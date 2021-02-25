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Медведчук (1323) обшук (1342) автобус (91) Опозиційна платформа - За життя (466)

Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням"

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Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали

Співробітники поліції затримали і провели обшук в автобусі зі співробітниками охоронної фірми "Шторм" на території поруч з офісом партії "Опозиційна платформа - За життя" на вул. Шота Руставелі в центрі Києва, в політсилі розцінюють це як чергові провокації з боку влади щодо партії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.

У тексті зазначається: "На території поруч з офісом партії поліція затримала автобус, в якому були співробітники фірми "Шторм". Цей автобус було свідомо додано в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки брав участь в інциденті на вулиці Ямській. Однак фото очевидців свідчать, що це був зовсім інший транспортний засіб, а не той мікроавтобус, який згодом поліція затримала біля офісу ОПЗЖ. Ми впевнені, що наказ про огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом нашої політичної партії є нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякування членів та прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".

У повідомленні підкреслюється, що це є "нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".

В ОПЗЖ зазначають, що такою поведінкою влада намагається відволікти увагу від власних провалів і "вдалася до своїх улюблених методів: цькування, залякування й утиску прав. Цього разу - із використанням поліції".

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Топ коментарі
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Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 2016
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25.02.2021 20:43
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Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 4277 Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 1785
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25.02.2021 20:44
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Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 8068 Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 7067
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25.02.2021 20:50
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Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 2016
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25.02.2021 20:43 Відповісти
Насчёт пОПирающих - это сильно!
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25.02.2021 21:15 Відповісти
охранная фирма "Шторм" входит в ОПЗЖ ?

т.е. вы хотите сказать, что это "штормовики Рабиновича" ?
ню-ню....... Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 1565
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25.02.2021 23:52 Відповісти
ой а чего Штормята не расстреляны до сих пор?????
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25.02.2021 20:43 Відповісти
Дык, они же без боя сдались.
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25.02.2021 20:44 Відповісти
Бой просто не успели срежиссировать. Да и не факт, что сдались бы охранники, а не ЗЕленая полиция. Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 2586
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25.02.2021 21:10 Відповісти
Полиция безцветная, она выполняет приказ, а вот у тебя мозги шоколадно зеленые.
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26.02.2021 09:19 Відповісти
Напомню, как это выглядит, когда сценарий Аваковым написан и Зеленским одобрен:
Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 4916
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26.02.2021 09:42 Відповісти
Читай вторую часть комментария выше.
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26.02.2021 10:03 Відповісти
Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 4277 Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 1785
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25.02.2021 20:44 Відповісти
на расисю валите права покачать.
Законы для людей а не для кацапни.
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25.02.2021 20:45 Відповісти
Надо просто проверить какой придурок застраивает Ямскую, и если он имеет отношение к рыгам, то вопрос похожих автобусов автоматически отпадает
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25.02.2021 20:45 Відповісти
А чё автобус с штормом возле сарая ОПЗЖоппых делает?
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25.02.2021 20:46 Відповісти
"штормовики Рабиновича" Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 6145
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25.02.2021 23:53 Відповісти
Да по барабану что там думают расийские холуи.Всех в тюрьму.
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25.02.2021 20:48 Відповісти
пока Мертвечук не будет арестован а также Киву исключить как народного депутата который открыто заигрывает с агрессором и прописался на кацапском канале (
Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.
Источник: Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС")то все ис пустого в порожнее и видимость работы
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25.02.2021 20:48 Відповісти
Любителей раши и ***** надо отоваривать *********** методами.
Им должно понрвавится.
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25.02.2021 20:48 Відповісти
Кива еще не выступал с заявлением, про десятки убитых, сотни контуженных и двух изнасилованных товарищах?
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25.02.2021 20:49 Відповісти
Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 8068 Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием" - Цензор.НЕТ 7067
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25.02.2021 20:50 Відповісти
Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 8971
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25.02.2021 21:58 Відповісти
Вот это уже по государственному.
Кацапофашисты библиотеку украинской литературы и ту закрыли по следам фюрера а у нас рассадник коллаборантов с пятью каналами (интер и НАШ еще не закрыты).
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25.02.2021 20:50 Відповісти
Всі українські бібліотеки, які утримуються за рахунок бюджета, переповнені рускоязичними книжками. Ускоязичним немає потреби шукати книги на язикє.
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25.02.2021 21:06 Відповісти
в тебе не тільки щелепа узькозична, а й макітра
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25.02.2021 21:17 Відповісти
ето хорошо конечно!!! но надо не охранников а сам офис... а то такое впечатление что ето для блезиру а вот Стерненко реально закрыли
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25.02.2021 20:51 Відповісти
Да, видишь Петя, как надо было с Медведчуком, а не решать через него вопросы. Был бы президентом.
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25.02.2021 20:58 Відповісти
Ты идиот? Обыскивать микроавтобусы - это решение проблем с сепарами? Так решают проблемы?
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25.02.2021 21:00 Відповісти
та то обычный длбб...
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25.02.2021 21:01 Відповісти
Я говорю в комплексе мероприятий, как надо щемить ОПЗЖ. А Петя с Грицаком и СБУ привлекали Медведчука в операциях на Донбассе, в Минске и прочих переговорах.

