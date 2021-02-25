УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10181 відвідувач онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
2 192 39
дороги (1505) Зеленський (17428) Донбас (21733)

Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна

Розвиток інфраструктури на Донбасі є важливою геополітичною позицією України. У минулому році найбільше доріг було побудовано саме в Донецькій і Луганській областях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході засідання Ради розвитку громад і територій у рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання доріг на Луганщині - це не питання інфраструктури, а геополітична позиція, яку всі повинні знати, що Луганськ - це Україна. Коли ми тільки починали і говорили, що нам потрібно будувати інфраструктуру в Україні, ми почали будувати міст в Станиці Луганській. Потім для нас було принципово побудувати трасу від Сєверодонецька, нам всі говорили, навіщо ви це робите? З початку війни всі говорили, не потрібно нічого фундаментально будувати на Донбасі. Може бути ескалація і ця частина може відійти терористам. Ми почали терміново будувати дороги, велика частина доріг збудована власне на Донбасі. Це виклик, Донбас - це Україна. Будемо продовжувати таку практику, щоб люди зрозуміли, що влада про них піклується", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для фінансування "Великого будівництва" буде створено держфонд, - Голик. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будет продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботиться", - отметил президент

Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 5660 Вот правильно же. Следующий шаг - дорога Донецк - Луганск. А шо? Это тоже Украина. Там наши люди. А потом - Симферополь - Севастополь. Или Крым - не Украина?
показати весь коментар
25.02.2021 16:30
+14
Все должны знать, что это - Украина

Зеля, а чому в підручниках для восьмих класів написано - Дніпро та Одесу заснували кацапи, і не зазначено, що Сімферополь і Севастополь це колишні татарські міста.
Окрім усього, наголошується, що це не Україна, а Малоросія.
показати весь коментар
25.02.2021 16:30
+14
Это что бы рашинским танкам удобнее и легче было?
показати весь коментар
25.02.2021 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Войдешь в историю как маньяк-строитель дорог. Хто те такое в твою ослячую макитру вбил?
показати весь коментар
25.02.2021 16:29 Відповісти
Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будет продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботиться", - отметил президент

Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 5660 Вот правильно же. Следующий шаг - дорога Донецк - Луганск. А шо? Это тоже Украина. Там наши люди. А потом - Симферополь - Севастополь. Или Крым - не Украина?
показати весь коментар
25.02.2021 16:30 Відповісти
Улица Соломенская тоже Украина, а дороги уже нет Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 2047
показати весь коментар
25.02.2021 16:32 Відповісти
Значит там не живут "наши люди" ! )
показати весь коментар
25.02.2021 17:26 Відповісти
на очереди - "донбасс арена"...
показати весь коментар
25.02.2021 16:57 Відповісти
І аеропорт, заодно і "Метро" та і Путильскій міст чекає, не кажучи за компенсації роздовбаного орками житла.
показати весь коментар
25.02.2021 18:57 Відповісти
Все должны знать, что это - Украина

