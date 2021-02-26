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Топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Топзавданням Маркарової на посаді посла в США є організація візиту Байдена в Україну, - Кулеба

Посол України в США Оксана Маркарова отримала завдання організувати візит президента США Джо Байдена в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Топзавданням, даним їй, є організувати візит президента США в Україну. Ми не приймали президента США з 2008 року, і, з огляду на динаміку нашого партнерства і роль, яку США зіграли в Україні з 2014 року, я вважаю, що зараз саме час зробити це, особливо з огляду на те, що це дуже особливий рік для України", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, також топпріоритетом посла Маркарової буде встановлення активних і довірчих контактів з новою адміністрацією США і наповнення стратегічного партнерства України і США конкретними проєктами. Іншим важливим пріоритетом, за словами міністра, буде безпека.

"Тому що все інше залежить від безпеки. Нам треба дбати про безпеку моєї країни для того, щоб успішно здійснювати зміни, трансформації, амбітні економічні проєкти", - підкреслив глава МЗС.

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Топ коментарі
+12
Сциклу буде атата......!

Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6839
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25.02.2021 17:26
+11
А Байден в курсе ..?? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8701
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25.02.2021 17:26
+9
К времени визита Байдена, в Украине будет уже нормальный президент.
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25.02.2021 17:26
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Сначала пусть снизойдет до звонка бубочке. Потом уж все остальное. Кстати, Маркарова уже посол?
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25.02.2021 17:23 Відповісти
К времени визита Байдена, в Украине будет уже нормальный президент.
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25.02.2021 17:26 Відповісти
Это хорошая идея. Я только "за".
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25.02.2021 17:28 Відповісти
Нам би дожити до того часу ,з "нашим" 73%-овим лохторатом !!!)))
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25.02.2021 17:29 Відповісти
Время как раз лечит. Спросите у Моисея.
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25.02.2021 17:31 Відповісти
40 років для мене ,це занадто,люди стількі не живут !!!)))
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25.02.2021 17:37 Відповісти
Надо пробовать.
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25.02.2021 17:39 Відповісти
Так і робимо !!))
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25.02.2021 17:41 Відповісти
Это необходимое и достаточное условие.
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25.02.2021 17:30 Відповісти
Это не вiслюк.
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25.02.2021 19:53 Відповісти
Читайте Хроники президента, там об этой всей катавасии с Маркаровой давно пишут. Она с дуру пообещала устроить встречу кловану с Байденом за теплое место в США. Ну-ну, че то ржу. Счас Байден все бросит, и приедет или позовет к себе вяличайшего)))) Пока соберется, там уже Канцлерский суд Делавера бубачке приговор вынесет
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25.02.2021 17:46 Відповісти
Спочатку депортація бариг в США для очищення від вкрадених грошей в Українців, і посадка в тюрягу до Лазаренка.
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26.02.2021 07:47 Відповісти
Визит любой ценой?
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25.02.2021 17:24 Відповісти
Вибачте... Я не бідна людина, але не з'їм стільки попкорну.
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25.02.2021 17:31 Відповісти
Сциклу буде атата......!

Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6839
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25.02.2021 17:26 Відповісти
А Байден в курсе ..?? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8701
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25.02.2021 17:26 Відповісти
Викрадення?
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25.02.2021 17:27 Відповісти
Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6568

Ржунимагу!!!
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25.02.2021 17:33 Відповісти
Мабуть для цього відклали виробництво чергової частини "Місія нездійсненна" - чекають нових сюжетних ходів... Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6215
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25.02.2021 17:34 Відповісти
Понти, аби запудрити мізки. Байден і по США зараз не їздить. Головне завдання зараз бравурними новинами заглушити справу Стерненко і зменшити кількість людей, які вийдуть на захист політв'язнів.
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25.02.2021 17:27 Відповісти
"Мечтать,надо мечтать,детям орлиного племени..." !!!))))
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25.02.2021 17:28 Відповісти
Будь ласка... не плутайте орлів з "клювастими"...
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25.02.2021 17:35 Відповісти
Це не ті орли ,що літают,а ті що лайно ковтають !!!)))))
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25.02.2021 17:40 Відповісти
Это ты про тех орлов, которые деревья клюют? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6885
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25.02.2021 17:46 Відповісти
який кловун, такі й міністри.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
ха ха ха ,то она была нужна как финансист , для сотрудничества с мвф , теперь вспомнили ,что нужен дипломат
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25.02.2021 17:40 Відповісти
хорошо будет, если Байден согласится на телефонный разговор с клованом..)
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Бубі треба терміново попіаритись, бо рейтинги пішли по жіночій лінії - тому МЗС повинно день і ніч працювати над дозволом доставки тіла на інший континент.
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Весь "державний" апарат гарує над втілення забаганок підстаркуватонго 43-річного малЬчіка.
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25.02.2021 17:45 Відповісти
Миссия невыполнима
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25.02.2021 17:50 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·26 мин

"Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину. Кулеба" Министр иностранных дел не знает что Зеленский не подписал указ о ее назначении ? Что касается визита Байдена ... НЕ-А ...
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25.02.2021 17:55 Відповісти
А шо? Всё ж реалистично. Байден уже старенький, а Маркарова - дэбэла тётка - подкараулит Байдена в подворотне Белого Дома, с ноги его вырубит, Байден уже очухается в стольном граде Киеве. Только это всё вряд ли. Вместо себя Байден двух Джонов пришлёт - Хербст на воротник и Болтон в сраку.
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25.02.2021 17:57 Відповісти
Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба
З якою метою ,, щоб виманити зі США і арештувати на підставі плівок деркача ?? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9683 .
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25.02.2021 18:11 Відповісти
Не треба скептики, це цілком можливо при умові, коли рак на вербі свисне або ж на ній виростуть груші.
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25.02.2021 18:37 Відповісти
Ця шахрайка тільки красти вміє.
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25.02.2021 18:51 Відповісти
Оце так гумор, розсмішіть Джо Байдена, він ще таких долбодятлів не зустрічав.
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26.02.2021 07:52 Відповісти
Маркарова, организуйте нелоху вагон и тележку понтов.
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25.02.2021 18:59 Відповісти
Слухайте люди. Я з цього клоуна Зели балдею все більше і більше. Вірніше не так з нього як з польоту його фантазії. То він хоче терміново в Україні провести олімпійські ігри, бо йому закортіло спортивний оскар отримати. Абсолютно не розуміючи що це таке і в яку копійку для бюджету це влетить. То запрошує Маска в Житомир щоб там якийсь спутник разом в космос запустити. Тепер от знов . Терміново треба Байдена в Україну затягнути. Для цього стратегічного замислу терміново розробляється супер коварна операція з призначення Оксани Маркарової послом в США. Я так розумію дружбан Баканов доповів Зелі секретну інформацію Служби зовнішньої розвідки про сексуальну орієнтацію і сексуальну активність президента США Джозефа Байдена. Бо накше пояснити для чого було змінювати терміново посла, карєрного дипломата на людину , яка до цього ніколи не працювала на дипломатичній роботі я не розумію. Тільки одне спливає на розум Маркарова має сексуально соблазнити і затягнути в ліжко Джозефа Байдена. Той розчулиться , розмякне і приїде в Україну з Державним візитом Оплески Занавіс. Клоун Зеля супер президент. Домігся державного візиту президента США
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26.02.2021 00:58 Відповісти
димон со знанием дела дал целеуказание послице - организовать, пустить пыль в глаза... какой мыныстыр - такова и политика...
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26.02.2021 06:32 Відповісти
 
 