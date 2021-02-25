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Новини Політика України
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Кабмін (6261) призначення (1019) Вітренко Юрій (370) Міненерго (361)

Вітренко про можливість обійняти іншу посаду, крім міністра енергетики: Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму інші пропозиції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вітренко про можливість обійняти іншу посаду, крім міністра енергетики: Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму інші пропозиції

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявляє: оскільки його запрошували на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики, він не впевнений, що буде розглядати інші пропозиції.

"З точки зору здорового глузду все ж повинен бути повноцінний міністр. Якийсь тимчасовий виконувач обов'язків - це тимчасове рішення", - сказав Вітренко журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на питання, чи дозволить йому прийнятий Верховною Радою закон повноцінно виконувати свої обов'язки в статусі "в.о.", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час він зазначив, що не володіє інформацією про те, чи буде його кандидатура знову вноситися на посаду і коли.

"Мене запрошували на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики. Інші пропозиції мені не надходили. Я не розглядав і не впевнений, що буду їх розглядати", - підкреслив Вітренко, відповідаючи на питання, чи залишиться він в міністерстві, якщо його не призначать міністром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль просить Раду розблокувати роботу Міненерго: Чекаємо подолання вето Зеленського на закон про держслужбу або голосування його в новій редакції

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через пов'язаний із COVID-19 карантин, і про продовження терміну повноважень виконувачів обов'язків міністрів (на сьогодні - в.о . міністра енергетики Вітренко).

До цього парламент двічі не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Оплачена была должность министра энергетики, так что другие должности не предлагайте!
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25.02.2021 16:48
+5
"Хачю бить владичіцей морскою!"(с)
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25.02.2021 16:59
+4
не тот гешефт для специалиста-социалиста....
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25.02.2021 16:45
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не тот гешефт для специалиста-социалиста....
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25.02.2021 16:45 Відповісти
А на нари, а на нари?
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25.02.2021 17:44 Відповісти
Хто попробував вкусненьке, просту їжу вже не захоче... Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения - Цензор.НЕТ 4860
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25.02.2021 16:45 Відповісти
ты смари какое встибськое ! ))))
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25.02.2021 16:46 Відповісти
Та вы шо?! Из князей в грязи? Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения - Цензор.НЕТ 2165
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25.02.2021 16:46 Відповісти
Он будет богаче, чем другие министры. Ведь он будет еще немножко шить...
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25.02.2021 16:47 Відповісти
Оплачена была должность министра энергетики, так что другие должности не предлагайте!
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25.02.2021 16:48 Відповісти
Тут питання лишень одне - яким чином Вітренко зміг вплинути на президента,що той так вперто відстоює його інтереси?При цьому втрачаючи рейтинг і популярність.І,згадуючи цитату Зеленського "на мєня может вліять только мой син" думаєш - невже "прогрєсівна соціалістка" його розвела?
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25.02.2021 16:53 Відповісти
Пара лямов на кого хочешь повлияет)))
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25.02.2021 17:24 Відповісти
А может пара яиц, плотно зажатых в руке дяди Сэма?
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25.02.2021 17:56 Відповісти
та вынесите его на улицу вместе с креслом вперёд ногами, уже примелькалась эта морда и то не то и это не так, вы меня уволили? а я не уйду, у меня мама с гранатой.
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25.02.2021 16:57 Відповісти
"Хачю бить владичіцей морскою!"(с)
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25.02.2021 16:59 Відповісти
Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения - Цензор.НЕТ 148
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25.02.2021 17:07 Відповісти
Це що за страхіття?
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25.02.2021 19:18 Відповісти
Другие должности я не проплачивал, и проплачивать не буду!))) Интересно, а тищенко бабки ему назад вернул...)))
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25.02.2021 17:23 Відповісти
Є така посада головзавхоз корупційного корита.
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25.02.2021 20:11 Відповісти
"Вор должен сидеть в тюрьме!"= єдина посада вітренку (видренку). Мама- Видренко Розалія.
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25.02.2021 17:34 Відповісти
Весело було дивитися, коли Йуля з вогнем в очах і металом у голосі завила, що її фракція за жодних обставин не підтримає призначення Вітренка. Воно й зрозуміло: дві лисиці в одному курнику - то забагато. Навіть для самих лисиць Вітренко про можливість обійняти іншу посаду, крім міністра енергетики: Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму інші пропозиції - Цензор.НЕТ 2395 .
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25.02.2021 18:40 Відповісти
А мама такая хорошая.Про паровоз поёт.
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25.02.2021 19:19 Відповісти
ще б пак, біля газу тепліше.
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26.02.2021 06:57 Відповісти
 
 