Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".
Про це Степанов розповів в ефірі "Ранок з Україною", передає Цензор.НЕТ.
Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки не знайдено нові штами коронавірусу.
"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків із клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також інших штамів", - заявив Степанов.
Очільник МОЗ додав, що Україна постійно перевірятиме зразки в німецькій клініці.
"Зараз знову відправляємо. Це буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.
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а фактически и одно и другое)
во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
Как по мне, если бы не СМИ, никто бы и не знал о Ковиде. Грипп как и все сезонные ,знаю человек 15 + 60- никто не умер, половина пришли на работучерз 2 недели, если бы не принудительные карантины то и раньше Это в загрязненной атмосфере г. Запорожье.
_Не слушайте что несёт этот дегенерат.
сколько образцов на правили в Шарите? 48 ! это 1 % от заболевающих в сутки (статистически)
Мутант "зє-зє вовид-19".
Вражає мізки, викликає рефлекс "какаяразніца"
Звільнити нахєр неробу!
ну а министр в оральном искусстве за время своего мини-стервства поднаторел в работе языком над нужными объектами