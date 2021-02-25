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Новини Політика України
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Зеленський (17428) НАТО (5130) Чорне море (1353) Столтенберг Єнс (1343)

Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу президента.

В під час розмови глава держави відзначив важливість активізації політичного діалогу з НАТО у поточному році для подальшого розвитку відносин України з Альянсом.

"Сторони позитивно оцінили співпрацю між Україною та НАТО в подоланні пандемії COVID-19. Президент подякував за рішення придбати медичне обладнання для України з цільового фонду Альянсу. Генеральний секретар НАТО позитивно відзначив внесок України, зокрема авіакомпанії "Антонов", у постачання медичної допомоги", - наголошується в повідомленні.

"Україна готова й надалі взаємодіяти з Альянсом у стратегічних авіаційних перевезеннях у межах програми НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн – членів НАТО у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу зауважив, що Організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити. Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни – члени Альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Єнс Столтенберг зазначив, що наполягатиме на цьому. Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету допомоги. Він також подякував за участь України у місіях НАТО.

"Ми продовжуємо нашу участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". Україна готова брати участь у поточних та майбутніх операціях Альянсу", – запевнив Президент.
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Топ коментарі
+6
Шо ваш клоун встигне? Що він встиг, за два роки? Конкретно. Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8040
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25.02.2021 16:16
+3
Предлагает отменить конвенцию Монтрё? вicлюк разбушевался.
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25.02.2021 16:09
+2
Вислюк и слов-то таких не знает. Интересно, кто ему сейчас спичи пишет? Кто теперь является авторским цехом Квартала-95?
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25.02.2021 16:12
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Предлагает отменить конвенцию Монтрё? вicлюк разбушевался.
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25.02.2021 16:09 Відповісти
А чеб не отменить? Макшания все поотменяла.
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25.02.2021 16:12 Відповісти
він про це не чув. В той час, коли його однокурсники отримували вищу освіту, воно гралося у "кавеен"
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25.02.2021 16:22 Відповісти
Вислюк и слов-то таких не знает. Интересно, кто ему сейчас спичи пишет? Кто теперь является авторским цехом Квартала-95?
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25.02.2021 16:12 Відповісти
Лысый.
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25.02.2021 16:13 Відповісти
Тот, шо пианист? Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Гитарист.
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25.02.2021 16:18 Відповісти
Та еще вата. И с тем же словарным запасом.
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25.02.2021 16:16 Відповісти
А ти, путлерсос, незадоволений? Не хочеш в альянс, хочеш до рассеи?
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25.02.2021 21:30 Відповісти
Шо ваш клоун встигне? Що він встиг, за два роки? Конкретно. Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8040
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25.02.2021 16:16 Відповісти
Мне легче, птичко. Клован не мой. Если этих связанных обоих отвезти на середину Днепра, куда ты не долетишь, и кинуть с лотки, то я только обрадуюсь...А ты потеряешь работу
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25.02.2021 16:20 Відповісти
Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9758 Не переживайте за мою роботу.
Тикати вас, "я за зЕ "не" голосовал", носом в ваше ж лайно, моє хобі. Розвага.

То що ж реального зробив Буба для вступу України в НАТО?
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25.02.2021 16:25 Відповісти
Успеет. Кантату Паганини пуем на пианино сбацать. На дорожку.
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25.02.2021 16:23 Відповісти
Не переживай. Все, что шмаркля делает для Украины, это не по своей воле. Был бы сейчас Трамп у руля, хрен увидел бы ты его патриотизм.
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25.02.2021 16:18 Відповісти
Как можно так ненавидить свою страну и нацию, как можно быть таким генетическим никчемой, чтоб считать, что ей управляет Байден, ***** или какой-нибудь Мбанга из Берега Слонової кости?
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25.02.2021 16:24 Відповісти
Краще брехати самому собі, що країною править Бубочка.
"Скільки не кажи "халва", в роті солодко не стане"
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25.02.2021 16:31 Відповісти
А ты считаешь, что страной управляет шмаркля?! Ты сейчас серьезно?! Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775 Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775 Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9775
Васюня, это ты перелогинился? Правильно, тролляка. Давай, извивайся и изворачивайся, иначе писюнов в пасть напихают, охнуть не успеешь.
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25.02.2021 16:34 Відповісти
В Черном море реальная сила НАТО это ВМС Турции. А флот Украины сейчас уступает как ВМС Румынии, так и ВМС Болгарии
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4903
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25.02.2021 18:33 Відповісти
 
 