Україна зацікавлена в збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу офісу президента.
В під час розмови глава держави відзначив важливість активізації політичного діалогу з НАТО у поточному році для подальшого розвитку відносин України з Альянсом.
"Сторони позитивно оцінили співпрацю між Україною та НАТО в подоланні пандемії COVID-19. Президент подякував за рішення придбати медичне обладнання для України з цільового фонду Альянсу. Генеральний секретар НАТО позитивно відзначив внесок України, зокрема авіакомпанії "Антонов", у постачання медичної допомоги", - наголошується в повідомленні.
"Україна готова й надалі взаємодіяти з Альянсом у стратегічних авіаційних перевезеннях у межах програми НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн – членів НАТО у Чорному морі.
Генеральний секретар Альянсу зауважив, що Організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити. Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни – члени Альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Єнс Столтенберг зазначив, що наполягатиме на цьому. Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету допомоги. Він також подякував за участь України у місіях НАТО.
"Ми продовжуємо нашу участь у місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". Україна готова брати участь у поточних та майбутніх операціях Альянсу", – запевнив Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Тикати вас, "я за зЕ "не" голосовал", носом в ваше ж лайно, моє хобі. Розвага.
То що ж реального зробив Буба для вступу України в НАТО?
"Скільки не кажи "халва", в роті солодко не стане"
Васюня, это ты перелогинился? Правильно, тролляка. Давай, извивайся и изворачивайся, иначе писюнов в пасть напихают, охнуть не успеешь.