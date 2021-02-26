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Електрик, який обслуговував Бундестаг, виявився шпигуном Росії, - прокуратура Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Електрик, який обслуговував Бундестаг, виявився шпигуном Росії, - прокуратура Німеччини

Громадянин ФРН Єнс Ф. працював у компанії, яка виконувала роботи для німецького парламенту. Він переслав плани Бундестагу співробітнику посольства РФ у Берліні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"У період з кінця липня 2017 року до початку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про плани поверхів німецького Бундестагу російським спецслужбам", - сказано в повідомленні прокуратури Німеччини.

За даними прокуратури, Єнс Ф. працював у компанії, яка раніше неодноразово виконувала роботи для німецького Бундестагу. Робота полягала у проведенні перевірок портативних електричних приладів у приміщеннях, що використовуються парламентом. Обвинувачений мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів вищезазначених об'єктів найвищого законодавчого органу ФРН.

Ці плани, за висновками прокурорів, 55-річний Ф. переслав працівникові посольства РФ в Берліні, який працює на російську службу військової розвідки ГРУ.

Федеральна прокуратура передала обвинувачення відділу державної безпеки Вищого регіонального суду в Берліні 12 лютого 2021 року, який має ухвалити рішення про відкриття справи.

Зазначається, що мотив Ф. досі незрозумілий, раніше він не контактував з Росією.
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Топ коментарі
+26
ГДР бесследно не проходит. ШТАЗИ форева!
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25.02.2021 17:36
+23
Немец - "инициативник", я хренею. Вот дятел. В совке дофига отлавливали "инициативников", а здесь я в шоке. Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 4256
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25.02.2021 17:31
+14
55 лет,Берлин,100% из бывших Тельман - Пиониров..печалька..
Ничего,в гестапо ему быстро развяжут язык (с)
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25.02.2021 17:43
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Немец - "инициативник", я хренею. Вот дятел. В совке дофига отлавливали "инициативников", а здесь я в шоке. Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 4256
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25.02.2021 17:31 Відповісти
ГДР бесследно не проходит. ШТАЗИ форева!
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25.02.2021 17:36 Відповісти
55 лет,Берлин,100% из бывших Тельман - Пиониров..печалька..
Ничего,в гестапо ему быстро развяжут язык (с)
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25.02.2021 17:43 Відповісти
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 6864
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25.02.2021 17:47 Відповісти
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 6986
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25.02.2021 17:51 Відповісти
це ж в скіки років він почав служити? в 10? Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 3915
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25.02.2021 17:48 Відповісти
"Папа у Васи силен в математике..." Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 376 ГДР рухнула в 90-м. 25 годков ему было. Дело не в возрасте, а в мировоззрении : сколько детей "рублями" рассчитываются и слушают всякую белиберду бывших пионэров-героев?
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25.02.2021 18:35 Відповісти
Та там Меркель выходец из Штази, куда электрику тягаться?
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25.02.2021 18:14 Відповісти
ну что за паскудная нечисть эта кацапня!!!
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25.02.2021 17:50 Відповісти
Завтра ФБР відвідає компанію General-tlectric...На біржі акції лягуть...
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25.02.2021 19:07 Відповісти
Бабулетики ,вот мотивчик . Мы из повесим на веревке ,которую они нам продатут . В. И. Ленин. О капитализме.
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25.02.2021 19:30 Відповісти
Теория электрического удара с повреждением коры головного мозга в качестве причины откровенно идиотского поведения рассматривалась?
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25.02.2021 17:32 Відповісти
теж не зрозуміло! я можу зрозуміти шпіоніть заради Америки - країни вільних людей, грошей - які цінують на всій планеті! я можу зрозуміти шпіоніть заради Англії, Франції тощо!
а от що примушує шпіоніть на користь московії? відкрита черепно-мозкова травма?
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25.02.2021 17:51 Відповісти
Тут и понимать нечего - ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ ! Что заставляет всю кодло украинских гнид - шуфрич , бондаренко, Лукаш , Бойко , Рабинович , Герман , тягнибок , пальчнвский , Шарий , бужанский , Ермак , ………… обсирать Украину за деньги террористов путлера ? - Кровавые деньги , и их много не бывает
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25.02.2021 18:15 Відповісти
Теория электрического удара с ПКГМ скорее всего не причём!!!Йенс получил удар по мозгам,от просмотра видио каналов Раша ТВ!!! Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 8497 Ведь там круглый год твердят,что "Можем повторить" Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 5009...и Йенс подумал что русские снова будут штурмовать бундестаг! Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 8171
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25.02.2021 18:20 Відповісти
Посадить его на терморектальный полиграф, очень многое поведает о разее матушке.
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25.02.2021 17:32 Відповісти
Это паяльник что ли? Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 8195
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25.02.2021 17:36 Відповісти
Ну да. Можна прямо у нього позичити, він же електрик.
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25.02.2021 17:58 Відповісти
Это в 90х он так назывался.
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25.02.2021 18:33 Відповісти
Тут уроды всегда выбирают Президентом шпионов "рф".
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25.02.2021 17:33 Відповісти
Ищите русскую жену или любовницу.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
С витиеватой фамилией.
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25.02.2021 17:37 Відповісти
В этот раз хоть не будет вопросов кто Бундестаг поджег.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
москалі завчасно влаштували туди цього шпійона, щоб під час майбутнього штурму він відкрив їм двері
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25.02.2021 17:54 Відповісти
Мотив- деньги.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 4143 Кацапы собрались штурмовать Рейхстаг.
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25.02.2021 17:34 Відповісти
Согласен. С Капитолием обосрались, попытаются Рейхстаг во второй раз взять. Ну, типа можимпафтарить!
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25.02.2021 17:38 Відповісти
Веерное отключение Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 7022
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25.02.2021 17:38 Відповісти
С восточной Германии или эмигрант с просторов ссср.На старости в шпионов решил поиграть;покупатели "секрета",скорей всего и продали.
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25.02.2021 17:38 Відповісти
Причиной пожара в Рейхстаге было незаконное подключение к электросетям. Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 3551
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 9885
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25.02.2021 17:39 Відповісти
рюзке недавно построили рейхстаг для штурма где то под москвой.видимо для этого нашпионили точные параметры.
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25.02.2021 17:40 Відповісти
Поклоник Эриха Хонеккера...
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25.02.2021 17:42 Відповісти
...эх, такую страну потеряли! Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 5858 Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 5858 Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 5858
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 6213
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25.02.2021 17:46 Відповісти
=))) Да там и президент, - русский шпион.
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25.02.2021 17:44 Відповісти
Подсказываю отмазку: готовили более точный макет фанерного Рейхстага для очередного штурма:
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 2743
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25.02.2021 17:49 Відповісти
А Шрьодер не шпійон паРаші!?
А Муркель не симпатизує Пукіну!?
А макарон?
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25.02.2021 18:04 Відповісти
Ну, видимо, повелитель электролампочек знает больше гос. тайн)))
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25.02.2021 18:12 Відповісти
Мотива три

