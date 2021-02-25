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Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) 25 лютого увійшла в Чорне море, щоб, серед іншого, провести навчання з ВМС України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві відділу зв'язків з громадськістю SNMCMG2, повідомляє "Європейська правда".

"Друга постійна протимінна група НАТО входить в Чорне море в четвер, 25 лютого, в рамках першого розгортання НАТО в 2021 році. Болгарські та румунські мінно-тральні кораблі приєднуються до групи після її заходу в Чорне море", - йдеться в заяві.

Під час перебування в Чорному морі група буде в складі турецького флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгарія), тральник ROS Lupu Dinescu (Румунія), ESPS Tajo (Іспанія) і TCG Ayvalık (Туреччина).

Група візьме участь у румунсько-болгарських навчаннях з протимінної боротьби "Посейдон" і проведе навчання з ВМС України.

Крім навчання, група НАТО також відвідає порти Констанца в Румунії та Одеси в Україні.

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"Використовуючи переваги нашої діяльності в Чорному морі, як-от багатонаціональні навчання, відвідування портів, проходження навчань і патрулювання, розгортання SNMCMG2 в Чорному морі є важливою можливістю, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри з нашими союзниками і партнерами", - прокоментував командувач SNMCMG2, капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюлле.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Хай там і залишаються (з ротаціями)!
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25.02.2021 15:18
+8
Севастополь - город умалишенных. Они мысленно в русско-турецкой войне живут.
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25.02.2021 15:25
+7
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины - Цензор.НЕТ 7363
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25.02.2021 15:16
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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины - Цензор.НЕТ 7363
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25.02.2021 15:16 Відповісти
Хай там і залишаються (з ротаціями)!
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25.02.2021 15:18 Відповісти
убедительная просьба к представителям ВМС НАТО - сразу же и без каких-либо колебаний и сомнений сбивать нахер весь подлетающий к кораблям раиский авиохлам
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25.02.2021 15:21 Відповісти
наверно дно возле Очакова и Одессы просканируют.. это гуд!
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25.02.2021 15:22 Відповісти
говорят Черное море слишком мелкое для подводных лодок (с воздуха они все будут как на ладони)
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25.02.2021 20:33 Відповісти
я имел ввиду всякие там закладки для прослушки и электронной разведки в форме кабелей, или морские бимбы.. кацапня 100% нагадит..
«Крымский буй» статья..

В редакцию Крым.Реалии попали уникальные кадры и информация 2013 года с военной спецоперации под названием «Крымский буй».

В 2013 году на дне Черного моря в Крыму гидрологи случайно обнаружили странный сигнал.
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25.02.2021 20:53 Відповісти
Пусть остаются навсегда
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25.02.2021 15:23 Відповісти
А чья мамам кричала -нет нате в Севастополе ? Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України - Цензор.НЕТ 2441Немного опоздали,но все равно хорошо.
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25.02.2021 15:23 Відповісти
Севастополь - город умалишенных. Они мысленно в русско-турецкой войне живут.
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25.02.2021 15:25 Відповісти
а шо поделаешь? лишняя хромосома Сэр
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25.02.2021 20:34 Відповісти
Хоч одна добра новина!
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Свіжа порція зради прямує до порту Одеси.
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25.02.2021 15:32 Відповісти
и дальше в Мариуполь и Бердянск во ржака на Азове будет
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25.02.2021 15:38 Відповісти
В центре ЧФРФ
Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України - Цензор.НЕТ 739
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25.02.2021 15:40 Відповісти
Щас опять прилетит с Орды Су-24 и разгонит всё.
Весь личный состав кораблей уже пишут рапорты на увольнение. Група кораблів НАТО увійшла в Чорне море для перших цього року навчань, в тому числі за участю ВМС України - Цензор.НЕТ 4049
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25.02.2021 15:45 Відповісти
таки да кацапсины-таки сказочники
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25.02.2021 20:35 Відповісти
Серпом по яйцях путлера
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25.02.2021 16:13 Відповісти
ну, кацапы погреются... морально. Им расскажут о том, как вЯликие армады разогнали всех по углам. Плохо, что те не замечают, что их разгоняют. Так я могу разгонять тучи на небе. Им, кажется, по фиг, зачем я машу руками
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25.02.2021 16:37 Відповісти
Бить лаптеногих по всем фронтам.
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25.02.2021 16:37 Відповісти
бей лаптеногого молотом-будет он золотом!
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25.02.2021 20:37 Відповісти
 
 