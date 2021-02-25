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вакцина (3528) Луганщина (4416) Донецька область (5688) операція Об'єднаних сил (4158)

Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні

Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей. Перші щеплення військовим на передовій зроблять вже 25 лютого.

Про це повідомила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Луганська область вночі отримала 14 300 доз. 7500 з них використовують для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, і для інших категорій населення, які повинні щепитися в першу чергу.

Ще 6800 доз вакцини виділили для військових Операції об'єднаних сил: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.

Прибула вакцина і в Донецьку область. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і "певну кількість доз для військових".

Також читайте: Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов

У пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил повідомили, що, за попередньою інформацією, військові в зоні ООС вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація повинна початися в Покровське Донецької області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 9009 Вот, ****, даже у крыс опыты проводятся на наименее ценных представителях популяции (в нашем случае ОП, Рада , министры). но в этом королевстве опять всё через жопу.
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25.02.2021 16:12
+5
Пліснява колитися фуфломіцином не планує. Експеремент проводиться, виключно, на "мудрому" нарідові. Примусово.
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25.02.2021 16:13
+5
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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25.02.2021 16:15
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а де ж "пєрвий"?
Він же ж обіцяв зробити щеплення у прямому етері разом з військовослужбовцями!
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25.02.2021 16:10 Відповісти
Бронежилет маленький, охрана боится за безопасность.
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25.02.2021 16:12 Відповісти
мама-папа ему категорически запретили (и сами отказались))))
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25.02.2021 16:17 Відповісти
А он хоть их спросил, совсем от рук отбился то Эмираты то Оманы а Днепр и Кривбасс совсем забыл.
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25.02.2021 16:20 Відповісти
Филатов ему костью в горле - зеленеть не хочет )))
опять же , Филатов для него как напоминание о проигранном споре и о не выполненных обещаниях, сказанных при заключении пари...
думаю не забыл... а вспоминать не любит )))))
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25.02.2021 16:27 Відповісти
то плитоноска не той системи Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 4718
Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 3573
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25.02.2021 16:18 Відповісти
Может перепутали и это броник на низ?
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25.02.2021 16:22 Відповісти
А що, як варіант - "бронєгульфік".
На віслюке і ковдра - седло (старовинне узбецьке прислів'я) Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні - Цензор.НЕТ 6111
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25.02.2021 16:25 Відповісти
т.е. не лифик а гульфик ? ))))
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25.02.2021 16:28 Відповісти
Лёгким движением руки, лифик превращается, превращается лифик в элегантный гульфик, извините за маленькую техническую неувязку.
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25.02.2021 16:32 Відповісти
низ - там бронепамперс защищает)))
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25.02.2021 16:44 Відповісти
Военные в зоне ООС получили вакцину против COVID-19, прививки начнут делать уже сегодня - Цензор.НЕТ 9009 Вот, ****, даже у крыс опыты проводятся на наименее ценных представителях популяции (в нашем случае ОП, Рада , министры). но в этом королевстве опять всё через жопу.
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25.02.2021 16:12 Відповісти
Пліснява колитися фуфломіцином не планує. Експеремент проводиться, виключно, на "мудрому" нарідові. Примусово.
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25.02.2021 16:13 Відповісти
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Удачи Украине!
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25.02.2021 16:18 Відповісти
Нужно этим шмурдяком колоть только тех,кто голосовал за ЗЕлёную мразь.
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25.02.2021 16:26 Відповісти
Твари зеленские этим говном непонятного действия и заоблачной цены взялись выкашивать военных на передке...
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25.02.2021 16:32 Відповісти
Добровольно или принудительно - с шантажом ?!
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25.02.2021 17:16 Відповісти
И это нормально, на передовой проводить такие манипуляции.
Вы еще в окопах операционные разместите.
Существует же такое понятие, как отдых войск. Вот в это время и проводите вакцинацию. Или вам досконально известны все побочные эффекты вакцин. И если в мирной ситуации их можно как-то смикшировать, то как это отразится на готовности войск.
Есть в ВСУ думающие генералы?
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25.02.2021 17:27 Відповісти
вакцинация на передовой это прямая диверсия! Військові в зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19, щеплення почнуть робити вже сьогодні - Цензор.НЕТ 3148
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25.02.2021 17:32 Відповісти
 
 