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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук про коаліцію з "Голосом": Я з Рудик такі переговори жодного разу не вела
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що не вела жодних переговорів з лідеркою "Голосу" Кірою Рудик щодо створення коаліції в парламенті.
Про це вона повідомила в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Не можу (прокоментувати. - Ред.), я з нею такі переговори жодного разу не вела. Можливо, хоча б пані Рудик прізвища переговорників наведе", - підкреслила Кравчук.
Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що представники партії "Слуга народу" та Офісу Президента періодично ведуть з нею переговори з приводу можливості об'єднання в парламентську коаліцію.
Топ коментарі
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Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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