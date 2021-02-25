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Новини Політика України
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Зеленський (17428) Медведчук (1323) Порошенко (13231) Європейська Солідарність (1021)

Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, –

П'ятий президент Петро Порошенко підтримав ухвалу РНБО про санкцій проти Віктора Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Однак це рішення Офіс президента перетворив на брудну кампанію проти політичного опонента Порошенка, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю.

Про це заявили у пресслужбі "Європейської солідарності", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua.

"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Так як він два роки боровся з Порошенком, а не з Путіним. "Связка" між Порошенком та Медведчуком, про яку сьогодні знову пишуть блогери Банкової, полягала лише в одному – вимушеній координації в питаннях звільнення заручників. Ніхто ніколи з цього не робив таємниці", - сказано в заяві політсили.

Так, 25 червня 2014 року пресслужба президента Порошенка за підсумками чотиристоронньої телеконференції з президентами України, Росії та Франції повідомляла про ініціативу ключового партнера, щоби у якості "посередника для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи" до її складу увійшов Віктор Медведчук". То була пропозиція Ангели Меркель, яку підтримали інші учасники розмови - згодом про це детально розповідав представник України в ТКГ Роман Безсмертний.

Читайте також: Порошенко: Підтримую рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука і закликаю ВР ухвалити закон про відповідальність колаборантів

Порошенко неодноразово заявляв, що для звільнення полонених "готовий був би співпрацювати хоч з чортом лисим". За кілька років вдалося звільнити понад 3000 заручників.

"При цьому, на відміну від Зеленського, Порошенко не відпустив у Росію ані Цемаха як ключового свідка злочину Путіна, ані беркутівців, які розстрілювали Майдан тощо. І не злив в Росію інформацію про спецоперацію російських військових злочинців проти України із так званої групи Вагнера. За президентства Порошенка політична активність Медведчука всередині країни була заблокована. У велику політику Медведчук повернувся вже за Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го", - заявляють у "ЄС".

Щодо питання енергетики. Щойно на рубежі 2014-15 років подолали екстра-критичну ситуацію з віяловими відключеннями електроенергії, саме команда Порошенка ухвалила і впровадила рішення про припинення закупівлі в Росії електрики, яку за Зеленського знову стали купувати. Також команда Порошенка повністю відмовилася від російського газу. І цими рішеннями забезпечила енергетичну незалежність України. Нарешті, саме команда Порошенка припинила постачання електрики до Криму з огляду на те, що відповідальність за забезпечення півострова має нести окупаційна влада.
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Топ коментарі
+62
Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6472
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25.02.2021 18:27
+50
Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8038. Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1117 .
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25.02.2021 18:30
+46
Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4961
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25.02.2021 18:40
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Для Пєці і Зєлі Медведчук - це Святе. Пєця його обдарував царськими подарунками, а Зєля йому популярность створює удаваними переслідуваннями. Бо ніхто ж ці його помийки вже не дививсь. А зараз у зажопів рейтинг підріс на тлі захмарних тарифів. Скоро ж дострокові
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25.02.2021 20:28 Відповісти
А це хто за ручки тримається?