Зеля, а чому в підручниках для восьмих класів написано - Дніпро та Одесу заснували кацапи, і не зазначено, що Сімферополь і Севастополь це колишні татарські міста.
Окрім усього, наголошується, що це не Україна, а Малоросія.
показати весь коментар
25.02.2021 16:30 Відповісти
После реинтеграции Дамбаца единственными дорогами там должны быть звериные тропы к водопою в Национальном природном парке, в который надо преобразовать этот совковый гадючник
показати весь коментар
25.02.2021 16:30 Відповісти
Это что бы рашинским танкам удобнее и легче было?
показати весь коментар
25.02.2021 16:32 Відповісти
Там проще украсть. Хто будет проверять качество? Пушилин с Моторылой?
показати весь коментар
25.02.2021 16:33 Відповісти
Чего сразу танкам?! Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна - Цензор.НЕТ 1063Нароту домбаса будет удобно возить в Украину контрабанду,бухло и наркоту...да и уголовному элементу с домбасии тоже будет неплохо...грабанули скажем "укропов" где нибудь под Киевом-и быстро,и с удобством,домой!!! Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна - Цензор.НЕТ 1167
показати весь коментар
25.02.2021 18:52 Відповісти
Там легче всего воровать, потому и "больше всего"
показати весь коментар
25.02.2021 16:33 Відповісти
Или (как доказано попэрэдниками) там классно отмывать баблосы!
Отремонтировал (не отремонтировал) - обстрел, ремонтируй по новой
показати весь коментар
25.02.2021 16:33 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 671
показати весь коментар
25.02.2021 16:34 Відповісти
Це не питання інфраструктури,це питання великого крадівництва
показати весь коментар
25.02.2021 16:34 Відповісти
а может на половину этих денег купить напалм? А?
показати весь коментар
25.02.2021 16:34 Відповісти
Зеля сам ватнік.
показати весь коментар
25.02.2021 16:36 Відповісти
Значить для зелі Дніпропетровщина це не Україна.
показати весь коментар
25.02.2021 16:35 Відповісти
Кто ему эту чушь впаривает. Вот увидят сепаря хорошие дороги и в Правый сектор запишутся!
показати весь коментар
25.02.2021 16:36 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 644
показати весь коментар
25.02.2021 16:37 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 339
показати весь коментар
25.02.2021 16:38 Відповісти
какая же ж мраЗь...
показати весь коментар
25.02.2021 16:38 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 1820
показати весь коментар
25.02.2021 16:42 Відповісти
Сподіваюся, що в цієї фірми статутний фонд не 100 грн.
показати весь коментар
25.02.2021 19:01 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 2966
показати весь коментар
25.02.2021 16:43 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 1860
показати весь коментар
25.02.2021 16:45 Відповісти
при янеке бухали все туда и этот черт туда же. В Черновицкой области жопа с дорогами 30 лет. ни одна пдла ничего не сделала.
показати весь коментар
25.02.2021 16:53 Відповісти
Строить дороги в прифронтовой зоне может только пособник оккупантов
показати весь коментар
25.02.2021 17:01 Відповісти
Чтобы в случае вторжения войска РФ быстрее продвигались вглубь Украины по отремонтированным дорогам.
показати весь коментар
25.02.2021 18:18 Відповісти
Дороги для прохода танков.
Строй дуралей.
показати весь коментар
25.02.2021 18:21 Відповісти
Дороги? На Донбассе? Естественно!
Особенно рокадные.
показати весь коментар
25.02.2021 18:34 Відповісти
Будьте ласка, зі своєї кишені і копілки "95 кварталу". Україна найкраще і найбільше віддала даунбасу і Криму, а вони як були ворогами, так і залишилися. Всі наші давно переїхали в інші області, більшість до бандер.
показати весь коментар
25.02.2021 18:35 Відповісти
Это называется метать бисер перед свиньями
показати весь коментар
25.02.2021 21:46 Відповісти
Дайте пісочницю, нехай там будує що хоче, якщо так свербить. Тут ще і страшно подумати що може бути весною-літом з тими дорогами, які побудували.
показати весь коментар
25.02.2021 19:05 Відповісти
Вода!!...еще раз вода!. Дороги и вода! Основные принципы. Твердое и устойчивое водоснабжение и орошение это основа всех государств.
показати весь коментар
25.02.2021 19:13 Відповісти
даунбасия и лугандония с Крымом - должны стать резервацией на 40 лет... Моисей народ свой 20 лет по пустыне водил, а независимая Украина должна этих паскуд, изменивших ей, 20 лет жрать не давать, а еще 20 лет воды не давать... чтобы в дальнейшем никогда земля украинская уродов не порождала...
показати весь коментар
26.02.2021 06:40 Відповісти
Один уже пытался яблони на марсе высадить.... и кукурузой всех накормить
показати весь коментар
26.02.2021 19:38 Відповісти
 
 