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Новини Політика України
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ЦВК (1132) Донецька область (5688) дострокові вибори (125)

ЦВК зареєструвала вже 25 кандидатів на довиборах у Раду на одному з округів Донеччини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 у Донецькій області на проміжних виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що комісія зареєструвала Андрія Бондаренка від партії "Слуга народу", Юлію Крюкову від партії "Голос", Надію Масло від партії "Опозиційний блок", Ларису Ревву від партії "Батьківщина" і Андрія Масенца й Антона Рівненського як самовисуванців.

Водночас комісія відмовила Тарасові Нечепоруку й Антону Івко в реєстрації кандидатами в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 87. Основні підстави відмови - невнесення грошової застави у визначеному законом розмірі і невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Раніше Комісія вже зареєструвала 19 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка - в ОВО №50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея і Йосипа Резеша - в ОВО № 87.

Читайте також: Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата в округах №87 і № 50.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті пройдуть через складення повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв'язку з обранням його мером міста Надвірна.

Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного мером Покровська Донецької області.
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Топ коментарі
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Сколько Шариковых на одно место...,злачное наверно и сладкое... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7431
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25.02.2021 20:25
+1
Так то буде виглядати приблизно ось так:
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7555
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25.02.2021 20:30
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ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5550 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 3650
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25.02.2021 20:30
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Сколько Шариковых на одно место...,злачное наверно и сладкое... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7431
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25.02.2021 20:25 Відповісти
Придумать бы такой закон,чтобы быть депутатом было НЕВЫГОДНО... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 9568
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25.02.2021 20:27 Відповісти
Так то буде виглядати приблизно ось так:
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7555
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25.02.2021 20:30 Відповісти
тоді б всі свободівці пішли в депутати.
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25.02.2021 21:08 Відповісти
Если нет юридического образования,то каким ты будешь депутатом уже ясно и сейчас,законы придумаешь такие,хоть на стенку лезь от счастья... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 2120
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25.02.2021 20:30 Відповісти
О чём ты говоришь?
У нас Генеральный Прокурор был без юридического образования!
А депутатами, если ты помнишь, могли быть и пастухи, и свинарки, и шахтёры, и комбайнёры.
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25.02.2021 20:35 Відповісти
У Зели юридическое... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 3022
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25.02.2021 20:37 Відповісти
Почитай свой коммент.
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25.02.2021 20:38 Відповісти
А ты свой... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5034 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5034
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25.02.2021 20:39 Відповісти
Шариковы любят Щариковых ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 8145 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 8145
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25.02.2021 20:40 Відповісти
У нас Генеральный Прокурор был без юридического образования!


и поэтому вы выбрали Верховным Главнокомандующим четырежды уклониста ?
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25.02.2021 21:43 Відповісти
Из пороха и зели я выбрал бы меньшее зло.
И от этого зло добром не становится.
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25.02.2021 22:34 Відповісти
а ты где-то видел или слышал про 100-процентное добро ?

расскажи
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25.02.2021 22:37 Відповісти
А где я писал про 100%?
Ты мне свои домыслы не приписывай.
Я ясно написал.
Я выбрал бы из двух зол меньшее.
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25.02.2021 22:40 Відповісти
но ты не написал, какое из зол для тебя меньшее.
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25.02.2021 22:40 Відповісти
Судя по твоей нервозности, ты и сам догадался.
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25.02.2021 22:42 Відповісти
судя по тому, что в моих комментах ты нашел какую-то нервозность, чувство восприятия реальности у тебя слегка напрочь отсутствует
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25.02.2021 22:46 Відповісти
Вот и подтверждение моих слов.
Не нервничай.
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25.02.2021 23:11 Відповісти
ЦВК зареєструвала вже 25 кандидатів на довиборах у Раду на одному з округів Донеччини - Цензор.НЕТ 1628
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25.02.2021 23:15 Відповісти
Удачное у тебя селфи получилось.
Спасибо, не буду.
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25.02.2021 23:57 Відповісти
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5550 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 3650
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25.02.2021 20:30 Відповісти
Пятачок,это какие то ************* пчелы...,у тебя ружжо есть?Есть..беги за ружжом... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7359иначе они меня съедят...,Мульт с глубоким философским смыслом
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25.02.2021 20:34 Відповісти
 
 