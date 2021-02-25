У Києві школяр випав із вікна ліцею: лікарі ведуть боротьбу за його життя
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Столичні лікарі оперують 11-річного хлопчика, який 25 лютого випав із вікна другого поверху свого ліцею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що дитину доставили в "Охматдит". Медики стан хлопчика не розголошують.
У навчальному закладі, де трапилось лихо, інцидент коментують обережно.
"Один із учнів ліцею випав з вікна, учень зараз перебуває в лікарні. Проводиться розслідування за участю правоохоронних органів. Поки не буде завершено розслідування, жодних коментарів", - сказали журналістам представники адміністрації ліцею.
Топ коментарі
+7 ХОРТ
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Але іСБУшка зайнята тільки своємі "ніжками" вигрібаючи бабло з комерсів...
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На Вінниччині після розмов із класним керівником і соцпрацівником повісився школяр Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/na-vinnichchini-pislya-rozmov-iz-klasnim-kerivnikom-i-socpracivnikom-povisivsya-shkolyar-1286688.html
На Сумщині 15-річний хлопець повісився після розмови з вчителем http://www.vsisumy.com/news/proisshestviya/na-sumshchini-15-richniy-hlopec-povisivsya-pislya-rozmovi-z-vchitelem
там ще дофіга, може правда не всі за минулий, але факт, що вчилки - тварі.
20 лютого о 00:05 Друзі!
Дуже прошу зробити максимальний репост цього повідомлення!
Мій 8-річний син Марк став жертвою жорсткого психологічного булінгу з боку свого класного керівника, а керівництво Херсонської гімназії №6 зі своїми зв'язками у правоохоронних органах усіляким чином перешкоджає притягненню вчительки до адміністративної відповідальності.
На цей навчальний рік мій син перевівся до 2-А класу Херсонської гімназії №6, де його класним керівником стала Петренко Наталія Юріївна.
Для підготовки до школи ми користувались її репетиторськими послугами, вартість яких, доречі, була набагато вище середніх по місту. В той час гарніших відносин між моїм сином та Петренко Наталією Юріївною навіть увити було складно.
Однак, вже з другого навчального дня я став свідком доволі жорсткого поводження Петренко Наталії Юріївни з учнями класу. Однак, подумав, що перші навчальні дні, хвилювання…
Згодом Марк почав скаржитись на те, що вчителька почала висміювати його помилки перед усім класом. Враховуючи, що дитина дещо відрізняється почуттям справедливості від однолітків, він почав питати чому вона кричить на весь клас, хто дав їй право кричати на нього та iнших дiтей. Вчитель вказала, що вiн руйнує її авторитет, бо дiти це чують (ТЕ САМЕ МЕНІ СКАЗАЛА РУССКАЯ ХАБАЛКА З ДВОМА ДИПЛОМАМИ (російським і німецьким) НА МОЇ ПРИТЕНЗІЇ ЩОДО ЇЇ СОВОКОВЇ ПОВЕДІНКИ. КУРІЦА В ПЕДКОКОШНІКЕ 10 ЛЕТ В ГЕРМАНИИ ПРЕПОДАЕТ ДЕТЯМ ЯЗЬІК ДО СИХ ПОР КАК ТОЛЬКО ИЗ РУССКОГО ЛЕСА ВЬІСКОЧИЛА) Далi вчитель почала зводити наклепи батькам інших учнів про те, що Марк зриває уроки, i вона вимушена заспокоювати його замiсть навчання.
Для перевірки вказаної інформації ми були вимушені покладати дитині в карман диктофон. Однак те, що ми почули привело нас у стан жаху.
Булінг з боку Петренко Наталії Юріївни дуже тривалий час проявлявся у формі приниження, видаленні з класу з вимогами «хреститись», ігноруванні фізичних потреб дитини (заборона піти до туалету), підвищеному тоні, крику, необґрунтованих, неадекватних оцінках, суворій дисципліні, яка тримається на страху, а не на інтересі до навчання, авторитаризмі, вимогах без пояснень, образах, підбурюванні батьків інших дітей для здійснення тиску на батьків дитини з підстав необгрунтованих звинуваченнь у вчиненні дій, які не вчинялись дитиною, ігноруванні скарг на дії інших дітей, постійному намаганні упевнити, що проблеми є у Марка, та саме він винен у такому до нього відношенні, формування у інших дітей уявлення, що за спричинення шкоди Марку вони не будуть нести відповідальність, оскільки винним без будь-якого розібрання причин будь-якого конфлікту визнавався відразу Марк. За наявних ознак збудженого нервового стану Марка, замість заспокоєння його, здійснювались дії для введення його у більш збуджений психічний стан. Дитина постійно висміювалась вчителем перед всім класом.
Петренко Н.Ю. використовувала до дітей непедагогічну лексику, наприклад у зверненні до дівчат з приводу їх зовнішності дозволяла вирази (мовою оригіналу): «розв'язала Дуня коси, а за нею всі матроси», що зазвичай використовують до жінок легкої поведінки. При тому, що такі вирази направлені до 8-річних дівчаток.
Вказані дії призвели до необхідності звернутись за допомогою психолога.
З метою зменшення часу взаємодії між Петренко Н.Ю. та нашим сином ми були вимушені відмовитись від групи продовженого дня. Однак це не дало ніяких результатів, дії Петренко Н.Ю. стали більш жахливими.
З 16 грудня 2020 року я припинив відвідування дитиною гімназії та звернувся до поліції з заявою про булінг.
18 грудня 2020 року у гімназії зареєстровали подану мною до них заяву про булінг.