https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html
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25.02.2021 20:59 Відповісти
Не хочешь))
Будет тема о Медведчуке, ОПЗЖ и т.д., там и пожелаю.
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25.02.2021 21:03 Відповісти
Только тема про пэтра,так в комментах сразу куча крестиков(кацапы истерят) плюс местные ватники пукают, и вообще напряг в воздухе. С чего бы это уже второй год? Вроде вся власть у зелени. Или всё таки ссут в штаны от "барыги"?
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25.02.2021 19:56 Відповісти
Конечно! У них диарея начинаеться от написанного :"Порошенко будет Президентом Украины,и даже два срока подряд!"
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25.02.2021 20:07 Відповісти
Зєля - це філія Пєці. Тільки не публічна.
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25.02.2021 20:24 Відповісти
То чого жулька так у ту філію до зєлі рветься? Їй клоуни в морду харкнуть, а вона обітреться і знов лізе.
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25.02.2021 22:25 Відповісти
Бубочка уже від усюди приймає ... Все шкодить і шкодить
Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1344
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25.02.2021 19:59 Відповісти
И не только он.
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25.02.2021 19:59 Відповісти
Ну а кого же еще!
"Та сторона" ему денюшку регулярно платит! Купила "всеосяжне перемир'я" за "Лигу смеха".
Эти права нужны раше как зайцу стопсигнал! А так - купили!
Занимаються всем,что запрещено ВСУ! От разведки беспилотниками и отстрелов снайперами,до безбояязненного строительства укреплений!
Сколько заплатили лично Зеленскому за убийство каждого украинца,всеравно узнаем!
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25.02.2021 20:05 Відповісти
Мафия Коломойского против Порошенко Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!". По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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25.02.2021 20:19 Відповісти
Боротьба Пєці і Зєлі - боротьба нанайських хлопчиків.
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25.02.2021 20:31 Відповісти
Ю. Тимошенко:ви знаете,що у нас внесенний закон 4680 який передбачає,що треба людям віддавати газ по тій ціні як це було до 2014року.Газ українського видобутку по 3гривні,а не по 9гр за кубометр.І віддати газ з газових сховищ по собівартості.Ви знаете,що цей законопроект можна проголосувати в режимі ат-хок за один день. І ми домовлялися ,що я звернуся до всіх лідерів фракцій щоб ми проголосували за режим ат- хок.Нажаль три фракціі досі не поставили свої підписи.Це лідери фракціі "СН",ЄС"і"Голос".Ці три пидписи стримують розгляд цього питання.Люди мусять знати своїх героїв!!!

https://www.youtube.com/watch?v=JQvSkExXaoo&fbclid=IwAR0K5JD0kzZaKdWZkX3-***************************************
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25.02.2021 20:33 Відповісти
хіба тіки зе... все упороте бидло від сволоти, нацкорпуса і до комуняк, рингі, сепарів і пр мразі включаючи цензорівських дебілів яким порох не зробив рай і прпавову державу за помахом чарівної палички , всі працюють проти нього. Ну сепарня і ват нехай. Робота їхня така. а от псевдо патріотичній мразі яким і досі Порох сере в штани я б з задоволенням поперегризав би горлянки..
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25.02.2021 20:20 Відповісти
"но смысл в том, господа, что вы все пидо.асы, а я Дартаньян!"
(с) порошенко
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26.02.2021 11:29 Відповісти
Це на словах. А справами Зєля і Пєця доводять, що вони разом з каратавим голосом втрьох давно в коаліції, бо голосують одностайно за тотальний розпродаж всієї України іноземним спекулянтам, за захмарні тарифи, за нако і ігорний бізнес. Взагалі не бачу між ними різниці. Може тільки зовнішня.
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25.02.2021 20:21 Відповісти
Ваньо, справами твоя бабаюля уже відкрито в коаліції з зебандою, а ти тут до чогось Пороха притулив. У тебе вже останні мізки засохли. Чи може вже альцгеймер поселився в дурній голові?
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25.02.2021 20:57 Відповісти
Начнем с того, что ТЮ на сиське Коломоского висит гораздо дольше ЗЕлупонька.

Поэтому коалиция двух сосалок Коломоя ТЮ и ЗЕ было делом времени.
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25.02.2021 21:01 Відповісти
Юля у 2009му забрала у Бєні одеський припортовий, а Зєля за це Юлю і близько до влади не підпускає. Брехня порохоботів це тільки підтверджує.
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25.02.2021 21:14 Відповісти
Тимошенко: Привет, именинник. Поздравляю с днем рождения!

Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Хочу поблагодарить в твой День рождения тебя за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых, самых важных делах. Я просто хочу сказать тебе, что я очень это ценю и хочу, чтоб Господь дал тебе в этой жизни все, о чем ты думаешь: спокойствие, чтоб тебя оставили в покое, чтоб ты мог спокойно жить, работать и наслаждаться вообще всем этим, чтобы все самое худшее осталось позади в новом году.
Коломойський: Спасибо! Но мы пока нашей цели не добьемся - мы ж не успокоимся.
Тимошенко: Нет, но это однозначно. Я вообще не знаю, когда ты от своей цели отказывался. Я не помню такого. Я хочу, чтоб ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь. Очень… Поэтому - просто держись. Я знаю, тебе щас нелегко.
Коломойський: Надеюсь, скоро увидимся.
Тимошенко: а. Увидимся. Хорошо тебе отметить день рождения, и всего самого лучшего.
Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Пока. Обнимаю крепенько.
Коломойський: Пока. Целую.
Тимошенко: Целую. Пока. https://rakurs.rovno.ua/27285
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25.02.2021 22:47 Відповісти
І шо? Це відміняє те, що Юля забрала у Бєні одеський припортовий і повернула його в Державу?
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25.02.2021 23:17 Відповісти
Це не відміняє того, що вона продажна шльондра була, є і буде. Запитай у Паші Лазаренка.
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26.02.2021 00:34 Відповісти
По собі судиш.
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26.02.2021 00:58 Відповісти
4 КАНАЛ - Тимошенко - прем'єр: нардеп від Батьківщини ...

Коаліція «Батьківщини» та «Слуг народу» ⬇ «Батьківщина» готова розділити відповідальність з владою, - так прокоментував ...
4 дні тому

Тимошенко про коаліцію: "Батьківщина" готова створити ...
1 лют. 2021 р. - 01.02.21 18:34 - Тимошенко про коаліцію: Батьківщина готова створити коаліцію зі слугами народу, - Тимошенко. Голова Батьківщини ...

Тимошенко назвала партії, з якими "Батьківщина" готова об ...
21 лип. 2019 р. - "Ми готові формувати коаліцію виключно з партіями "Голос" і "Слуга народу". Ні з якими іншими партіями ми не будемо об'єднуватися", ...

Тимошенко готова до коаліції з Зеленським | Українська ...
10 черв. 2019 р. - Партія Батьківщина готова до вступу в коаліцію з партією Слуга народу у наступному парламенті.
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25.02.2021 22:36 Відповісти
Ну так. Коаліція на умовах Юлі. Коли корупція має бути знищена. Так Зєля ж не хоче
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25.02.2021 23:19 Відповісти
у Жулі аж 20 осіб та вона буде ставити умови? Фантазер...
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26.02.2021 00:02 Відповісти
Не треба виляти хвостом, як собака в сливках. Факт в тому, що жулька готова на все "як актриса з німецьких фільмів для дорослих" аби долучили до корита.
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26.02.2021 00:21 Відповісти
Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
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26.02.2021 09:34 Відповісти
Борис Беспалий

ЯК ПОРОХА ВІД МЕДВЕДЧУКА ВІДМАЗУЮТЬ

У зв'язку із санкціями В. Медведчуку з поплічниками, мережа рясніє липовим подивом: чому цього не зробив президент П. Порошенко?
Ніби не знають, що Порошенко діяв зворотно: дістав В. Медведчука із політичного смітника, і розкручував його бізнес та канали, аби мати у другому турі проросійського кандита - єдиного, кого міг би там перемогти.
Відтак, питати, чого П. Порошенко не чавив В. Медведчука - те саме, як питати чого В. Янукович не чавив, наприклад, М. Азарова.
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26.02.2021 09:39 Відповісти
не плутай агента російських спецслужб Порошенко з Ю.Тимошенко.

Порошенко єврей? Коли вигідно - так.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3oY5U2XNnUe1c-cfjrLYvPnUBOjywv5r1uIeyEtdr2MQ2B1J5O2eQcVqs&v=GiStegBG4vA&feature=youtu.be
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26.02.2021 09:48 Відповісти
На злодієві шапка голить. Жулька Капітельман - жидівка і агент ФСБ, два в одному.

ФСБ завербовала Тимошенко в 1995 м | Народні блоги

В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть данную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ ...

Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють ...
Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють на ФСБ... Юлія Тимошенко - агент ФСБ і агент політичного впливу Путіна ...
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26.02.2021 11:38 Відповісти
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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26.02.2021 09:45 Відповісти
Зе-скот не піддається вихованню. Плівки Байдена його нічому не навчили..Вони будуть жерти будь яке лано аби хоч трошки з цього лана пристало до Пороха..
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25.02.2021 20:26 Відповісти
сегодня на 4-м канале выскочил опять Драздофф обсудить пленки Медведчука и Суркова, и что вы думаете? эта подстилка Драздофф начал опять склонять Парашенко, Парашенка и медведчук, а про Зелю, Суркова - ни слова. Драздоффу кто-то хорошо платит.
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25.02.2021 23:58 Відповісти
Хтось чув від "опозиціонера"П.Порошенко на адресу Ю.Вітренко і В.Зеленського щось подібне?
** https://www.facebook.com/watch/live/?v=244697250539054&ref=notif&notif_id=1614077424304357&notif_t=live_video
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25.02.2021 20:31 Відповісти
Пряма мова: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
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25.02.2021 20:35 Відповісти
Вони не можуть бути суперниками, бо сплелись навколо одних і тих корупційних схем, як дві гадюки(обоє по китайському гороскопу "Змія", доречі)
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25.02.2021 20:41 Відповісти
А-я-яй, яке горе. Хтось Петру і ПЕСу напудив в калісони... Як це сумно...
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25.02.2021 20:55 Відповісти
Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1341
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25.02.2021 20:57 Відповісти
Які там баснословні гонорари у тролів? Так, недоїдки з барського столу. Але і за це треба дякувати, бо життя зараз стає не цукор з кожним роком. Тим більш, що совістю хліба не намастиш і кави з неї не звариш Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 8541
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25.02.2021 21:26 Відповісти
так и знал Иван, что ты продался за те недоедки, но прощаю тебе. Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1960
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25.02.2021 22:41 Відповісти
Ну так, Іван продавсь. Хоч я і пишу майже єдиний, що тут на сайті 95% друкуються продажні тролі з ботоферми. Насправді мораль - не остання річ в житті людини. Брехати за гроші - продавати совість. А совість - це є прямий зв'язок з Господом. Люди куди після смерті збираються мандрувати?
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25.02.2021 23:31 Відповісти
А тебя чё уже из Ольгино выгнали? Да и нахера ты тут такой тупой нужен. Это ты ванятку сулиму обмануть можеш но не умных людей.
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26.02.2021 12:17 Відповісти
Пішов ти в сраку!
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26.02.2021 13:09 Відповісти
Было бы умилительно здорово, если бы глубокоуважаемый Пётр Алексеевич и не менее уважаемый Владимир Александрович обоюдно учтиво обменивались бы нахлынувшими воспоминаниями о славных временах булавоносных, чалясь на соседних нарах у зарешёченного окна южной стороны буцыгарни.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше, чем создавали бы душевную атмосферу, наполняя всю камеру соответствующими ароматами.
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25.02.2021 21:16 Відповісти
Враг Порошенко а бьет Мертвечука. Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 9128
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25.02.2021 21:21 Відповісти
Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1536
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25.02.2021 21:25 Відповісти
Хто там кого б'є, Соломоновичу??? Більшої показухи перед майбутніми достроковими в Раду я і не пам'ятаю. Медведчук за таку постанову Зєлє відстібнув не по дитячому, переконаний
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25.02.2021 21:29 Відповісти
Дострокових не буде.
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25.02.2021 23:01 Відповісти
Ще не всі отримали платіжки за комірне. Дайте трохи часу
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25.02.2021 23:21 Відповісти
Як не отримали? Лютий вже закінчується. Весна через три дні. Та й не піде Зе на розпуск ВР. Бо більшості він вже не збере.
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26.02.2021 07:09 Відповісти
бо обісцялось вже від невтомних зусиль посадити Порошенка, шут гороховий. Скоро обісциться і Метвечину садити...
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26.02.2021 00:09 Відповісти
Так це ж Зеля , що ж тут дивного . ? Клоун - дурачок . Для нього це - нормально . Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 7577 .
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26.02.2021 19:26 Відповісти
