Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П'ятий президент Петро Порошенко підтримав ухвалу РНБО про санкцій проти Віктора Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Однак це рішення Офіс президента перетворив на брудну кампанію проти політичного опонента Порошенка, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю.
Про це заявили у пресслужбі "Європейської солідарності", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ua.
"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Так як він два роки боровся з Порошенком, а не з Путіним. "Связка" між Порошенком та Медведчуком, про яку сьогодні знову пишуть блогери Банкової, полягала лише в одному – вимушеній координації в питаннях звільнення заручників. Ніхто ніколи з цього не робив таємниці", - сказано в заяві політсили.
Так, 25 червня 2014 року пресслужба президента Порошенка за підсумками чотиристоронньої телеконференції з президентами України, Росії та Франції повідомляла про ініціативу ключового партнера, щоби у якості "посередника для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи" до її складу увійшов Віктор Медведчук". То була пропозиція Ангели Меркель, яку підтримали інші учасники розмови - згодом про це детально розповідав представник України в ТКГ Роман Безсмертний.
Порошенко неодноразово заявляв, що для звільнення полонених "готовий був би співпрацювати хоч з чортом лисим". За кілька років вдалося звільнити понад 3000 заручників.
"При цьому, на відміну від Зеленського, Порошенко не відпустив у Росію ані Цемаха як ключового свідка злочину Путіна, ані беркутівців, які розстрілювали Майдан тощо. І не злив в Росію інформацію про спецоперацію російських військових злочинців проти України із так званої групи Вагнера. За президентства Порошенка політична активність Медведчука всередині країни була заблокована. У велику політику Медведчук повернувся вже за Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го", - заявляють у "ЄС".
Щодо питання енергетики. Щойно на рубежі 2014-15 років подолали екстра-критичну ситуацію з віяловими відключеннями електроенергії, саме команда Порошенка ухвалила і впровадила рішення про припинення закупівлі в Росії електрики, яку за Зеленського знову стали купувати. Також команда Порошенка повністю відмовилася від російського газу. І цими рішеннями забезпечила енергетичну незалежність України. Нарешті, саме команда Порошенка припинила постачання електрики до Криму з огляду на те, що відповідальність за забезпечення півострова має нести окупаційна влада.
Будь ласка, зачекайте...
https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html
Будет тема о Медведчуке, ОПЗЖ и т.д., там и пожелаю.
"Та сторона" ему денюшку регулярно платит! Купила "всеосяжне перемир'я" за "Лигу смеха".
Эти права нужны раше как зайцу стопсигнал! А так - купили!
Занимаються всем,что запрещено ВСУ! От разведки беспилотниками и отстрелов снайперами,до безбояязненного строительства укреплений!
Сколько заплатили лично Зеленскому за убийство каждого украинца,всеравно узнаем!
https://www.youtube.com/watch?v=JQvSkExXaoo&fbclid=IwAR0K5JD0kzZaKdWZkX3-***************************************
(с) порошенко
Поэтому коалиция двух сосалок Коломоя ТЮ и ЗЕ было делом времени.
Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Хочу поблагодарить в твой День рождения тебя за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых, самых важных делах. Я просто хочу сказать тебе, что я очень это ценю и хочу, чтоб Господь дал тебе в этой жизни все, о чем ты думаешь: спокойствие, чтоб тебя оставили в покое, чтоб ты мог спокойно жить, работать и наслаждаться вообще всем этим, чтобы все самое худшее осталось позади в новом году.
Коломойський: Спасибо! Но мы пока нашей цели не добьемся - мы ж не успокоимся.
Тимошенко: Нет, но это однозначно. Я вообще не знаю, когда ты от своей цели отказывался. Я не помню такого. Я хочу, чтоб ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь. Очень… Поэтому - просто держись. Я знаю, тебе щас нелегко.
Коломойський: Надеюсь, скоро увидимся.
Тимошенко: а. Увидимся. Хорошо тебе отметить день рождения, и всего самого лучшего.
Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Пока. Обнимаю крепенько.
Коломойський: Пока. Целую.
Тимошенко: Целую. Пока. https://rakurs.rovno.ua/27285
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
ЯК ПОРОХА ВІД МЕДВЕДЧУКА ВІДМАЗУЮТЬ
У зв'язку із санкціями В. Медведчуку з поплічниками, мережа рясніє липовим подивом: чому цього не зробив президент П. Порошенко?
Ніби не знають, що Порошенко діяв зворотно: дістав В. Медведчука із політичного смітника, і розкручував його бізнес та канали, аби мати у другому турі проросійського кандита - єдиного, кого міг би там перемогти.
Відтак, питати, чого П. Порошенко не чавив В. Медведчука - те саме, як питати чого В. Янукович не чавив, наприклад, М. Азарова.
Порошенко єврей? Коли вигідно - так.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3oY5U2XNnUe1c-cfjrLYvPnUBOjywv5r1uIeyEtdr2MQ2B1J5O2eQcVqs&v=GiStegBG4vA&feature=youtu.be
ФСБ завербовала Тимошенко в 1995 м | Народні блоги
В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть данную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ ...
Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють ...
Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють на ФСБ... Юлія Тимошенко - агент ФСБ і агент політичного впливу Путіна ...
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
** https://www.facebook.com/watch/live/?v=244697250539054&ref=notif¬if_id=1614077424304357¬if_t=live_video
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше, чем создавали бы душевную атмосферу, наполняя всю камеру соответствующими ароматами.
Мдааа, но фотка пятого президента, лидера партии ЕС зачётная.
Прекращение закупок электроэнергии у раши ? Балабол ! А это что ? У вас овец память короткая ?
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
Вот над этим нужно всем задуматься!
Коли у березні 2019 СБУ дає персональний дозвіл літаку Медведчука на перетин повітряного кордону - вона виконує накази Путіна чи Порошенка?
Патриоту Порошенко нужно было добиться поддержки Запада и остановить наступление Расии.
Тікай Педро покі є час,ти ж не Тимошенко з першої перевірки в СІЗО опинишся в інвалідном візку.І,це твоя карма!!!
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"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Джерело: https://censor.net/ua/n3250143