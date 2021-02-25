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Агресія Росії проти України є найбільшим викликом безпеки в регіоні ОБСЄ, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Агресія Росії проти України є найбільшим викликом безпеки в регіоні ОБСЄ, - Держдепартамент США

Агресія Росії проти України спричинила значне погіршення європейського безпекового середовища та є найбільшим безпековим викликом у регіоні ОБСЄ.

Про це сказав в.о. помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер під час зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триваюча агресія Росії в Україні є найбільш грубим випадком порушення суверенітету та територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ. Це кричуще зневажання міжнародного права та основних принципів ОБСЄ спричинило значне погіршення європейського середовища безпеки. І ця ерозія безпекового середовища Європи, особливо з 2014 року, є найбільшим викликом, з яким ми стикаємось сьогодні в організації", - зазначив він.

Представник Держдепартаменту США наголосив на важливості відновлення військової транспарентності у регіоні ОБСЄ, що є, поруч з модернізацією Віденського документа, серед пріоритетів Головування Сполучених Штатів у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ.

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Топ коментарі
+5
Сама Россия и есть проблема, и пока стратегия США так и будет не допустить развала Рашки, будет и проблема. Где ныне Рейган, кто мог четко назвать вещи своими именами, СССР-империя зла и раздавить гадину....
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25.02.2021 21:01
+3
Імперська загарбницька політика Росіі скінчиться лише разом з Росією !!!)))
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25.02.2021 21:02
+3
За останні 30 років,лише на постсовковому просторі -- Придністров"є,Абхазія,Ічкерія і Дагестан,Грузія ,Крим і Донбас , !!!))))
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25.02.2021 21:05
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Сама Россия и есть проблема, и пока стратегия США так и будет не допустить развала Рашки, будет и проблема. Где ныне Рейган, кто мог четко назвать вещи своими именами, СССР-империя зла и раздавить гадину....
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25.02.2021 21:01 Відповісти
За останні 30 років,лише на постсовковому просторі -- Придністров"є,Абхазія,Ічкерія і Дагестан,Грузія ,Крим і Донбас , !!!))))
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25.02.2021 21:05 Відповісти
Повне припинення торгівлі з РФ за рішенням ООН або іншої міждержавної організації - ЄС як репресивний захід за окупацію Криму і Донбасу за порушення Статуту ООН або інших негативних дій.
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26.02.2021 07:38 Відповісти
Імперська загарбницька політика Росіі скінчиться лише разом з Росією !!!)))
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25.02.2021 21:02 Відповісти
Офтоп Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1919 :
"Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.

Об этом сообщил Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС", пресс-служба ОПЗЖ

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты." Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 7910
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25.02.2021 21:06 Відповісти
больше Украине крутых кораблей-от резиновых до айлендов с 25 мм артиллерией!
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25.02.2021 21:22 Відповісти
Тебе хватит одного Байрактара Эрдогана,не парься так Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8943
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25.02.2021 21:30 Відповісти
В Армении Майдан,Путлер напал на Пашиняна
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25.02.2021 21:27 Відповісти
Мавзолейные Хмыри,вам мало Белоруси? Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3223Зачем вам Армения?
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25.02.2021 21:28 Відповісти
США планируют до 2030 года кардинально изменить военную стратегию,переход на малые компактные корабли,вместо громоздких авианосцев,крейсеров и эсминцев.Видимо американцы придумали совершенно новый вид вооружений...
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25.02.2021 21:41 Відповісти
московским вертухаям в 2014 году показалось что земли мало и жить в паРаше тесно и они позарились на чужую, соседскую,
но, как известно : кому кажется - тот крестится , а кому земли мало- тому два метра вниз будет в самый раз...
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25.02.2021 22:33 Відповісти
 
 