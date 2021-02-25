Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого.
Про це повідомила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Луганська область вночі отримала 14 300 доз. 7500 з них використовують для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, і для інших категорій населення, які повинні щепитися в першу чергу.
Ще 6800 доз вакцини виділили для військових Операції об'єднаних сил: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.
Прибула вакцина і в Донецьку область. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і "певну кількість доз для військових".
У пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил повідомили, що, за попередньою інформацією, військові в зоні ООС вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація повинна початися в Покровське Донецької області.
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Він же ж обіцяв зробити щеплення у прямому етері разом з військовослужбовцями!
опять же , Филатов для него как напоминание о проигранном споре и о не выполненных обещаниях, сказанных при заключении пари...
думаю не забыл... а вспоминать не любит )))))
На віслюке і ковдра - седло (старовинне узбецьке прислів'я)
Вы еще в окопах операционные разместите.
Существует же такое понятие, как отдых войск. Вот в это время и проводите вакцинацию. Или вам досконально известны все побочные эффекты вакцин. И если в мирной ситуации их можно как-то смикшировать, то как это отразится на готовности войск.
Есть в ВСУ думающие генералы?