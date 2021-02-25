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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Голос партія (497) Кравчук Євгенія (361) Рудик Кіра (104)

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступниця голови фракції

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що не вела жодних переговорів з лідеркою "Голосу" Кірою Рудик щодо створення коаліції в парламенті.

Про це вона повідомила в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Не можу (прокоментувати. - Ред.), я з нею такі переговори жодного разу не вела. Можливо, хоча б пані Рудик прізвища переговорників наведе", - підкреслила Кравчук.

Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що представники партії "Слуга народу" та Офісу Президента періодично ведуть з нею переговори з приводу можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчук залишається в партії "Голос" і в нього такі самі завдання, як у кожного члена партії, - Рудик

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Всё просто, у вас циклы в разное время.
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25.02.2021 15:23
+3
А мне она напоминает трансвестита.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 8502
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25.02.2021 15:37
+3
Кіра , будь ласка , дотримуйтесь черги . Ми в кааліцию до слуг ,перші стоїмо .. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 5454 .
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 3492 .
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25.02.2021 15:50
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Такие переговоры любитель рабочих сосен ведет
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25.02.2021 15:23 Відповісти
Всё просто, у вас циклы в разное время.
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25.02.2021 15:23 Відповісти
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 9801
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25.02.2021 15:34 Відповісти
😁😁😁😁 Щось Рудик стала нагадувати мені Єлєну Воробєй (Ваазьмітє мєня! Ну вааазьмітє мєня!)
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25.02.2021 15:28 Відповісти
А мне она напоминает трансвестита.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 8502
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25.02.2021 15:37 Відповісти
Сильно нужны слуги "Голосу" ? Они наверное насчёт культпохода в бутик договаривались?
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25.02.2021 15:30 Відповісти
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:45 Відповісти
Кіра , будь ласка , дотримуйтесь черги . Ми в кааліцию до слуг ,перші стоїмо .. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 5454 .
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела - Цензор.НЕТ 3492 .
показати весь коментар
25.02.2021 15:50 Відповісти
"Я с Рудик такие переговоры ни разу не вела" - ага, а ваш президент никогда писькой на пианине не играл
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25.02.2021 16:31 Відповісти
"Голос" - це такий собі західноукраїнський варіант "Слуг Народу."
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25.02.2021 17:06 Відповісти
Это самонемочь-2.0
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25.02.2021 23:04 Відповісти
И вся эта мышинная возня с голосом, родиной, довирой, за майбах, опзж проходит под девизом "НИКАКИХ ДОГОВОРНЯКОВ"!
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25.02.2021 23:05 Відповісти
 
 