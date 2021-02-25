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Зеленський (17428) місцеве самоврядування (176)

Першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад буде підготовка Муніципального кодексу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад буде підготовка Муніципального кодексу, - Зеленський

Розробка і написання Муніципального кодексу України стане першим завданням Конгресу місцевих і регіональних влад.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перше питання, на якому ми повинні зосередитися на цьому майданчику - це розробка і написання Муніципального кодексу України", - заявив Зеленський.

Він додав, що Конгрес не буде "органом на папері, який нічого не вирішує". У Конгресу буде свій постійно діючий офіс, де буде максимально ефективна робота.

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Первой задачей Конгресса местных и региональных властей будет подготовка Муниципального кодекса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4591
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25.02.2021 16:32 Відповісти
Шо то зеля много рожает органов - всяких разных .....
То министерства..... То комиссиии...
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25.02.2021 16:35 Відповісти
Не конституційний орган? Для чого? І який стосунок ще один центральний орган має до ДЕцентралізації?
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25.02.2021 17:23 Відповісти
Шо он морозит? Бред сивой кобылы!
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25.02.2021 22:58 Відповісти
 
 