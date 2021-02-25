Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням"
Новини Цензор.НЕТ Події
Співробітники поліції затримали і провели обшук в автобусі зі співробітниками охоронної фірми "Шторм" на території поруч з офісом партії "Опозиційна платформа - За життя" на вул. Шота Руставелі в центрі Києва, в політсилі розцінюють це як чергові провокації з боку влади щодо партії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.
У тексті зазначається: "На території поруч з офісом партії поліція затримала автобус, в якому були співробітники фірми "Шторм". Цей автобус було свідомо додано в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки брав участь в інциденті на вулиці Ямській. Однак фото очевидців свідчать, що це був зовсім інший транспортний засіб, а не той мікроавтобус, який згодом поліція затримала біля офісу ОПЗЖ. Ми впевнені, що наказ про огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом нашої політичної партії є нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякування членів та прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".
У повідомленні підкреслюється, що це є "нічим іншим, як переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників політсили, що становить конкуренцію владній команді".
В ОПЗЖ зазначають, що такою поведінкою влада намагається відволікти увагу від власних провалів і "вдалася до своїх улюблених методів: цькування, залякування й утиску прав. Цього разу - із використанням поліції".
Будь ласка, зачекайте...
т.е. вы хотите сказать, что это "штормовики Рабиновича" ?
ню-ню.......
Законы для людей а не для кацапни.
Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.
Источник: Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС")то все ис пустого в порожнее и видимость работы
Им должно понрвавится.
Кацапофашисты библиотеку украинской литературы и ту закрыли по следам фюрера а у нас рассадник коллаборантов с пятью каналами (интер и НАШ еще не закрыты).
(Это видно и было решение с сепарами...а не нечто за гранью добра и зла)
вот потому парашник с треском и просрал выборы. он тупое дно
ну то пойди шмурдяком под видом вакцины уколись и забудься...
https://www.youtube.com/watch?v=BNdJaetPrlg
В ВР и в отсталых облрадах все, как и было - СН+ОПЗЖ.
"Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційна платформа - За життя". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який арештовує людей просто у ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу іде прийом, іде робота спецназу СБУ", - зазначив Кива.
Водночас пресслужба ОПЗЖ назвала затримання "провокацією", а також "переслідуванням та спробою залякування членів і прихильників політсили".
СБУ повідомила про підозру «експерту», причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ
Наразі «експерта» затримано в порядку ст. 208 КПК України.