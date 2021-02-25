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Новини Політика України
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Угорщина (1326) Росія (47196) Кулеба Дмитро (3170)

Кулеба: Не бачу ознак впливу РФ на угорську політику щодо України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба: Не бачу ознак впливу РФ на угорську політику щодо України

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить ознак того, що Росія впливає на рішення Угорщини щодо України.

Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню HVG, переклад якого наводить посольство України в Угорщині, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, що між Москвою і Будапештом встановилися особливі відносини, але я не бачу ознак того, що Росія впливає на угорські рішення щодо України", - заявив Кулеба.

Він нагадав про позицію Угорщини в питанні продовження санкцій ЄС проти РФ і надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина приймає закон про освіту в нинішній формі, - Кулеба

"Якщо ми подивимося, наприклад, на санкції ЄС, введені за російську агресію проти Україні в 2014 році, ми бачимо, що ЄС продовжує каральні санкційні заходи, і Угорщина також схвалює ці рішення. Коли ж минулого року НАТО надав Україні статус Партнера з розширеними можливостями, Угорщина це підтримала", - сказав міністр.

Він зазначив, що "Угорщина це горда країна, яка здатна самостійно визначити свої національні інтереси і будувати двосторонні відносини з однією державою без впливу на двосторонні відносини з іншою".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 3544
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25.02.2021 17:20
+15
Зміни окуляри з рожевих на діоптричні...
Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 8601
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25.02.2021 17:20
+14
кулєбі повилазило, і он нє відіт. а воно є.
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25.02.2021 17:21
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Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 3544
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25.02.2021 17:20 Відповісти
Зміни окуляри з рожевих на діоптричні...
Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 8601
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25.02.2021 17:20 Відповісти
кулєбі повилазило, і он нє відіт. а воно є.
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25.02.2021 17:21 Відповісти
Вопрос один: "Сколько отломилось?"
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25.02.2021 17:22 Відповісти
Были в венгрии *******, стали крипто-*******. Теперь их даже Кулеба не видит. )
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25.02.2021 17:23 Відповісти
Кулєбі потрібно купити окуляри. Або навпаки - зняти.
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25.02.2021 17:26 Відповісти
Передромофил горбатый!
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25.02.2021 17:27 Відповісти
Еще один великий слепой -- Гомер, Мильтон, Паниковский и Кулеба.
(по И.Ильфу и Е.Петрову)
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25.02.2021 17:30 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2021 17:53 Відповісти
"Суслика видешь? Нет. И я не вижу, а он есть."
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25.02.2021 17:32 Відповісти
Що кулебі веліли, те він і озвучив.
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25.02.2021 17:47 Відповісти
То так. (Мініссрань) ЗЕміністр інакше діяти не в змозі...
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25.02.2021 17:58 Відповісти
В шапито 🤢🤡🎪👹 других не держат ! Все хитросделанные слепнут и глохнут , когда надо Ермаку и его подшефному
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25.02.2021 18:24 Відповісти
Дебiл...!
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25.02.2021 19:18 Відповісти
у него вместо очков - доллары....
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25.02.2021 20:04 Відповісти
Запишите Кулебу на завтра к окулисту
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25.02.2021 22:13 Відповісти
Він або тупий, або коллаборант, якщо не бачить. З недавніх прикладів: Угорці і Білоруси у нас купували електроенергію на шалені кошти, а РФ їм безкоштовно АЕС побудувало.
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26.02.2021 01:20 Відповісти
- Пьер, ты что собираешься жениться на Наташе Ростовой?
- Да...
- Да ты что, ее же весь Тамбов перетоптал...
Задумался Пьер, в быту Безухов, ушел...
На следующий день приходит, весь радостный... Друзья спрашивают:
- Что такой радостный?. - на что тот отвечает -

- Да я посмотрел, сколько там того Тамбова... Таки женюсь...
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26.02.2021 06:36 Відповісти
що можна побачити коли оченята ....здою обшиті?
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26.02.2021 06:56 Відповісти
 
 