Кулеба: Не бачу ознак впливу РФ на угорську політику щодо України
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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить ознак того, що Росія впливає на рішення Угорщини щодо України.
Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню HVG, переклад якого наводить посольство України в Угорщині, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо, що між Москвою і Будапештом встановилися особливі відносини, але я не бачу ознак того, що Росія впливає на угорські рішення щодо України", - заявив Кулеба.
Він нагадав про позицію Угорщини в питанні продовження санкцій ЄС проти РФ і надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.
"Якщо ми подивимося, наприклад, на санкції ЄС, введені за російську агресію проти Україні в 2014 році, ми бачимо, що ЄС продовжує каральні санкційні заходи, і Угорщина також схвалює ці рішення. Коли ж минулого року НАТО надав Україні статус Партнера з розширеними можливостями, Угорщина це підтримала", - сказав міністр.
Він зазначив, що "Угорщина це горда країна, яка здатна самостійно визначити свої національні інтереси і будувати двосторонні відносини з однією державою без впливу на двосторонні відносини з іншою".
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