Олігарх Кауфман може бути "смотрящим" за Одеською областю з боку ОП, - Рябошапка
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Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що бізнесмен і мільйонер Борис Кауфман може виступати в ролі "смотрящого" за Одеською областю з боку Офісу президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ, відповідаючи на запитання про те, чи може Кауфман виступати "смотрящим" в одеському регіоні.
"Всі знають ці прізвища. Так, абсолютно", - відповів Рябошапка.
За словами ексгенпрокурора, він та інші "смотрящі" можуть контактувати з Офісом президента і впливати на політику і рішення, що приймаються на Банковій.
"Коли я був на посаді генерального прокурора, було відкрито багато проваджень, пов'язаних з місцевими елітами. Зараз всі вони десь "поховані"; і ті, проти кого відкривалися ці провадження, хто підозрювався, наприклад, у розкраданні земель Одеського аеропорту та інших зловживаннях в Одесі, з одеським майном; зараз ці люди фактично є, грубо кажучи, "смотрящими" за одеським регіоном. Вони спілкуються з Офісом президента", - пояснив Рябошапка.
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Тоді і не дивно.
Українців до влади не допускають.
Поставив над собою панів з нацменшин, яким за Україну та українців не болить.
самі ж потім кагал обрали.
коли на нього записаний тедіс ?
#стерненкуволю
Цинизм ситуации усугубляется еще и тем, что Кауфман по-прежнему должен бизнесу и рядовым вкладчикам 7 млрд грн, а государству - 4,7 млрд грн,
которые оно выплатило по депозитам его лопнувшего финучреждения.
https://plus.obozrevatel.com/crime/na-tedis-glaza-zakryili-kaufman-otsudil-u-ukrainyi-elitnyij-kompleks-v-tsentre-odessyi.htm
Как украсть миллиард. Борис Кауфман, На "Тедис" глаза закрыли.
https://news.obozrevatel.com/politics/kak-ukrast-milliard-kak-boris-kaufman-otmetil-vtoruyu-godovschinu-obyiskov-u-sebya.htm
АМКУ має зруйнувати монополію ФСБшної компанії "Мегаполіс" - (тепер називається Тедіс) залишились вуха Кесаєва, а саме - Річард Фенхолз, давній партнер росіянина, який забезпечував йому купівлю російських активів, та Лео Маклафлін, член ради директорів російського Мегаполісу., а санкції Президента мають вдарити і по бізнесу Кауфмана.
Антимонопольний комітет повинен знищити монополію фсбшного бізнесу, а спеціальні служби - перестати займати страусячу позицію. Причетність Кєсаєва до Тедіс-Мегаполіс очевидна. Отже, санкції мають бути поширені і проти Мегаполіс - Україна (Тедіс). Хоча б у вигляді заборони виведення капіталу з України. І вишенька на торт - "Тедіс-Мегаполіс" управляє Боря Кауфман - партнер Саші Стоматолога і друг всіх політвтікачів.
(Олига́рхия - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан. Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Википедия)