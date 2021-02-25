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Новини Політика України
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сайт (202) Геращенко Антон (925) блокування (343) Пан Олександр (1)

Геращенко про рішення суду щодо блокування 426 сайтів: Поліція вже відкликала свій супровідний лист в НКРЗІ, кримінальне провадження витребують для ґрунтовної перевірки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Геращенко про рішення суду щодо блокування 426 сайтів: Поліція вже відкликала свій супровідний лист в НКРЗІ, кримінальне провадження витребують для ґрунтовної перевірки

Суддя Катерина Плахотнюк за позовом адвокатів Олександра Пана визнала 426 інтернет-сайтів, які розміщували матеріали про Пана, що принижують його честь і гідність, тобто - "знаряддям злочину", і наклала на них арешт.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи рішення суду заблокувати в Україні 426 сайтів, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна з подивом дізналася про те, що рішенням Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на 426 інтернет-сайтів. Мені почали дзвонити десятки журналістів з резонним питанням: що взагалі відбувається? Є такий громадянин - Олександр Пан. Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами. 17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії. Поліція, після реформи кримінально-процесуального законодавства, зобов'язана за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення (навіть про зґвалтування американським кіноактором Б. Піттом 75-річної мешканки міста Рівне в 2016 році).

Після чого, увага, стежте за спритністю рук, Олександр Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали.

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Автоматична система розподілу справ, якою свого часу дуже пишалися реформатори судової системи, розподіляє справу на суддю Катерину Григорівну Плахотнюк.

Суддя Плахотнюк, 04 лютого 2021 року, виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вказані вище матеріали, такими, що принижують честь і гідність О. Пана, тобто - "знаряддям злочину", та накладає на них арешт.

Далі, необґрунтоване рішення суду направляється слідчому поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

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Ніяких реальних дій, які б нанесли шкоди власникам Інтернет ресурсів нанесено не було.

Крім шкоди суспільній моралі після таких рішень суду.

Висновки та рекомендації:

  1. Поліція вже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
  2. Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите згідно передбаченої КПК процедури.
  3. Щодо судді Плахотнюк, то особами, потерпілими від винесення необґрунтованого та свавільного, на мою думку, рішення про накладання арешту на 426 інтернет-сайтів, має бути внесена скарга до Вищої ради правосуддя для подальшого вивчення питання про відповідність судді займаній посаді.
  4. З Олександром Паном розмова буде проведена окремо.

І найголовніше: шановні народні депутати, давайте разом з Вами внесемо суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та введемо дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного роду замовні справи.

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Крім того треба врегульовувати законодавство про інформацію,задля того, щоб врегулювати відносини між пресою, правом на свободу слово та можливість фігурантам журналістскіх розслідувань цивілізовано захищати свою честь та гідність у випадку, якщо іх права будїли порушені.

Ну і звичайно залишається велике питання щодо адекватності окремих представників Феміди, які готові піддаватися тиску різних шахраїв і виносити свавільні та необґрунтовані рішення Іменем України", - заявив Геращенко.

Геращенко про рішення суду щодо блокування 426 сайтів: Поліція вже відкликала свій супровідний лист в НКРЗІ, кримінальне провадження витребують для ґрунтовної перевірки 01
Геращенко про рішення суду щодо блокування 426 сайтів: Поліція вже відкликала свій супровідний лист в НКРЗІ, кримінальне провадження витребують для ґрунтовної перевірки 02
Геращенко про рішення суду щодо блокування 426 сайтів: Поліція вже відкликала свій супровідний лист в НКРЗІ, кримінальне провадження витребують для ґрунтовної перевірки 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Кто родился в Украине и дожил до этого дня, тот в цирке не смеётся.
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25.02.2021 16:40
+4
маразм просто зашкаливает. одно конченное существо в мантии, по недоразумению называемое судья, способно нанести вред Украине, соизмеримый с вредом от агрессора. и никто ничего с подобным поделать не может. Р - реформа.
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25.02.2021 16:44
+3
Більше того, інший суддя явно провокує народ на Майдан виносячи вирок Стерненку.
Суддівська система виявилася реальною П'ятою колоною.
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25.02.2021 17:12
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Кто родился в Украине и дожил до этого дня, тот в цирке не смеётся.
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25.02.2021 16:40 Відповісти
Я вже навіть читаючи малому Швейка ржав тільки раз.
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25.02.2021 17:08 Відповісти
Я тільки почав читати (ну, так вийшло). Регочу регулярно.
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25.02.2021 18:10 Відповісти
ЗІ: до речі, у малого теж виникли деякі підозри стосовно описаного в книзі.
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25.02.2021 17:10 Відповісти
поступило производство по поводу блокировки враждебных сайтов... говорящей голове минвнутрдел это не нравится? утром была эйфория - испортил к вечеру похудевший.
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25.02.2021 16:44 Відповісти
Их блокировали не потому что "враждебные" а потому что какому-то мошеннику так захотелось, а уже упоротые граждане сами нафантазировали про "враждебные".
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25.02.2021 18:23 Відповісти
маразм просто зашкаливает. одно конченное существо в мантии, по недоразумению называемое судья, способно нанести вред Украине, соизмеримый с вредом от агрессора. и никто ничего с подобным поделать не может. Р - реформа.
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25.02.2021 16:44 Відповісти
Більше того, інший суддя явно провокує народ на Майдан виносячи вирок Стерненку.
Суддівська система виявилася реальною П'ятою колоною.
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25.02.2021 17:12 Відповісти
407.https://gist.github.com/ - заблокировать - судья - ИМБИЦИЛКА! Вообще все заблокируйте... ничем от рашки не отличаемся...
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25.02.2021 16:47 Відповісти
Давай Зеля, визнавай судову гілку влади наскрізь прогнилою і за одно став питання по судах над Стерненко та Ріфмастеру. У тебе останній шанс красиво вийти виконавши волю народа та волю міжнародних інвесоторів. Все рівно доведеться це, робити. То, зроби це красиво.
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25.02.2021 17:07 Відповісти
страна, где судья вообщЕ, никАк, ОНИ - БОГИ, не отвечает за вынесенные им решения, обречена на правовой беспредел.. за которым последует беспредел на улице, в быту, в промышленности, во всём
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Бреше. Я заходив на кілька сайтів. Заблоковані..
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25.02.2021 17:50 Відповісти
tor або vpn допоможе.Нема проблеми.
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25.02.2021 20:46 Відповісти
Ну и конечно остается большой вопрос относительно адекватности отдельных представителей Фемиды, которые готовы поддаваться давлению различных мошенников и выносить произвольные и необоснованные решения Именем УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3250106 - да любой баран теперь может выносить любые самые дебильные решения именем Украины, потому что барану за это ничего не будет, а любые деньги лишними никогда не будут...
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25.02.2021 22:53 Відповісти
 
 