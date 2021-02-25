Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна

Розвиток інфраструктури на Донбасі є важливою геополітичною позицією України. У минулому році найбільше доріг було побудовано саме в Донецькій і Луганській областях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході засідання Ради розвитку громад і територій у рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання доріг на Луганщині - це не питання інфраструктури, а геополітична позиція, яку всі повинні знати, що Луганськ - це Україна. Коли ми тільки починали і говорили, що нам потрібно будувати інфраструктуру в Україні, ми почали будувати міст в Станиці Луганській. Потім для нас було принципово побудувати трасу від Сєверодонецька, нам всі говорили, навіщо ви це робите? З початку війни всі говорили, не потрібно нічого фундаментально будувати на Донбасі. Може бути ескалація і ця частина може відійти терористам. Ми почали терміново будувати дороги, велика частина доріг збудована власне на Донбасі. Це виклик, Донбас - це Україна. Будемо продовжувати таку практику, щоб люди зрозуміли, що влада про них піклується", - зазначив президент.

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