(Это видно и было решение с сепарами...а не нечто за гранью добра и зла)
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25.02.2021 21:05 Відповісти
комплекс мероприятий - сговор Зеленского с Дмитриевым(коллега Суркова и Козака), который претендует на их роль. Там и миллиарды, и влияние. А вместе с ними убирают Медведчука. Обыск микроавтобуса - это бред и предназначен для восторга широкой публики. Медведчука Порох привлекал для обмена пленными. Да, он был здесь, но не выеживался, как последние два года, когда совсем с катушек слетел. А многих и ноги здесь не было. А теперь вернулись и сажают стерненков, вызывают на допросы людей с Майдана и т.д. Так было надо? Так задумано?
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25.02.2021 21:11 Відповісти
Что твой обдрысранец парашенка сделал за 5 лет? чмо тупое. заколбасило игральные свинарники вместе с юркой-алкоголиком. во время войны распложидло свинарчуков. да много чего еще оно гавнокомандующее сделало. чего стоит один дебил пашинского на руководящей должности на оборонном направлении.
вот потому парашник с треском и просрал выборы. он тупое дно
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25.02.2021 21:19 Відповісти
ты реально тупак. И в этом твое преимущество перед умными: им сложно пояснить идиотам что-либо в силу того, что плохо себе представляют, что нужно сделать, чтобы до идиотов что-либо дошло.
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25.02.2021 21:25 Відповісти
тебе мало зе на голову насрал?
ну то пойди шмурдяком под видом вакцины уколись и забудься...
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25.02.2021 21:01 Відповісти
Вот в этом весь зеленский: по-настоящему тронуть страшно, а шуму - не на один концерт квартала хватит. Ну что ж, реальность родила еще одного "героя", достойного пера хорошего писателя: Владимир Александрович Голохвастов - хвастун, брехло, лицедей, проходимец, аферист. Надеюсь, наши детки и внуки, читая про похождения этого существа все-же будут смеяться, а не плакать.
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25.02.2021 20:59 Відповісти
ОПЗЖ уже вне закона. Ждем заседания СНБО.
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25.02.2021 21:03 Відповісти
Это как? Есть решение мин. юстиции?
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25.02.2021 21:06 Відповісти
У нас партии = бандформирования которые живут по запоребриковому беспределу Нуна обыскать и задержать все частные карманные армии олигархов и вернуть весь отжатый бизнес в 90-ых в бюджет, ждем Данилова, уже полный холодильнег колы и попкорна.
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25.02.2021 21:17 Відповісти
Есть такой момент. Частные армии - признак олигархата. Еще так живут в Газе, где военизированное крыло той или иной партии решает проблемы между собой, а заодно и Израилем(чаще отгребая от него). Но проблема не в ОПЗЖ, а в системе, которая ОПЗЖ генерирует. Это - олигархат. Его нужно сносить, тогда и всяких частных армий не будет. Закроют ОПЗЖ - откроется десяток новых. С новыми армиями.
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25.02.2021 21:21 Відповісти
Вже 25 років чекаємо

Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 3476
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25.02.2021 21:27 Відповісти
сказать проще, чем сделать. Но пусть делает, и ни в чем себе не отказывает. Давно пора. Да только сдается мне, что те меры, которые будут предприняты - это совсем не то, что нужно. Там серьезная чистка нужна, а зеленский, банально, на это не способен. Разыграть шоу - да, сделать дело, довести его до конца - нет.
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25.02.2021 21:30 Відповісти
Якщо повернути все вкрадене державі, провести судову реформу, запорєбріковому свавіллю настане повний капець, а далі в НАТО та ЄС.
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25.02.2021 21:44 Відповісти
Это нереально, особенно учитывая тот факт, что зеленский через КС уже отмыл много-много денег коррупционеров и готовит налоговую амнистию для тех, кто не успел. У него нет таких планов - возвращать все государству. Наоборот. У него планы отбелить и узаконить награбленное у государства его хозяевами.
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25.02.2021 21:47 Відповісти
проблема не тільки в кадрах, а в хибному соціальному шляху. Бандера і всі націоналісти були лівими патріотами, а правий популізм це щось аномальне для нас.
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25.02.2021 21:53 Відповісти
Я не верю левым. Левый путь - это путь в никуда. Уже проходили в прошлом столетии. Но то, что сейчас происходит, это не левый и не правый путь. Это олигархат. И он должен быть уничтожен.
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25.02.2021 21:57 Відповісти
Здесь 100 лет уже левые социалисты.

https://www.youtube.com/watch?v=BNdJaetPrlg
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25.02.2021 22:41 Відповісти
это да. Но мы - не они. Столетие у нас было, чтобы доказать правоту или ошибочность левых идей. Все рухнуло. Сейчас у нас олигархат, а потому левые или правые идеи у кого-то - это совершенно неважно. Эти идеи будут похоронены олигархами, поскольку представляют для них угрозу. Если удастся разобраться с олигархами, можно будет обсудить пути развития. В том числе шведский социализм.
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25.02.2021 22:47 Відповісти
Ментально ближе к шведам чем к русским. Лет 600 шведы рулили Киевом по нашей просьбе. Бандера был левым националистом, ненавидел совок и бомбил комуняк, в СССР не было социализма.
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25.02.2021 22:59 Відповісти
Верно, в СССР не было социализма. Но боюсь, ничего хорошего у нас как не было, так и не будет. Слова говорим верные, но в результате получаем ужас. Все как и сейчас: хотели демократию, получили олигархов.
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25.02.2021 23:05 Відповісти
Усе будет ОК. Кино в ютубе 15 млн просмотров, Данилов обещал все вернуть - это связанные вещи.
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25.02.2021 23:11 Відповісти
Это как ОПЗЖ вне закона и в коалиции с СН может быть?

В ВР и в отсталых облрадах все, как и было - СН+ОПЗЖ.
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25.02.2021 21:08 Відповісти
Прикинь, досмотрели автобус, а пьётр с колегами уже обосрались.
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25.02.2021 21:12 Відповісти
В спам вали, тролль дебильный
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25.02.2021 21:14 Відповісти
Шторму капец, такой шторм нам не нужен. Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 604
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25.02.2021 21:12 Відповісти
Так званий "народний депутат" від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива заявив, що СБУ проводить обшуки в офісі партії та затримує співробітників. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

"Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційна платформа - За життя". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який арештовує людей просто у ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу іде прийом, іде робота спецназу СБУ", - зазначив Кива.
Водночас пресслужба ОПЗЖ назвала затримання "провокацією", а також "переслідуванням та спробою залякування членів і прихильників політсили".
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25.02.2021 21:14 Відповісти
Ну кто бы сомневался -очередной цирк-самообсер от зекретина
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25.02.2021 21:19 Відповісти
А вам я смотрю не нравится "травля и запугивание" бывших коллег Пепо
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25.02.2021 23:48 Відповісти
рабинович еще не пел?
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25.02.2021 21:20 Відповісти
он в туалете спел вставай страна огромная!!!
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25.02.2021 21:26 Відповісти
и подпевал огромным депутацким задом)))
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25.02.2021 21:27 Відповісти
Пишуть до Киви біля офісу ОПЗЖ пригнали автобус з санітарами.
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25.02.2021 21:28 Відповісти
Начался обыск автобуса во дворе офиса ОПЗЖ. Следователь нашёл ружья, ножи, пистолеты, кастет, шлемы и бронежилеты На вопрос нашего журналиста про оружие нардеп Илья Кива ответил, что ружья и пистолеты зарегистрированы не на них
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25.02.2021 21:39 Відповісти
Дудкин додуделся...
СБУ повідомила про підозру «експерту», причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ

Наразі «експерта» затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням" - Цензор.НЕТ 5700
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25.02.2021 21:39 Відповісти
Какая это травля, вот когда начнуть травить дихлофосом тогда только дойдет.
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25.02.2021 22:09 Відповісти
 
 