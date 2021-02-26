Електрик, який обслуговував Бундестаг, виявився шпигуном Росії, - прокуратура Німеччини
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Громадянин ФРН Єнс Ф. працював у компанії, яка виконувала роботи для німецького парламенту. Він переслав плани Бундестагу співробітнику посольства РФ у Берліні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"У період з кінця липня 2017 року до початку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про плани поверхів німецького Бундестагу російським спецслужбам", - сказано в повідомленні прокуратури Німеччини.
За даними прокуратури, Єнс Ф. працював у компанії, яка раніше неодноразово виконувала роботи для німецького Бундестагу. Робота полягала у проведенні перевірок портативних електричних приладів у приміщеннях, що використовуються парламентом. Обвинувачений мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів вищезазначених об'єктів найвищого законодавчого органу ФРН.
Ці плани, за висновками прокурорів, 55-річний Ф. переслав працівникові посольства РФ в Берліні, який працює на російську службу військової розвідки ГРУ.
Федеральна прокуратура передала обвинувачення відділу державної безпеки Вищого регіонального суду в Берліні 12 лютого 2021 року, який має ухвалити рішення про відкриття справи.
Зазначається, що мотив Ф. досі незрозумілий, раніше він не контактував з Росією.
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Ничего,в гестапо ему быстро развяжут язык (с)
а от що примушує шпіоніть на користь московії? відкрита черепно-мозкова травма?
А Муркель не симпатизує Пукіну!?
А макарон?
1. Держали на крючке компрматом.
2. Много заплатили.
3. Идейный.
Європа здитиніла головою і втратила геніталії.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Да у них там полно русских агентов на самых высоких постах которые открыто продвигают российские интересы, а они электрика поймали. Вся эта ситуация мне очень напоминает то, что происходит у нас когда полно российских агентов на высших госдолжностях, а СБУ с помпой ловит какого нибудь майора и показывает по всем каналам.