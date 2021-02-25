Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу вноситимуться в єдину електронну систему, - КМДА
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Дані про вакцинацію людей проти коронавірусу в Україні будуть вносити в єдину електронну систему. Це дасть можливість в майбутньому роздрукувати для пацієнтів паспорт вакцинації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.
Він зазначив, що в електронну картку пацієнта будуть вносити дані про вакцинацію проти коронавірусу після отримання другої дози препарату. При цьому, після вакцинації людині відразу не видаватимуть паперові довідки.
"Після вакцинації людину вносять в єдину електронну систему. Це дає їй можливість у майбутньому роздрукувати паспорт вакцинації. Після того, як людина отримає два уколи, в електронній картці пацієнта буде зафіксовано, що він був щеплений проти COVID-19. Тоді будь-який лікар, який зможе зайти в його електронну картку, побачить цю інформацію: що людина такого-то числа отримала таке-то щеплення", - сказав Животенюк.
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Страна злорадно наблюдает за мучениями президента - чтоб знал кому медицину доверять !
надо так
простигосподи - в кресле
супрун - со шприцом колет
гонатерва - вакцину подает с улыбкой
вереснь - с камерой стримит на всю страну
порох - общее руководство и координация
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.