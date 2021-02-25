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Київ (13832) Нацполіція (13921) стрілянина (1678)

Невідомі стріляли в повітря біля будівельного майданчика в Києві, введено поліцейську операцію

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Невідомі стріляли в повітря біля будівельного майданчика в Києві, введено поліцейську операцію

Зараз правоохоронці, які працюють на місці події, проводять першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.

Сьогодні близько 16:00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про стрілянину в Голосіївському районі по вулиці Ямській. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла. Постраждалих немає.

Для затримання правопорушників у столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

Зараз правоохоронці, які працюють на місці події, встановлюють обставини події. Наразі матеріали належним чином зареєстровано в територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде дано правову кваліфікацію.

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Топ коментарі
+4
Промахнулись? Воздух не пострадал?
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25.02.2021 17:51
+4
Вчера в маршрутке кто то так стрельнул что пришлось проветривать
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25.02.2021 17:54
+4
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 4887
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25.02.2021 18:28
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Промахнулись? Воздух не пострадал?
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25.02.2021 17:51 Відповісти
нажаль ніхто з перехожих не мав зброю, бо тоді б вони усі побігли б на ту будівельну площадку і обов'язково би там знищили злочинність Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 1209
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25.02.2021 17:58 Відповісти
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 1221
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25.02.2021 17:59 Відповісти
ви що не знаєте, що в країнах де у всіх є зброя - всі люди, а на будівельних площадках тим більше, всюди ведуть себе культурно один до одного і не стріляють!
а якщо, раптом, хтось стрільне, то одразу всі перехожі хопають свої пістолі і заспокоюють того, хто стріляв першим
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25.02.2021 18:01 Відповісти
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 8694
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25.02.2021 18:04 Відповісти
100500 відсотків! коли є зброя у всіх - злочинність знищується на очах
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25.02.2021 18:07 Відповісти
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 7411
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25.02.2021 18:10 Відповісти
да хтож так стреляет? очередями надо + базука...от неучи!
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25.02.2021 18:23 Відповісти
Почему слово "воздух" с маленькой буквы? Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 7929
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25.02.2021 17:53 Відповісти
Вчера в маршрутке кто то так стрельнул что пришлось проветривать
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25.02.2021 17:54 Відповісти
чому ви не стрєльнули у відповідь?
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25.02.2021 18:03 Відповісти
Стрельнул ответной очередью.
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25.02.2021 18:06 Відповісти
мабудь, після цього, бойові дії продовжувались не довго
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25.02.2021 18:08 Відповісти
Водитель маршрутки выгнал всех пассажиров и бои продолжились на улице.
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25.02.2021 18:18 Відповісти
Завжди ж стріляють в повітря, за рідкісним виключенням, нє?
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25.02.2021 17:54 Відповісти
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 1508
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25.02.2021 17:56 Відповісти
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 2214

Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 4350
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25.02.2021 17:56 Відповісти
Улицу, воспетую Куприным, боксер застраивает непотребом. Да ещё и титушня быкует
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25.02.2021 17:59 Відповісти
Там еще и двоих активистов выкрали
https://m.facebook.com/groups/384123799667891/permalink/444921506921453/?sfnsn=mo
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25.02.2021 18:03 Відповісти
Активисты?
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25.02.2021 18:08 Відповісти
Кличко, Непоп, КМДА утомили строительным беспределом! В Киеве, последние пол года каждую неделю митинги обманутых покупателей жилья разных ЖК! Кличко игнорирует!
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25.02.2021 18:09 Відповісти
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 4887
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25.02.2021 18:28 Відповісти
..ни о чём, "но очень интересно"..
а вообще, щас у мусоров модно хватать на улице патриотов Украины.. был бы человек, а статью бенедиктовцы нарисуют
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25.02.2021 18:34 Відповісти
 
 