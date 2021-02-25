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Новини Політика України
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Одеська область (2490) олігарх (688) Кауфман (39) Рябошапка Руслан (405)

Олігарх Кауфман може бути "смотрящим" за Одеською областю з боку ОП, - Рябошапка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Олігарх Кауфман може бути

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що бізнесмен і мільйонер Борис Кауфман може виступати в ролі "смотрящого" за Одеською областю з боку Офісу президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, відповідаючи на запитання про те, чи може Кауфман виступати "смотрящим" в одеському регіоні.

"Всі знають ці прізвища. Так, абсолютно", - відповів Рябошапка.

За словами ексгенпрокурора, він та інші "смотрящі" можуть контактувати з Офісом президента і впливати на політику і рішення, що приймаються на Банковій.

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"Коли я був на посаді генерального прокурора, було відкрито багато проваджень, пов'язаних з місцевими елітами. Зараз всі вони десь "поховані"; і ті, проти кого відкривалися ці провадження, хто підозрювався, наприклад, у розкраданні земель Одеського аеропорту та інших зловживаннях в Одесі, з одеським майном; зараз ці люди фактично є, грубо кажучи, "смотрящими" за одеським регіоном. Вони спілкуються з Офісом президента", - пояснив Рябошапка.
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Топ коментарі
+13
Єврей ?
Тоді і не дивно.
Українців до влади не допускають.
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25.02.2021 17:48
+11
Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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25.02.2021 20:03
+9
Українці дурачйо, яке голосує за жидокацапів і вибирає їх до влади!!
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25.02.2021 18:14
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25.02.2021 17:38 Відповісти
Скільки олігархів розвелося Чому б їх просто не називати нуворишами - клєптоманами.
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25.02.2021 17:41 Відповісти
Сепарасти Лугандона дякують "одесскому бизнесмену Кауфману за поддержку".
Олігарх Кауфман може бути "смотрящим" за Одеською областю з боку ОП, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3370
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25.02.2021 21:28 Відповісти
зато богоизбранный...
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25.02.2021 17:40 Відповісти
А кто Бог богатства Плутос? Олигарх Кауфман может быть "смотрящим" за Одесской областью со стороны ОП, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9341
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25.02.2021 17:44 Відповісти
Без Грановского Кауфман смотрится не так пейсато:
Олигарх Кауфман может быть "смотрящим" за Одесской областью со стороны ОП, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1877
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25.02.2021 17:44 Відповісти
Єврей ?
Тоді і не дивно.
Українців до влади не допускають.
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25.02.2021 17:48 Відповісти
Українці дурачйо, яке голосує за жидокацапів і вибирає їх до влади!!
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25.02.2021 18:14 Відповісти
Тому й бідний, що дурний. А дурних до раю не пускають.
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26.02.2021 04:38 Відповісти
"Мудрий" нарід- використаний матеріал. Він свою частину роботи зробив.
Поставив над собою панів з нацменшин, яким за Україну та українців не болить.
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25.02.2021 18:32 Відповісти
до речі, більшість зебуїнів нила про панування маланців.
самі ж потім кагал обрали.
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25.02.2021 18:40 Відповісти
шо ни украинский олигарх , то конец подрезанный
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25.02.2021 17:50 Відповісти
и гудок тоже?)
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25.02.2021 21:54 Відповісти
А смотрящий х*йла за зеленским - ермак. И это сейчас важнее.
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25.02.2021 17:59 Відповісти
Що "важнее", єрмак також писаний жидяра, хіба не видно.
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26.02.2021 04:48 Відповісти
Мир хатам, війна палацам!
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25.02.2021 18:12 Відповісти
Євреїв дуже багато у верховній раді.Але ж за них самі українці голосують.
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25.02.2021 18:12 Відповісти
для чого кауфману такий гемор,
коли на нього записаний тедіс ?

#стерненкуволю
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25.02.2021 18:19 Відповісти
Нарід в захваті. Він за це й голосував.
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25.02.2021 18:21 Відповісти
Как при уркагане Януковиче,ото кінець епохи бідності!
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25.02.2021 18:26 Відповісти
Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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25.02.2021 20:03 Відповісти
Ну, а какие результаты у Рябошапки? Открывал производства и шо? Нынешняя прокурорша тоже открывает и толку?
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25.02.2021 21:22 Відповісти
Как украсть миллиард.

Цинизм ситуации усугубляется еще и тем, что Кауфман по-прежнему должен бизнесу и рядовым вкладчикам 7 млрд грн, а государству - 4,7 млрд грн,
которые оно выплатило по депозитам его лопнувшего финучреждения.
https://plus.obozrevatel.com/crime/na-tedis-glaza-zakryili-kaufman-otsudil-u-ukrainyi-elitnyij-kompleks-v-tsentre-odessyi.htm

Как украсть миллиард. Борис Кауфман, На "Тедис" глаза закрыли.

https://news.obozrevatel.com/politics/kak-ukrast-milliard-kak-boris-kaufman-otmetil-vtoruyu-godovschinu-obyiskov-u-sebya.htm

АМКУ має зруйнувати монополію ФСБшної компанії "Мегаполіс" - (тепер називається Тедіс) залишились вуха Кесаєва, а саме - Річард Фенхолз, давній партнер росіянина, який забезпечував йому купівлю російських активів, та Лео Маклафлін, член ради директорів російського Мегаполісу., а санкції Президента мають вдарити і по бізнесу Кауфмана.

Антимонопольний комітет повинен знищити монополію фсбшного бізнесу, а спеціальні служби - перестати займати страусячу позицію. Причетність Кєсаєва до Тедіс-Мегаполіс очевидна. Отже, санкції мають бути поширені і проти Мегаполіс - Україна (Тедіс). Хоча б у вигляді заборони виведення капіталу з України. І вишенька на торт - "Тедіс-Мегаполіс" управляє Боря Кауфман - партнер Саші Стоматолога і друг всіх політвтікачів.
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26.02.2021 01:30 Відповісти
Интересно: сколько в Украине олигархов? Какая еще страна в мире позволяет такому множеству людей вмешиваться в свою жизнь и влиять на нее?
(Олига́рхия - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан. Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Википедия)
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26.02.2021 09:27 Відповісти
Примечание: богатый (даже очень) человек -- не всегда олигарх.
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26.02.2021 09:28 Відповісти
 
 