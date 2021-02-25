Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов передбачає, що за власні гроші вакцинуватися від COVID-19 можна буде не раніше літа, а то й пізніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Відповідаючи на питання, коли можна буде вакцинуватися за свій рахунок, Степанов зазначив: "За свої гроші - коли вакцина з'явиться на комерційному ринку ... Виходячи з того, що зараз відбувається з нестачею потужностей у світі для вакцин, я думаю, що не раніше літа - це теоретично може бути. А може, і пізніше ".
Глава МОЗ також уточнив, що без реєстрації в Україні продаж вакцин на комерційному ринку неможливий.
Топ коментарі
+9 wake up-UA
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+3 Дик Шелдон
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+2 jklpqrs
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Кушайте зебилы, необляпайтесь!
Надеюсь будут рано или поздно разбираться с зеленой властью за аферы с вакцинами, масками! За то, что украинский народ подвергают опасности!