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Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави

Всього з цього справу повідомили про підозру 5 особам, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлено про підозру п'ятьом особам, у тому числі організатору, у викраденні та катуванні екскерівника ПрАТ "Нафтогазвидобування", а на даний час народного депутата України IX скликання, а також у вимаганні грошей від його рідних (ст. 127, ст. 146, ст. 189 КК України)", - сказано в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що організатор - нардеп кількох скликань, який в минулому обіймав посаду Міністра транспорту і зв'язку України – залучив до скоєння злочину кілька людей, в тому числі представників криміналітету.

Читайте: СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн

"Мотивом кримінальних злочинів став перерозподіл доходів від діяльності, а також акцій підприємства між його бенефіціарами", - повідомили в Офісі генпрокурора.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США.

Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
При президенте Байдене оно сдвинулось Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 8970
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25.02.2021 16:04
+3
наверняка он уже на лыжах по пути в Австрию...
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25.02.2021 15:57
+2
а його вже затримали? Чи його прізвище не Стерненко, тому все буде норм..
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25.02.2021 16:05
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наверняка он уже на лыжах по пути в Австрию...
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25.02.2021 15:57 Відповісти
Не он через продуктопровод, как все нормальные люди.
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25.02.2021 16:14 Відповісти
Була новина ніби його в Расєї прикрили за те, що кидав в 2014 році каміння в вікна їх посольства в Києві.
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25.02.2021 18:44 Відповісти
Уже года полтора как вернулся в Киев.
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25.02.2021 20:51 Відповісти
Тоді нехай знову повертають в місця "нє столь отдальонниє".
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26.02.2021 06:38 Відповісти
12 лет ? без конфискации? при попытке украсть 200млн? как?!
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25.02.2021 16:00 Відповісти
еще и с разбоем, опг и похищением.
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25.02.2021 16:02 Відповісти
Старое дело.Но только при Президенте Зеленском сдвинулось с мёртвой точки.
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25.02.2021 16:01 Відповісти
При президенте Байдене оно сдвинулось Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 8970
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25.02.2021 16:04 Відповісти
а його вже затримали? Чи його прізвище не Стерненко, тому все буде норм..
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25.02.2021 16:05 Відповісти
олень такой хитрожопый и мэдыкованый ....))
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25.02.2021 16:07 Відповісти
"Сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО "Нафтогазвидобуван?
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25.02.2021 16:07 Відповісти
Рыговского министра нагибать? Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 8358 Эта реванш и палитические репрессии! Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 2691
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25.02.2021 16:12 Відповісти
Рудьковський має інвалідний візок ковдру в клітинку,так що він чистий як первак.а на росії термін відмотав ?
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25.02.2021 16:16 Відповісти
Катался Коля на "Астон Мартине", потом на инвалидной коляске.....
Пришло время покататься в автозаке!
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25.02.2021 16:16 Відповісти
это кореш шуфрича , у обоих вышки и участки для добычи
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25.02.2021 17:30 Відповісти
Николай Рудьковский: мошенник и бабник. Агент ФСБ?
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25.02.2021 18:23 Відповісти
Ексглаві Мінтрансу Рудьковському повідомили про підозру в організації викрадення ексглави "Нафтогазвидобування" Семінського - Цензор.НЕТ 2119
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25.02.2021 18:26 Відповісти
*****@ какого свет не видал.
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25.02.2021 19:42 Відповісти
И Шуфру вместе с ним.
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25.02.2021 19:58 Відповісти
 
 