Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням"

Співробітники поліції затримали і провели обшук в автобусі зі співробітниками охоронної фірми "Шторм" на території поруч з офісом партії "Опозиційна платформа - За життя" на вул. Шота Руставелі в центрі Києва, в політсилі розцінюють це як чергові провокації з боку влади щодо партії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.

У тексті зазначається: "На території поруч з офісом партії поліція затримала автобус, в якому були співробітники фірми "Шторм". Цей автобус було свідомо додано в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки брав участь в інциденті на вулиці Ямській. Однак фото очевидців свідчать, що це був зовсім інший транспортний засіб, а не той мікроавтобус, який згодом поліція затримала біля офісу ОПЗЖ. Ми впевнені, що наказ про огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом нашої політичної партії є нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякування членів та прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".

У повідомленні підкреслюється, що це є "нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".

В ОПЗЖ зазначають, що такою поведінкою влада намагається відволікти увагу від власних провалів і "вдалася до своїх улюблених методів: цькування, залякування й утиску прав. Цього разу - із використанням поліції".

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