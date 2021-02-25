Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського
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Всього з цього справу повідомили про підозру 5 особам, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ "Нафтогазвидобування", а на даний час народного депутата України IX скликання, а також у вимаганні грошей від його рідних (ст. 127, ст. 146, ст. 189 КК України)", - сказано в повідомленні.
В Офісі генпрокурора зазначили, що організатор - нардеп кількох скликань, який в минулому обіймав посаду Міністра транспорту і зв'язку України – залучив до скоєння злочину кілька людей, в тому числі представників криміналітету.
"Мотивом кримінальних злочинів став перерозподіл доходів від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами", - повідомили в Офісі генпрокурора.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США.
Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).
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