Закон "Про оборонні закупівлі" ніяк не запустять, за 2 місяці Міноборони оголосило майже в 6 разів менше лотів, ніж рік тому, - експерт Кирієнко

За січень і лютий 2021 року Міністерство оборони оголосило всього 16 закупівель. Рік тому за перші 2 місяці було оголошено 91 закупівлю.

Про це пише у Фейсбуці експерт з питань закупівель Павло Кирієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 24 лютого, за даними bi.prozorro.org, Міністерство оборони України в 2021 оголосило 16 закупівель (16 лотів) загальною очікуваною вартістю 3,09 млн грн. Це дуже сумно, адже впродовж січня-лютого 2020 року було оголошено 91 закупівлю (243 лоти) загальною очікуваною вартістю - 4,02 млрд грн", - зазначив Кирієнко.

І це - дані лише про відкриту частину закупівель.

Причиною такої розбіжності експерт називає те, що досі не запущено закон України "Про оборонні закупівлі". Для його роботи потрібно, щоб Кабмін ухвалив низку підзаконних нормативних актів про порядок проведення закупівель, ціноутворення і т.д., але це досі не зроблено.

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"Хто відповідатиме? Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке наразі досі розробляє і узгоджує ці документи", - вважає Кирієнко.

Він зазначив що, закон "Про державне оборонне замовлення" втратив чинність, крім положень виконання контрактів і планування до 31.03.2021 року. Також втратив силу закон "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".