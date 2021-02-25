Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора
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Правоохоронці викрили та затримали жителя Херсона, який через контрольний пункт в'їзду-виїзду намагався вивезти через тимчасово окуповану територію АР Крим в Російську Федерацію 20-кілограмову партію наркотиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, заборонену речовину - канабіс - чоловік заховав у паливному баку автомобіля, яким їхав у тимчасово окупований Крим, звідки планував доставити наркотик у РФ. Вартість вилученого на чорному ринку становить орієнтовно 5,6млн грн", - зазначається в повідомленні.
Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про повідомлення йому підозри.
Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими УСБ України в Херсонській області та прикордонниками Херсонського загону Держприкордонслужби.
Будь ласка, зачекайте...
А обкуреные охранники военных и спец обьектов - это то шо надо!
знаю шо нет, подверди, брат....
я бы ему контрафакного спирта по глазам дозагрузил и нехай себе едет с богом...
бубенцу можна , a кацапоордловцам не?
"де свободный слава? - в етой стране есть свободный слава?"
кричал британец петушарий в 2014м...
що хоч до Криму вези, бо зіпсується ?
#стерненкуволю