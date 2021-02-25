В.о. директора комунальної поліклініки Черкас судитимуть за розтрату 2,4 млн грн під час закупівлі протиепідемічних товарів, - прокуратура
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Завершено досудове розслідування і в суд направлено обвинувальний акт стосовно виконувача обов'язків директора однієї з черкаських комунальних некомерційних лікувальних установ за фактом службової недбалості із заподіянням тяжких наслідків охоронюваним інтересам територіальної громади міста Черкаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
За даними слідства, підозрювана неналежно виконала покладені на неї службові обов’язки та не перевірила ні особисто, ні через підлеглих працівників середню ринкову вартість товарів, пов’язаних із запобіганням виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (дезинфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, захисні щитки та костюми, медичні халати, маски, рукавички нестерильні, бахіли, тощо), що призвело до укладення в травні 2020 року відповідних договорів і перерахування приватному товариству бюджетних коштів у сумі 7 млн 941 тис. грн, у той час, як згідно проведеної експертизи зазначені товари можна було закупити за 5 млн 506 тис. грн.
Закупівля товарів за завищеними цінами призвела до надмірних витрат бюджетних коштів на загальну суму близько 2 млн 435 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Треба як Стєпанов работать,з кришою конкретною.
От закупили вакцинку не напряму ,А ЗНОВУ,СКА,ЗНОВУ !!! через посередника,фірмочку,зареєстровану три місяці тому....
Вже не ховаються,все виносять...
Отакий ланцюжок вийшов...
Зєля (Стєпанов)-Піщанська-Вірди Бікрам Джит Сінгх-Кумар Пранаав-Serum Institute of India
и не проверила ни лично, ни через подчиненных работников среднюю рыночную стоимость товаровИсточник: https://censor.net/ru/n3250115
Конечно, закупка на 8 лямов, а она не проверила рыночную стоимость)))) прибежала в ближайший ларек, занесла 8 лямов и затарилась масками по 100 грн за штуку. Мол, времени на раздумья нет, нужно действовать быстро и решительно, ГОРОД В ОПАСНОСТИ!!!! Деньги не главное, надо срочно спасать людей))))