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Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Пісків, Павлополя і Славного, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Пісків, Павлополя і Славного, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 25 лютого, озброєні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації в районі проведення операції Об'єднаних сил і п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, недалеко від населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Пісків - ще й зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя противник застосував проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного - станкові протитанкові гранатомети.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Читайте також: Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі Авдіївки, Мар'їнки і Південного, - пресцентр ОС
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Топ коментарі
+10
Вам надо писать не "обстреляли позиции ВСУ", а "обстреляли землю Украины".
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25.02.2021 18:13
+9
Гребаное, ЗЕбильное перемирие в действии
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25.02.2021 18:11
+7
Ось таке воно зелене перемир"я !!!))))
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25.02.2021 18:12
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Гребаное, ЗЕбильное перемирие в действии
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25.02.2021 18:11 Відповісти
По ходу на снарядах было написано - "за медведчука"....
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25.02.2021 18:12 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !!!))))
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25.02.2021 18:12 Відповісти
Головне жодної агресіі в бік агресора !!)))
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25.02.2021 18:13 Відповісти
Вам надо писать не "обстреляли позиции ВСУ", а "обстреляли землю Украины".
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25.02.2021 18:13 Відповісти
а в ответ на обстрелы тишина...только бумажные челобитные...
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25.02.2021 18:16 Відповісти
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7760
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25.02.2021 18:22 Відповісти
Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Пісків, Павлополя і Славного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1113
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25.02.2021 18:39 Відповісти
Эти мины выстреливают тонкие нити и срабатывают при зацепе. Сейчас ********* застреливают их в жилые кварталы возле наших позиций
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25.02.2021 18:47 Відповісти
Каким новым? Это еще савецкая мина ПОМ-2, принятая на вооружение в 1980 году! Сегодня есть несколько уже более совершенных рассейских её модификаций!
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25.02.2021 18:55 Відповісти
И где же ваши байрактары,деньги всадили а пользы ноль?Опять понты,а люди гибнут
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25.02.2021 19:39 Відповісти
 
 