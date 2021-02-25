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Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили та затримали жителя Херсона, який через контрольний пункт в'їзду-виїзду намагався вивезти через тимчасово окуповану територію АР Крим в Російську Федерацію 20-кілограмову партію наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, заборонену речовину - канабіс - чоловік заховав у паливному баку автомобіля, яким їхав у тимчасово окупований Крим, звідки планував доставити наркотик у РФ. Вартість вилученого на чорному ринку становить орієнтовно 5,6млн грн", - зазначається в повідомленні.

Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про повідомлення йому підозри.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими УСБ України в Херсонській області та прикордонниками Херсонського загону Держприкордонслужби.

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Топ коментарі
+19
Пускай бы вез , зачем задерживали ???
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25.02.2021 19:57
+11
Надо было добавить туда новичка и отпустить.....
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25.02.2021 19:56
+4
Та да! Нині вивозити наркотики з території, яку контролює зелена влада - велииииикий злочин! 😁
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25.02.2021 19:59
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Надо было добавить туда новичка и отпустить.....
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25.02.2021 19:56 Відповісти
Всіх причепних до затримання вантажу-на гиляку..
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25.02.2021 20:46 Відповісти
Пускай бы вез , зачем задерживали ???
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25.02.2021 19:57 Відповісти
Та то если б герыч, то да. А курево - баловство. Зачем баловать?
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25.02.2021 19:59 Відповісти
Я , как дуну , меня всегда сушит. Как раз для Крыма.
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25.02.2021 23:34 Відповісти
Герыч дорогой. Он для чинуш. Как раз простые солдаты и курят.....
А обкуреные охранники военных и спец обьектов - это то шо надо!
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26.02.2021 18:50 Відповісти
Тада спайсы - дёшево и сердито.
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26.02.2021 18:54 Відповісти
Все вывезут, а ОП что останется Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9060?
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25.02.2021 20:08 Відповісти
А в Крыму оно надо? Помнится, сразу после оккупации там попёрли спайсы.
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25.02.2021 19:58 Відповісти
Надо было еще ему героина подарить с собой и отпустить.
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25.02.2021 19:58 Відповісти
Та да! Нині вивозити наркотики з території, яку контролює зелена влада - велииииикий злочин! 😁
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25.02.2021 19:59 Відповісти
Ну і хай би віз.
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25.02.2021 19:59 Відповісти
нє согласовал с оп.
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25.02.2021 20:00 Відповісти
с таким контрабасом надо туда выпускать, а обратно не впускать Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9225
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25.02.2021 20:07 Відповісти
пусть бы вез... Или так заботимся о здоровье оккупантов?
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25.02.2021 20:16 Відповісти
Якщо трафік не припиняється:
Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4605
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25.02.2021 20:28 Відповісти
оба на, а отак и могу, а еще и отак - престарелые кацапские бабки зае ..бали морячка в доску - просто он был неприхотлив...
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25.02.2021 21:37 Відповісти
Бабки ни при чем, партию кокса в Севас завезли.
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25.02.2021 22:50 Відповісти
В Крыму уже и конопля не растет. Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8582
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25.02.2021 20:32 Відповісти
уход и нежность и все вырастет....))))
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25.02.2021 20:55 Відповісти
Вода. Без воды не вырастет.
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25.02.2021 20:56 Відповісти
Макс, ты шо так на ету херню подвис?
знаю шо нет, подверди, брат....
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25.02.2021 21:29 Відповісти
У меня законный рецепт.
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25.02.2021 23:53 Відповісти
Да уж... При бандеровцах траву ИЗ Крыма возили...
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25.02.2021 20:39 Відповісти
ну и чего задержали?
я бы ему контрафакного спирта по глазам дозагрузил и нехай себе едет с богом...
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25.02.2021 20:43 Відповісти
а шо за наезды?
бубенцу можна , a кацапоордловцам не?
"де свободный слава? - в етой стране есть свободный слава?"
кричал британец петушарий в 2014м...
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25.02.2021 20:50 Відповісти
Ця новина більш коментована, ніж інші "політичні" новини. Чіпляє тема...
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25.02.2021 20:57 Відповісти
пропустили бы. а с грошима взяли.
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25.02.2021 21:04 Відповісти
"Трава - не наркотик"
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25.02.2021 21:39 Відповісти
тобто в Херсоні наркоти завались, немає куди пристроїти,
що хоч до Криму вези, бо зіпсується ?

#стерненкуволю
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25.02.2021 22:18 Відповісти
20 кг чего? сена? Или они сено назвали элитными шишками с вместимостью более 2% тгк содержащих аминокислот? Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5985
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25.02.2021 22:55 Відповісти
Он что, дебил? Кацапские погранцы шмонают на въезд, что мама не горюй! Да и своей травы валом...
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26.02.2021 08:15 Відповісти
Оце так знущання над кримськими кацапами. Після канабісу ж суушняк нападає, а там води то нема. Треба було йому Героя України давати.
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26.02.2021 09:19 Відповісти
 
 