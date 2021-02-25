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Новини Економіка
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МВФ (1343) транш (186)

МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів

Міжнародний валютний фонд назвав продуктивними дискусії з Україною, але констатує наявність низки невирішених питань і чекає пропозицій від української сторони для продовження переговорів.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як тільки ми отримаємо детальнішу інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною", - підкреслив Райс.

Серед питань, які обговорювала місія, Райс назвав поліпшення управління банківським наглядом Нацбанку, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.

Представник Фонду не назвав якихось термінів.

Читайте також: Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник
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Топ коментарі
+5
"мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной"
Источник: https://censor.net/ru/n3250145"

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 5875
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25.02.2021 18:34
+3
щас... наши могут предложить только "купи слона"
на большее их не хватает

вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
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25.02.2021 18:32
+3
Ну так пообещайте им поднять цену на газ, не согласятся, пообещайте и на эл. энергию и воду. Ну а если и после этого не согласятся, тогда уж х.з. шо делать.
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25.02.2021 18:38
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щас... наши могут предложить только "купи слона"
на большее их не хватает

вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
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25.02.2021 18:32 Відповісти
"мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной"
Источник: https://censor.net/ru/n3250145"

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 5875
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25.02.2021 18:34 Відповісти
Ну так пообещайте им поднять цену на газ, не согласятся, пообещайте и на эл. энергию и воду. Ну а если и после этого не согласятся, тогда уж х.з. шо делать.
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25.02.2021 18:38 Відповісти
Можно ещё увеличить пенсионный возраст!
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25.02.2021 18:41 Відповісти
Точно! Я как то выпустил из виду, видать старею.
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25.02.2021 18:45 Відповісти
МВФ ждёт, что мы пообещаем с корупцией бороться. Но воры этого не то что выполнить, но даже пообещать не могут.
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25.02.2021 19:07 Відповісти
Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы, там нет ничего про тарифы и обдиралово народа. МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 3247
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25.02.2021 19:07 Відповісти
Украинская сторона умолчала о тех недоработках, о которых говорил Райс.
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25.02.2021 19:31 Відповісти
Там нет, а здесь есть. Да, к стати, как там, велфер не урезали?
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25.02.2021 20:02 Відповісти
"там" рассматривают вопрос "добавления" малому бизнесу у которого меньше 20 ти работников МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів - Цензор.НЕТ 6922
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25.02.2021 20:31 Відповісти
Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, но констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.

Да назовите вещи нормальным языком. ..."и ожидает от украинской стороны увеличения %% отката, для продолжения переговоров." Ну как дети... МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 6798
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25.02.2021 18:43 Відповісти
бабла для зебілів не буде.
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25.02.2021 18:54 Відповісти
«Кошти всі виплачуються в тому числі і на оздоровлення. Але йде певна затримка. Про затримку - це питання не до мене, його краще направити в МВФ. Питання наближення бюджету, для того, щоб платити все вчасно» , - зазначив Таран. МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 765
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25.02.2021 19:04 Відповісти
все вопросы такие быстрорешаемые... МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів - Цензор.НЕТ 7888видать следующий транш только после выборов президента
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25.02.2021 19:15 Відповісти
Перемешали слова Джерри Райс в сплошную кашу. Он говорила о корупции- об этом ни слова. Он говорил о фискальных рисках для дефицита бюджета- нεχερ делать зарплаты госслужащим по миллиону гривен, а пенсии по 200 000 гривен, когда вы в долгах как в шелках. Провести люстрацию судей.Если мы будем продолжать выплачивать возмещение зарплаты за несколько лет корупционерам, которых увольняют, то мы в этом гαβне останемся навсегда.
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25.02.2021 19:23 Відповісти
А ти подивись, який срач тролятня трохи вище влаштувала.
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25.02.2021 20:59 Відповісти
 
 