Кулеба: Не бачу ознак впливу РФ на угорську політику щодо України

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить ознак того, що Росія впливає на рішення Угорщини щодо України.

Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню HVG, переклад якого наводить посольство України в Угорщині, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що між Москвою і Будапештом встановилися особливі відносини, але я не бачу ознак того, що Росія впливає на угорські рішення щодо України", - заявив Кулеба.

Він нагадав про позицію Угорщини в питанні продовження санкцій ЄС проти РФ і надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

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"Якщо ми подивимося, наприклад, на санкції ЄС, введені за російську агресію проти Україні в 2014 році, ми бачимо, що ЄС продовжує каральні санкційні заходи, і Угорщина також схвалює ці рішення. Коли ж минулого року НАТО надав Україні статус Партнера з розширеними можливостями, Угорщина це підтримала", - сказав міністр.

Він зазначив, що "Угорщина це горда країна, яка здатна самостійно визначити свої національні інтереси і будувати двосторонні відносини з однією державою без впливу на двосторонні відносини з іншою".