1. Держали на крючке компрматом.
2. Много заплатили.
3. Идейный.
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25.02.2021 18:11 Відповісти
Який мотив? Та, б*, чого ж не злити, якщо платять? ))) Могли просто попросити вкрасти йоршик з туалету і занести на явку. Довбень же ж не розуміє, шо справжню роботу заставлять зробити шантажем іншого разу.
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25.02.2021 18:54 Відповісти
А зачем ещё и электрик? Там половина депутатов на рашку работает😁😁😁😁
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25.02.2021 18:16 Відповісти
за это Германия должна ускорить строительства Северного потока 2 .. ! Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 1486
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25.02.2021 18:17 Відповісти
Адназначна. І заборонити росіянам шонебудь бесполєзноє. Але строго-настрого. На пів-року.
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25.02.2021 18:47 Відповісти
и вот что теперь зелёным человечкам делать?.. как с фошиздами бороться?
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25.02.2021 18:39 Відповісти
Шульцполицист Дитер Вольф довольно ухмыляясь начищал любимый паяльник...
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25.02.2021 18:41 Відповісти
Нічого особистого. Тільки бізнес ))) А їх не цікавить один ганс на прізвище Шредер? Той цілою власною тушкою звалив в ********* прямо з посади канцлера. Зі всіма "планами" і секретами. Такого світ не бачив. А до електрика якогось домахалися за якусь дурню. Ви там ще 50 років жучки будете вишукувати.
Європа здитиніла головою і втратила геніталії.
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25.02.2021 18:44 Відповісти
В москалів до цього часу нема плану Бундестагу? Ніколи не повірю.
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25.02.2021 19:20 Відповісти
В офисе президента работает бригада "электриков" ...
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25.02.2021 18:46 Відповісти
и зачем им планы помещений ?
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25.02.2021 19:13 Відповісти
места расстановки "портативных устройств"
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25.02.2021 20:40 Відповісти
Подумаєш... То ж він кацапам відсилав коли вони з фанєри робили для взятія Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 7749
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25.02.2021 21:31 Відповісти
Це по цим чєртєжам кацапи работалі? Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 1571
Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии - Цензор.НЕТ 5693
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25.02.2021 21:35 Відповісти
когда же до Европы начнёт доходить, что с ватниками НИКОГДА И НИ В КАКОМ ВИДЕ ДЕЛА ИМЕТЬ НЕЛЬЗЯ
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25.02.2021 21:51 Відповісти
Если в том Бундестаге хорошо покопать, то можно найти еще несколько таких "электриков". А в нашей Верховной Раде даже страшно представить.
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25.02.2021 22:08 Відповісти
покидьок шрьодер починає "відпрацьовувати" руSSкі срібняки...

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.02.2021 00:19 Відповісти
Ось за що німці ******* росіян!
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26.02.2021 01:29 Відповісти
А что тут не понятного с мотивами этого идиота? Крендель хотел себя "Джемсом Бондом" почувствовать.
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26.02.2021 05:24 Відповісти
видно німецьки нацики вже забули, як москальські фашисти той самий бундестаг розвалювали і бомбили в 1945-му! Єнс Ф. певно мазохіст і "хочЄт пАвтАріть"?
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26.02.2021 07:25 Відповісти
Забрати к електрика німецький паспорт і у всіх його членів сім'і і відправити жити в мухосранськ. Та звичайно допомогти кацапам негайно добудувати газопровід.
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26.02.2021 09:46 Відповісти
Насмотрелся зомбоящика...
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26.02.2021 10:00 Відповісти
ХА-ХА, электрика поймали!
Да у них там полно русских агентов на самых высоких постах которые открыто продвигают российские интересы, а они электрика поймали. Вся эта ситуация мне очень напоминает то, что происходит у нас когда полно российских агентов на высших госдолжностях, а СБУ с помпой ловит какого нибудь майора и показывает по всем каналам.
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26.02.2021 10:03 Відповісти
Чем не повод для немцев,- отказаться от NS2
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26.02.2021 15:46 Відповісти
 
 