Порядок реагування на випадки булінгу, який затверджений наказом міносвіти і науки зобов'язує при надходженні заяви про булінг негайно повідомити поліцію, службу у справах дітей та центр соціальних служб про це, провести розгляд заяви про булінг у триденний строк та чітко визначеним складом комісії, до якої, окрім працівників учбового закладу мають входити і представники служби у справах дітей та центру соціальних служб.
Ані поліцію, ані службу у справах дітей, ані центр соціальних служб ніхто звісно не повідомив.
Замість цього директор почала просити нікуди не писати та все забути. Дитину просто переведуть до іншого класу і усі будуть щасливими. Я погодився на переведення до іншого класу, однак, враховуючи, що Петренко Н.Ю. навіть не виявила бажання вибачитись, наполягав на притягненні її до адміністративної відповідальності.
Засідання комісії відбулось лише 13 січня 2021 року (про які три дні йде мова!) та до комісії «забули» запросити центр соціальних служб та службу у справах дітей.
Усі три години засідання комісії гімназії її члени - працівники гімназії поливали брудом мене та мою дитину. Мої постійні намагання повернути увагу до предмету розгляду - зафіксовані факти психічного насильства з боку вчительки повністю ігнорувались. Складалась уява, що розглядаються скарги на мене та мою дитину, проте ніяк не моя заява про булінг.
Під час засідання комісії я дізнався, що під неї були підроблені велика кількість докладних Петренко Н.Ю. на директора про неправильну поведінку Марка, що проведена з його батьками робота не дає результатів. Шкільний психолог провела дуже кропітку роботу з діагностування у дитини психічних захворювань та рекомендувала звернутись до вузькопрофільних спеціалістів. Колеги Петренко Н.Ю. постійно констатували, що вона, як вчитель - сама найкраща мабуть на усьому Чорноморському узбережжі України, а недобра людина Риженко Д.О. обмовляє її.
Серед висновків комісії про відсутність факту булінгу в діях своєї колеги, комісія вказала (мовою оригіналу) «залучити фахівців служби у справах дітей до розгляду питання щодо неналежного виконання батьківських обов'язків та звернути увагу; надання профільної медичної допомоги та догляду за дитиною».
Отаке!
Дуже цікава обставина в тому, що жоден з аудіозаписів, а це записи кожного навчального дня, починаючи з 23 жовтня 2020 року до 15 грудня 2020 року, не містить навіть і натяків на зрив хоч одного уроку Марком.
Ще одна дуже цікава обставина. Після надання мені поліціантом копії протоколу вказаного засідання я звернувся до директора гімназії з заявою про надання мені усіх тих підроблених документів, які розглядались на комісії для їх подальшої передачі до правоохоронних органів. Однак мабуть «на ворі і шапка горить» - мені відмовили надати навіть копії вказаних документів, оскільки вони на думку директора Корж Світлани Сергіївни містять конфіденційну інформацію та законодавством не передбачена можливість їх видачі особі, відносно якої вони складались.
16 лютого 2021 року вранці мені зателефонував працівник ювенальної поліції, у якого знаходились на розгляді подана мною до поліції заява про булінг та повідомив, що Петренко Н.Ю. ігнорує його виклики до поліції, запропонував о 10-30 прийти до гімназії для складання протоколу про булінг, куди я у вказаний час і прибув.
Дійшовши до кабінету Петренко Н.Ю. полісмен запропонував їй надати йому документи, що посвідчують особу для складання протоколу.
Петренко Н.Ю., забігла до свого кабінету та влаштувала театральну виставу зi втратою свiдомостi, високим тиском та викликом швидкоi медичноi допомоги.
Перед її кабінетом відразу з'явилась директор гімназії Корж Світлана Сергіївна з завучем та почала зводити галас на всю гімназію, що полісмен начебто зриває учбовий процес та постійно дзвонила, куди - стало відомо через декілька хвилин.
Через деякий час полісмену зателефонував начальник Херсонського районного управління ГУНП Херсонської області (начальник міської поліції) Говорун Олександр Володимирович та сказав, що б він припинив складання протоколу та пішов зі школи.
Звичайно, невиконання такого розпорядження могло коштувати ювеналу роботи (я на нього на це не ображаюсь) та він мав піти.
Ввечері я зателефонував Говоруну О.В. та запитав, чому він це зробив, на що отримав відповідь, що ювенал не мав права нахрапом робити такі дії та для зменшення напруги йому була надана вказівка піти з гімназії.
Через день я дізнався, що той поліціант був переведений до Корабельного відділу поліції, а матеріали моєї заяви про булінг були передані іншому поліціанту, який вже на другий після «інцинденту» день 17 лютого 2021 року відвідала гімназію та у дуже приємній обстановці відібрала пояснення у Петренко Н.Ю.
18 грудня 2021 року я вже зі знайомим адвокатом прибули на особистий прийом до головного міського поліціянта Говоруна Олександра Володимировича з тими ж самими питанням та для з'ясування того, хто ж все ж таки йому телефонував.
Відповідь вразила ще більше, ніж сам факт усного припинення процедури складання протоколу: керівник поліції отримав телефонний дзвінок від невідомої особи, яка вказала, що працівник поліції, який намагався скласти протокол, зриває учбовий процес, через що на нього заведено дисциплінарне провадження для перевірки законності його дій… Все…
Поліціянта мають покарати за те, що він хотів зробити те, для чого існує поліція - захистити! Дитину!
Друзі! Я прошу зробити максимальний репост, оскільки без максимального розповсюдження цієї інформації з булінгом не тільки у 6-й