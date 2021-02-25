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держзакупівлі (334) Міноборони (5279) Міністерство з питань окупованих територій (393) закупівлі (588)

Закон "Про оборонні закупівлі" ніяк не запустять, за 2 місяці Міноборони оголосило майже в 6 разів менше лотів, ніж рік тому, - експерт Кирієнко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Закон

За січень і лютий 2021 року Міністерство оборони оголосило всього 16 закупівель. Рік тому за перші 2 місяці було оголошено 91 закупівлю.

Про це пише у Фейсбуці експерт з питань закупівель Павло Кирієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 24 лютого, за даними bi.prozorro.org, Міністерство оборони України в 2021 оголосило 16 закупівель (16 лотів) загальною очікуваною вартістю 3,09 млн грн. Це дуже сумно, адже впродовж січня-лютого 2020 року було оголошено 91 закупівлю (243 лоти) загальною очікуваною вартістю - 4,02 млрд грн", - зазначив Кирієнко.

І це - дані лише про відкриту частину закупівель.

Причиною такої розбіжності експерт називає те, що досі не запущено закон України "Про оборонні закупівлі". Для його роботи потрібно, щоб Кабмін ухвалив низку підзаконних нормативних актів про порядок проведення закупівель, ціноутворення і т.д., але це досі не зроблено.

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"Хто відповідатиме? Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке наразі досі розробляє і узгоджує ці документи", - вважає Кирієнко.

Він зазначив що, закон "Про державне оборонне замовлення" втратив чинність, крім положень виконання контрактів і планування до 31.03.2021 року. Також втратив силу закон "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
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Топ коментарі
+5
Зеля як і Овоч руйнує армію в угоду *****.
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25.02.2021 21:01
+4
На кой Зеле те ВСУ нужны. Сплошные расходы. Другое дело "Велике крадиництво", аферы с вакциной и энергетикой
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25.02.2021 21:07
+3
эта процедура даёт плюс 15% к обороноспособности..
не мешайте нирванить Тарану!
Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко - Цензор.НЕТ 2890
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25.02.2021 21:00
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І Хомці,ну на невеличку хатинку ,він жеж став батьком !!!)))
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25.02.2021 20:59 Відповісти
Які оборонні закупівлі !!! Зелене перемир"я триває ,краще гроши в асфальт закатати !!!))))
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25.02.2021 20:58 Відповісти
Мінстратегпром та Міноборони знов зірвали запровадження нових процедур оборонних закупівель
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/zakupivli.html
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25.02.2021 22:21 Відповісти
эта процедура даёт плюс 15% к обороноспособности..
не мешайте нирванить Тарану!
Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко - Цензор.НЕТ 2890
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25.02.2021 21:00 Відповісти
Зеля як і Овоч руйнує армію в угоду *****.
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25.02.2021 21:01 Відповісти
Зелена пліснява ,це лише лялькі кремлівського лялькового балагана ,все іде за кремлівським сценарієм та волею кремлівських ляльководів !!))
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25.02.2021 21:08 Відповісти
Зебили деньги разворовали, мвф крет не дает, поетому єкономят на армии, а обороняться будем сказками зебильониша про нато.
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25.02.2021 21:05 Відповісти
Зато премии себе родным не забывают выписывать.

Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність

https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
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25.02.2021 22:19 Відповісти
На кой Зеле те ВСУ нужны. Сплошные расходы. Другое дело "Велике крадиництво", аферы с вакциной и энергетикой
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25.02.2021 21:07 Відповісти
Під асфальтом не видко скількі грошенят закатано !!!)))
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25.02.2021 21:10 Відповісти
"так почему мы еще не в НАТО"?- "Вот поэтому, Вы еще долго не будете в НАТО"
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25.02.2021 21:45 Відповісти
А может это такой план по дезинформации
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25.02.2021 22:45 Відповісти
Янукович запровадив позаблоковий статус, а знову писати заявку в НАТО і Порох і Зеля відмовляються, про що мова?
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26.02.2021 05:26 Відповісти
Да зачем нам армия если на Донбасе перемирие, да Зебилы?
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26.02.2021 08:44 Відповісти
Министр Уруский,кажется изобрел новое "ноу-хау"-создавать холдинги из холдингов.Например девять холдингов войдут в холдинг "Оборонные системы Украины! Представляете ,он собирается из государственных предприятий создать холдинги,где контроль государства минимален.Всего будет 11 холдингов и ,соответственно,11 наблюдательных советов с космическими зарплатами для членов наблюдательных советов.Не надо быть пяти пядей во лбу ,чтобы понять,что на эти хлебные должности будут назначены родственники,друзья,любовницы,партнеры по бизнесу и т.д. Где откопали такого муд..ка как Уруский?
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26.02.2021 08:46 Відповісти
 
 