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Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов передбачає, що за власні гроші вакцинуватися від COVID-19 можна буде не раніше літа, а то й пізніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на питання, коли можна буде вакцинуватися за свій рахунок, Степанов зазначив: "За свої гроші - коли вакцина з'явиться на комерційному ринку ... Виходячи з того, що зараз відбувається з нестачею потужностей у світі для вакцин, я думаю, що не раніше літа - це теоретично може бути. А може, і пізніше ".

Глава МОЗ також уточнив, що без реєстрації в Україні продаж вакцин на комерційному ринку неможливий.

Також читайте: Конкретних дат поставки вакцини AstraZeneca від COVAX немає, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 3323
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25.02.2021 15:51
+3
А сейчас всем нам индийский шмурдяк, который Индия раздает бедным странам как гуманитарную помощь, но нам он достался за бюджетные деньги после откатов господину Степанову и тем кто в доле.
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25.02.2021 16:46
+2
Что же они сейчас колют бесплатно, если за деньги будут колоть через полгода?
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25.02.2021 15:51
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Что же они сейчас колют бесплатно, если за деньги будут колоть через полгода?
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25.02.2021 15:51 Відповісти
индусский шмурдяк
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25.02.2021 16:50 Відповісти
Вакцинироваться за свой счет от COVID-19 украинцы смогут не раньше лета, а может, и позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 3323
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25.02.2021 15:51 Відповісти
Або погодитесь бути піддослідними щурами, або ...
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25.02.2021 15:52 Відповісти
А таки добре це ************* придумав! Привіз хєрню з річки якусь, а вакцинуватись за свій рахунок!Бо те, що воно привезло таке ж як і кацапський спутнік.
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25.02.2021 15:54 Відповісти
Доктор смерть уполномочен заявить.
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25.02.2021 15:56 Відповісти
думаю те, кто сильно захочет... найдет и где и когда и чем...ибо им пофиг за сколько, но важно именно чем...а не ради эксперимента ))) для индусов
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25.02.2021 16:05 Відповісти
Да ей и бесплатно не хотят прививаться
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25.02.2021 16:05 Відповісти
А сейчас всем нам индийский шмурдяк, который Индия раздает бедным странам как гуманитарную помощь, но нам он достался за бюджетные деньги после откатов господину Степанову и тем кто в доле.
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25.02.2021 16:46 Відповісти
всем вам в 2022-м будет, сперва мусора, санитары, училки и прочие, а все вы - аж после пенсионистов в очереди, так шо рукава то приспусти))
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25.02.2021 17:32 Відповісти
У нас на работе к пандемии в СМИ отнеслись с большим недоверием,а вакцинироваться примерно половина не желает.
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25.02.2021 16:47 Відповісти
А я хочу вакцинироваться, и даже за деньги, и даже вакциной Covishield, т.к. сделана она по лицензии Oxford/AstraZeneca. А кто не хочет, ради Бога, жизнь она такая, быстрее пули...
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25.02.2021 16:53 Відповісти
Троллей, шмаркли зеленой, загнали на Церзор?)))
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25.02.2021 19:48 Відповісти
поговорим когда ты будешь задыхаться
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26.02.2021 09:05 Відповісти
Я думал они будут доплачивать за вакцинирование.
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25.02.2021 18:45 Відповісти
Цивилизованных странах вакцина бесплатная, а у нас еще и платить нужно за хорошую вакцину!
Кушайте зебилы, необляпайтесь!
Надеюсь будут рано или поздно разбираться с зеленой властью за аферы с вакцинами, масками! За то, что украинский народ подвергают опасности!
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25.02.2021 19:47 Відповісти
Степанов - враг народа
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25.02.2021 20:49 Відповісти
 
 