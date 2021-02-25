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Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".

Про це Степанов розповів в ефірі "Ранок з Україною", передає Цензор.НЕТ.

Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки не знайдено нові штами коронавірусу.

"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків із клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також інших штамів", - заявив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що Україна постійно перевірятиме зразки в німецькій клініці.

"Зараз знову відправляємо. Це буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.

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Топ коментарі
+7
степанов - то ли реально д*****, то ли врет..
а фактически и одно и другое)
во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
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25.02.2021 15:55
+6
Какие мы уникальные. Просто жуть. А может вы просто определить их не в состоянии?
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25.02.2021 15:56
+4
У вас ничего нет. Ну почти ничего. Кроме жажды обогащения и стада лохов, готовых верить каждому слову зе-брехунов
Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2191
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25.02.2021 15:59
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степанов - то ли реально д*****, то ли врет..
а фактически и одно и другое)
во всем мире - везде есть штампы.. а тут типа "нет")) и это после буковеля))
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25.02.2021 15:55 Відповісти
да и выборка 48 проб - это капец)) на всю Украину офигительно много - чтобы орать "нет штампа британского" Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 6580
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25.02.2021 15:56 Відповісти
У нас нет "британского" и других штаммов

Как по мне, если бы не СМИ, никто бы и не знал о Ковиде. Грипп как и все сезонные ,знаю человек 15 + 60- никто не умер, половина пришли на работучерз 2 недели, если бы не принудительные карантины то и раньше Это в загрязненной атмосфере г. Запорожье.
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25.02.2021 16:41 Відповісти
За дебилов он держит народ, которому такое дерьмо рассказывает.
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25.02.2021 16:00 Відповісти
Для "предателей" и "врагов" Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 962. напоминаю, что Зеленский и Шмыргаль "мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике." Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2209 16 марта 2020 года.
Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 8448
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25.02.2021 16:07 Відповісти
Какие мы уникальные. Просто жуть. А может вы просто определить их не в состоянии?
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25.02.2021 15:56 Відповісти
Все просто, аресты начались и лондонские товарищи не спешат к нам мутировать.
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25.02.2021 16:18 Відповісти
"Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов"
_Не слушайте что несёт этот дегенерат.
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25.02.2021 15:59 Відповісти
У вас ничего нет. Ну почти ничего. Кроме жажды обогащения и стада лохов, готовых верить каждому слову зе-брехунов
Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 2191
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25.02.2021 15:59 Відповісти
если не увидели.. это не значит что нет
сколько образцов на правили в Шарите? 48 ! это 1 % от заболевающих в сутки (статистически)
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25.02.2021 16:00 Відповісти
"Побэда" не иначе... Степанов о результатах проверки украинских образцов на мутации коронавируса: У нас нет "британского" и других штаммов - Цензор.НЕТ 4916
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25.02.2021 16:02 Відповісти
можно не слушать медбрата. неделю его не было в эфире и все были счастливы. бла бла бла....
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25.02.2021 16:04 Відповісти
є в нас мутований вірус, є!
Мутант "зє-зє вовид-19".
Вражає мізки, викликає рефлекс "какаяразніца"
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25.02.2021 16:09 Відповісти
Нам і одного кривориговського мутанта забагато.
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25.02.2021 16:19 Відповісти
Слухайте, запитаю тихенько, а може він не мутант, а репті.лоід?
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25.02.2021 16:34 Відповісти
Зептилоид
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25.02.2021 16:38 Відповісти
Не ображайте рептилоїдів. На Нубіру шуткувати не *******.
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25.02.2021 16:57 Відповісти
А чому особисто не завозить проби в Шаріте на перевірку?
Звільнити нахєр неробу! Степанов про результати перевірки українських зразків на мутації коронавірусу: У нас немає "британського" та інших штамів - Цензор.НЕТ 4086
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25.02.2021 16:27 Відповісти
"немає "британського" штаму" - сказал, как отрезал... продуманые дебилы - народ уверенный всегда..
ну а министр в оральном искусстве за время своего мини-стервства поднаторел в работе языком над нужными объектами
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25.02.2021 16:28 Відповісти
Геть усі проблеми можна вирішити, якщо ПРОСТО ПЕРЕСТАТИ БРЕХАТИ.
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25.02.2021 16:31 Відповісти
Да, степашка каждый штамм через микроскоп контролирует.
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25.02.2021 18:30 Відповісти
Неужели не найдётся ветеринар,чтобы его усыпить?
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25.02.2021 19:25 Відповісти
Степанова - в тюрьму
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25.02.2021 20:46 Відповісти
 
 