не сокращать имеющиеся" Хочешь посидеть за аварию?
Надо вносить разумные изменения в нормативную базу, но зелёной власти это не под силу.
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25.02.2021 15:49 Відповісти
начал с "вы", продолжил на "ты".
я знаю одно - грузовладельцы вынуждены платить ВЗЯТКИ за подачу вагонов. Потому что вагонов не хватает, грузы украинских предприятий не могут попасть к потребителям.
И вообще-то я сакцентировал на строительстве новых вагонов, это кстати достаточно простая продукция. Тележки и шасси у нас делают. Надо гос. программу по вагонам.
И пока ты не купил новый пылесос, ты будешь работать старым, даже если он немного бьется током. Обмотаешь изолентой, и вперед.

Это экономика, тут если испугаться ответственности, то все надо закрыть и сидеть дома сосать пособие по безработице.
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25.02.2021 15:55 Відповісти
И такие законопроекты это очередной способ заставить платить взятки. Потому соглашаюсь со всем. Кроме пособий, потому что если экономика станет, то пособия будет платить не из чего.
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26.02.2021 00:24 Відповісти
"Надо вносить разумные изменения в нормативную базу, но зелёной власти это не под силу."
Хорошо сказано. Нужно было выделить слово "разумные", ибо по их меркам они перепутали разум с абсурдностью.
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25.02.2021 20:13 Відповісти
Ну так речь же и идёт о том, что нужно более сложная схема допуска/недопуска вагонов. Аварии это понятно, но завтра может вся экономика остановиться, потому что нечем будет возить грузы.
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26.02.2021 00:23 Відповісти
строительство новых возможно при:
1) нормальной инвестиционной политике АО
2) разделении на направления, когда не придется внутри самой уз разделять финансирование производства и, например, субвенции убыточных пассажирских перевозок
3) полноценном и подробном аудите имеющегося парка - далеко не все из вагонов, которые якобы "не должны эксплуатироваться", на самом деле таковы
ничего из этого - нет
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26.02.2021 00:31 Відповісти
...имеющихся откатышевозов
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25.02.2021 15:30 Відповісти
Главное что пострадают интересы владельцев вагонов, а то что не так давно вагон на ходу развалился это не важно.
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25.02.2021 15:38 Відповісти
как раз наладить производство можно. Открыть новые предприятия.
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25.02.2021 15:45 Відповісти
Эту фразу нужно отлить в граните. "Чтобы наладить производство, нужно просто открыть новые предприятия"!!! Делов-то! Молодой фотограф-стартапер?
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25.02.2021 15:55 Відповісти
это даже проще, чем открыть новые предприятия.
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25.02.2021 15:57 Відповісти
https://cfts.org.ua/infographics/vagonostroenie_ukrainy_2019

надо просто направить деньги на вагоны, а не на проедание и нытье
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25.02.2021 15:58 Відповісти
Ещё раз. Тема разговора не про новые вагоны, а что делать со старыми, которых много, и техническое состояние которых неплохое, а новых пока нет. Витаешь в облаках.
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25.02.2021 16:13 Відповісти
Да я понял твое мнение - списать и попилить на металл на фоне дефицита.
Не будем повторяться.
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25.02.2021 16:25 Відповісти
Чего только не придумает человек, запишет комментатора в маргиналы, пилящие вагоны на металл, лишь бы не признать то, что он (Майстренко) пишет не по теме.
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25.02.2021 17:06 Відповісти
чего только не напишет обыватель, бубнящий банальности о "порядке и безопасности", лишь бы не признать, что оппонент имеет дело с перевозками и знает, о чем пишет
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26.02.2021 15:44 Відповісти
Пока нет новых, то делать с ними ничего нельзя. Увы, такова реальность. Можно сколько угодно говорить про риски, но выход только один - постепенная замена старых вагонов новыми, других вариантов нет от слова совсем.
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26.02.2021 00:25 Відповісти
Реальность такова, что называть вагон старым только по году выпуска, как-то, знаете, не по хозяйски. А если вагон ещё в неплохом состоянии? Всё-таки не про авиацию идёт речь. Нет, я тоже за безопасность, но не надо забывать о том, что цифра норматива довольна условна, и по этой цифре можно слишком рано вывести некоторые вагоны из эксплуатации. Конечно, если страна богата, то не вопрос, но ведь совсем не богата. Вспомним хотя бы размер дефицита пенсионного фонда - это тоже реальность.
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26.02.2021 00:46 Відповісти
Ребята в Раде явно хотят кому-то насолить или получили разнарядку кого-то пролобировать. Жаль что им пофигу на экономику страны, жаль что они временщики и "туристы" на нашей земле и, тем не менее, создают абсурдные законы.
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25.02.2021 20:09 Відповісти
Обычная коррупционная норма в угоду интересам УЗ. И это в то время как в стране и так колоссальный дефицит вагонов. Чем возить будут? Телегами?
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26.02.2021 00:18 Відповісти
мне казалось, шо укрзализныцю попустило уже с этой идеей
но энивей - хоть так, хоть иначе они вредят себе
уже сейчас вредят репутационно и, если введут-таки норму по запрету эксплуатации вагонов - то вызовут просто остановку поставок в определенный момент, когда вылезет ребром нехватка этих же вагонов

и тем самым недополучат средства на новый парк)
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26.02.2021 00:28 Відповісти
 
 