Невідомі стріляли в повітря біля будівельного майданчика в Києві, введено поліцейську операцію
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Зараз правоохоронці, які працюють на місці події, проводять першочергові слідчі дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.
Сьогодні близько 16:00 в поліцію Києва надійшло повідомлення про стрілянину в Голосіївському районі по вулиці Ямській. На виклик негайно виїхали наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
За попередньою інформацією, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла. Постраждалих немає.
Для затримання правопорушників у столиці введено спеціальну поліцейську операцію.
Зараз правоохоронці, які працюють на місці події, встановлюють обставини події. Наразі матеріали належним чином зареєстровано в територіальному підрозділі, після встановлення обставини події буде дано правову кваліфікацію.
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а якщо, раптом, хтось стрільне, то одразу всі перехожі хопають свої пістолі і заспокоюють того, хто стріляв першим
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а вообще, щас у мусоров модно хватать на улице патриотов Украины.. был бы человек, а статью бенедиктовцы нарисуют