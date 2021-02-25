УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2 015 14
Нацрада_ТРМ (361) перевірка (557) Рабінович (189) ТБ (278) Балицький (35)

Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні в четвер призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", Київ).

На думку регулятора, поширені в ефірі мовника висловлювання народного депутата України 9 скликання Вадима Рабіновича і народного депутата України 7 і 8 скликань Євгена Балицького містять ознаки розпалювання ворожнечі, а також транслюють фейкові постулати російської пропаганди, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням Нацради, до 17 березня 2021 року "НАШ" зобов'язаний надати регулятору документи і матеріали, необхідні для проведення невиїзної перевірки.

Після проведення перевірок компанії на підставі норм законів регулятор прийме відповідні рішення.

Читайте: Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Треба не перевиряти ,а нищити цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
показати весь коментар
25.02.2021 16:14
+8
Надо было одним махом с медведчуковскими помойками закрывать и эту клоаку. Сейчас бы уже забывать о ней начали, а не гемор себе создавали.
показати весь коментар
25.02.2021 16:14
+4
Нацсовет этот нужно давно разогнать, за то что они до сих пор не отобрали лицензии у Интера, 1+1, ЗИК и других пророссийских каналов. Каналы Медведчука закрыли тоже не они. А власти Украины знали, что Медведчук спонсирует сепаратистов Донбасса и ведет подрывную деятельность в Украине. Это было известно с 2014 года и никто не посадил Медведчука. Зато активисту Стерненку ни за что 7 лет. Вот суть нашей власти и судебной системы.
показати весь коментар
25.02.2021 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба не перевиряти ,а нищити цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
показати весь коментар
25.02.2021 16:14 Відповісти
Нацсовет этот нужно давно разогнать, за то что они до сих пор не отобрали лицензии у Интера, 1+1, ЗИК и других пророссийских каналов. Каналы Медведчука закрыли тоже не они. А власти Украины знали, что Медведчук спонсирует сепаратистов Донбасса и ведет подрывную деятельность в Украине. Это было известно с 2014 года и никто не посадил Медведчука. Зато активисту Стерненку ни за что 7 лет. Вот суть нашей власти и судебной системы.
показати весь коментар
25.02.2021 16:19 Відповісти
Надо было одним махом с медведчуковскими помойками закрывать и эту клоаку. Сейчас бы уже забывать о ней начали, а не гемор себе создавали.
показати весь коментар
25.02.2021 16:14 Відповісти
«Гильотина Украины» - именно так назвал Всеволода Балицкого, многолетнего шефа ГПУ-НКВД Украины, один из его современников.

А цей мабуть внуч'ок.
показати весь коментар
25.02.2021 16:15 Відповісти
Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 320 Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 956
показати весь коментар
25.02.2021 16:16 Відповісти
Ну совсем не палятся! Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 3325
Нацрада з ТРМ призначила дві перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди - Цензор.НЕТ 5908
показати весь коментар
25.02.2021 16:28 Відповісти
Долой с Украины вражеский фашистский канал"Наш". Он, как раз, для украинцев и не "наш"!
показати весь коментар
25.02.2021 16:28 Відповісти
Балицкий,редкостная,ватная гнида
показати весь коментар
25.02.2021 16:30 Відповісти
Зоопарк какой то блин. Проверять они будут клоуны. В Одессе сепарюга судья семь лет навесил патриоту за фуфловым обвинением в вымогательстве у такого же сепарского отморозка 300 гривен, а тут только проверка.... Причем у этого судьи рыло в пуху по самые яйца, и история жизни даунбасовская и бюсты ленина и сралина под домом. Где бл@дь закон про декомунизацию??? И этот контрацептив работает судьей в Украине??? С огнем играет ЗЕ, ой доиграется.
показати весь коментар
25.02.2021 16:30 Відповісти
Відверто, до недавнього часу нічого не міг сказати про цей канал, ну не дивився. Нещодавно після закриття каналів Козака-Медведчука намагався продививитися. Не вийшло, гидко. Витримував секунд двадцять. Не знаю, хто це лайно дивиться, але на мій погляд у сітці безкоштовного українського мовлення вони займають чуже місце.
Доречі, ну, закрили три канали, а їх місці нікого не має. Ну, дали б уже комусь ліцензії, наприклад 4-му каналу.
показати весь коментар
25.02.2021 16:34 Відповісти
Значит не закроют, 112 закрыли сразу а тут проверки растянули аж до 17 марта,к тому же сайт 112 и два остальных работает как ни в чем не бывало
показати весь коментар
25.02.2021 16:42 Відповісти
Гэты гадзюшнік трэба было зачыняць у першую чаргу за прапаганду тэрарызму.
показати весь коментар
25.02.2021 16:54 Відповісти
Ви б у себе спочатку розібралися б, перш ніж лізти до нас з порадами. А в себе ми самі розберемось.
показати весь коментар
25.02.2021 21:11 Відповісти
це збіговисько мало бути закрите......це раша тудей і рашкіни пропогандисти
показати весь коментар
20.04.2021 10:56 Відповісти
 
 