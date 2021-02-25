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Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу вноситимуться в єдину електронну систему, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу вноситимуться в єдину електронну систему, - КМДА

Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Він зазначив, що в електронну картку пацієнта будуть вносити дані про вакцинацію проти коронавірусу після отримання другої дози препарату. При цьому, після вакцинації людині відразу не видаватимуть паперові довідки.

"Після вакцинації людину вносять в єдину електронну систему. Це дає їй можливість у майбутньому роздрукувати паспорт вакцинації. Після того, як людина отримає два уколи, в електронній картці пацієнта буде зафіксовано, що він був щеплений проти COVID-19. Тоді будь-який лікар, який зможе зайти в його електронну картку, побачить цю інформацію: що людина такого-то числа отримала таке-то щеплення", - сказав Животенюк.

Читайте також: Вакцинуватися за свій рахунок проти COVID-19 українці зможуть не раніше літа, а може, і пізніше, - Степанов
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Топ коментарі
+5
собак бродячих когда чипируют тоже в реестр заносят. и коров.
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25.02.2021 18:35
+3
я не согласен. они сценку разыграют

надо так
простигосподи - в кресле
супрун - со шприцом колет
гонатерва - вакцину подает с улыбкой
вереснь - с камерой стримит на всю страну
порох - общее руководство и координация
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25.02.2021 18:37
+3
Фильм был такой 2007 года "Вторжение". После заражения надо было обязательно поспать, чтоб переродиться в другого человека. У одной тетеньки иммунитет был и она как ни спала, но не перерождалась. И все кричала "Я спала! Честно! Я спала!"

Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.
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25.02.2021 18:41
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я не согласен. они сценку разыграют

надо так
простигосподи - в кресле
супрун - со шприцом колет
гонатерва - вакцину подает с улыбкой
вереснь - с камерой стримит на всю страну
порох - общее руководство и координация
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25.02.2021 18:37 Відповісти
то есть степашку тоже уколоть? Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА - Цензор.НЕТ 1795
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25.02.2021 18:40 Відповісти
степанова просто усыпить. чо он мучается
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25.02.2021 19:01 Відповісти
собак бродячих когда чипируют тоже в реестр заносят. и коров.
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25.02.2021 18:35 Відповісти
адвокат читає інструкцію вакцини---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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25.02.2021 19:51 Відповісти
А ещё я читала, что "опухоль места укола, боль, чесотка, а также головная боль, тошнота, спутанность сознания в первые сутки вакцинации данным препаратом - это нормальное явление. Следует промассировать место укола и воздержаться от применения любых лекарственных препаратов в течении некоторого времени". Скока времени надо воздерживаться - не указано
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25.02.2021 20:29 Відповісти
Фильм был такой 2007 года "Вторжение". После заражения надо было обязательно поспать, чтоб переродиться в другого человека. У одной тетеньки иммунитет был и она как ни спала, но не перерождалась. И все кричала "Я спала! Честно! Я спала!"

Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.
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25.02.2021 18:41 Відповісти
І QR-код на лоба, щоб зараженого обходити стороною.
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25.02.2021 19:32 Відповісти
А если кто не захочет вакцинироваться?То что тогда?У нас же это добровольно?Или как?
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25.02.2021 19:44 Відповісти
Как кредиторы Украины скажут так и будет. Но должно быть поголовно.
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25.02.2021 22:13 Відповісти
Ну то,что должно -то не прокатит.Да и кредиторов уже нет,наркоман все просто*л
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26.02.2021 08:58 Відповісти
 
 