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лікарня (1098) карантин (16095) Івано-Франківська область (723) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У 10 з 26 лікарень Івано-Франківської області, відведених для інфікованих коронавірусом, вже немає місць. В інших - заповненість 92-96%, - санлікар області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У 10 з 26 лікарень Івано-Франківської області, відведених для інфікованих коронавірусом, вже немає місць. В інших - заповненість 92-96%, - санлікар області

На Прикарпатті 10 лікарень, які приймають хворих на COVID-19, завантажені на 100%. Решта 16 таких медзакладів – у межах 92-96%.

Про це на брифінгу у Надвірнянській лікарні повідомив головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В області ситуація (із захворюванням на COVID-19 - ред.) залишається на межі критичної. Завантаженість на 100% спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96%", - повідомив Савчук.

За його словами, загалом в області розгорнуто 3847 ліжко-місць для хворих на коронавірус, з них 2891 ліжко-місце забезпечено киснем, це 75%.

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"Мобільний госпіталь був підготовлений як додатковий і резервний. Наразі госпіталізація хворих відбувається у Богородчанській лікарні і використовуються для цього інші резерви", - додав головний санлікар області.

На Прикарпатті хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів.

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Топ коментарі
+5
На Буковелі також немає місць))
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25.02.2021 18:49
+4
Там,где поц,там и все беды,статистика по фактам,а не по степашкам-ляшкам...
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25.02.2021 18:57
+3
Из Буковели сразу развозят по Ивано-Франковским больницам.
Местных негде лечить, отдыхающие все койки заняли.
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25.02.2021 18:52
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І яка це хвиля? Друга? Третя? Чи позапланова?
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25.02.2021 18:48 Відповісти
Может я чего то не понимаю, но в таком случае может нужно думать как доставлять больных в соседние области где есть свободные места. Или ждём когда один хер возьмёт под личный контроль ситуацию а другой хер срочно вылетит в Ивано Франковск посмотреть на больных?
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25.02.2021 18:49 Відповісти
Не, ждут пока быковель закроет зимний сезон. Его закрывать хозяин не велит.
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25.02.2021 21:46 Відповісти
На Буковелі також немає місць))
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25.02.2021 18:49 Відповісти
Из Буковели сразу развозят по Ивано-Франковским больницам.
Местных негде лечить, отдыхающие все койки заняли.
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25.02.2021 18:52 Відповісти
Ближе к лету ждём аналогичную ситуацию в Одесской области...
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25.02.2021 18:53 Відповісти
Там,где поц,там и все беды,статистика по фактам,а не по степашкам-ляшкам...
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25.02.2021 18:57 Відповісти
В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области - Цензор.НЕТ 9220
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25.02.2021 18:52 Відповісти
В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области - Цензор.НЕТ 3361 В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области - Цензор.НЕТ 7760
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25.02.2021 18:54 Відповісти

@Punisher_Cat

Івано-Франківська область. Тут начебто бушує коронавірус.
На блок-постах виміряють температуру.
Усі заклади громадського харчування закрити. З
автра взагалі потяг у Франківську не зупинятимиться.
Коронавірус же лютує, ви ж чули...

Але Буковель живе за своїми законами!

Відео:
https://twitter.com/i/status/1364968559756075015
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25.02.2021 19:10 Відповісти
дойную корову, зеля, в любом случае закрыть не даст, а то пейсатый хозяин заругает
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25.02.2021 21:49 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800

Відео, що розкриває брехню "санлікарів" та інших виродків про ситуацію на Івано-Франківщині, та зокрема в Богородчанах.
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25.02.2021 19:13 Відповісти
За те, шо лікарі мовчать - колоти-не переколоти їх тими вакцинами.
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25.02.2021 20:56 Відповісти
Дякуємо бухо-велю і конь-дидату шевченко!
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25.02.2021 19:39 Відповісти
Життя дибілів нічому не вчить, другий раз лижники розвезли по країні вірус, головний баран країни символічний...
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25.02.2021 20:15 Відповісти
Ой, хто це там гавкає з-під маски?
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25.02.2021 21:06 Відповісти
 
 