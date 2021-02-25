МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міжнародний валютний фонд назвав продуктивними дискусії з Україною, але констатує наявність низки невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження переговорів.
Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Як тільки ми отримаємо детальнішу інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною", - підкреслив Райс.
Серед питань, які обговорювала місія, Райс назвав поліпшення управління банківським наглядом Нацбанку, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.
Представник Фонду не назвав якихось термінів.
Топ коментарі
+5 Василь Худотеплий
показати весь коментар25.02.2021 18:34
+3 Стрелок
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+3 мойша одесский
показати весь коментар25.02.2021 18:38
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Будь ласка, зачекайте...
на большее их не хватает
вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
Источник: https://censor.net/ru/n3250145"
Да назовите вещи нормальным языком. ..."и ожидает от украинской стороны увеличения %% отката, для продолжения переговоров." Ну как дети...