И это представители той партии, прости Господи.
Мдааа, но фотка пятого президента, лидера партии ЕС зачётная.
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25.02.2021 21:33 Відповісти
Зеленский борется с медведчуком, а порошенко - с зеленым змием ))))
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25.02.2021 21:42 Відповісти
Не отпустил беркутовцев ? А куда же они **** все разбежались ? Даже однорукий Осауленко ?
Прекращение закупок электроэнергии у раши ? Балабол ! А это что ? У вас овец память короткая ?
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
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25.02.2021 21:57 Відповісти
Это униженное и растоптаное чудо некоторые хотят видеть седьмым?
Вот над этим нужно всем задуматься!
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25.02.2021 22:02 Відповісти
Конечно борется) Кто же еще будет лохматить бабушку как не Петр)) Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 6633
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25.02.2021 22:56 Відповісти
послал МАркарян в США денюжку выпрашивать, а продолжает гавнить на Порошенко. Байден все видит и слышит.
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26.02.2021 00:11 Відповісти
Тут бы дожить до 78, а он еще и видит и слышит. Глыба! Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 2551
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26.02.2021 09:40 Відповісти
Ваше то Хулио 100 лет себе намерял.
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26.02.2021 12:24 Відповісти
брехня.
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26.02.2021 01:43 Відповісти
Цензор, благаю - не треба таких новин!!!!! Пороховата починае казитися і безупинно закликає "понять і прастіть"....... ))))) А на цьому жлобі тавра ніде ставить - бо крутився, як блоха під нігтем, поки не став "патріотом" України!
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26.02.2021 05:57 Відповісти
Пеця - ти обісрався. Який з тебе головний ворог. Хоча так, справді, для України ти - ворог.
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26.02.2021 08:45 Відповісти
якщо ворог для тебе, не значить для України, зелебот
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26.02.2021 09:33 Відповісти
.. тебе гуменюкможет Порошенко и враг но для Украины он сделал столько как ни кто другой..Порошенко может и не идеальный политик он что то сделал для страны что то упустил из виду ,но припомни и назови хотя бы одного политика который сделал больше чем 5-й президент.
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26.02.2021 17:20 Відповісти
съешь рошенку, маладэц
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26.02.2021 18:21 Відповісти
Сивочолий Гетьман переможе Зелену Шмарклю. Або ні. Дивиться цей цікавий серіал на балкитних екранах і не забувайте сплачувати євпропейську комуналку із своїх українських гаманців.
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26.02.2021 09:18 Відповісти
"Так, 25 июня 2014 года пресс-служба президента Петра Порошенко по итогам четырехсторонней телеконференции с президентами Украины, России и Франции сообщала об инициативе нашего ключевого партнера, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы" в ее состав вошел Виктор Медведчук". Это было предложение Ангелы Меркель, которую поддержали другие участники разговора - впоследствии об этом подробно рассказывал представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный."
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26.02.2021 10:08 Відповісти
А у патріота -"бандерівця" Порошенко своєї думки немає щодо кума Путіна?
Коли у березні 2019 СБУ дає персональний дозвіл літаку Медведчука на перетин повітряного кордону - вона виконує накази Путіна чи Порошенка?
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26.02.2021 10:29 Відповісти
Вова, ты глуп.
Патриоту Порошенко нужно было добиться поддержки Запада и остановить наступление Расии.
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26.02.2021 10:54 Відповісти
Невже зашкварчало під ногами у сивочолого ліпецького криголама?
Тікай Педро покі є час,ти ж не Тимошенко з першої перевірки в СІЗО опинишся в інвалідном візку.І,це твоя карма!!!
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"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Джерело: https://censor.net/ua/n3250143
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26.02.2021 10:09 Відповісти
Аналогично, Порошенко считает главным врагом Зеленского и борется с ним и с Украиной, действуя по принципу чем хуже тем лучше.
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26.02.2021 10:49 Відповісти
Главный враг клоуна это наркомания трусость и дебелизм
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26.02.2021 11:22 Відповісти
Если зеленский видит в Порошенко то ли врага толи еще кого то,я думаю что это уже патология.
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26.02.2021 17:15 Відповісти
всё правильно, это шоколадное чудесей натворило...
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26.02.2021 18:18 Відповісти
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