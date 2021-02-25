Агресія Росії проти України є найбільшим викликом безпеки в регіоні ОБСЄ, - Держдепартамент США
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Агресія Росії проти України спричинила значне погіршення європейського безпекового середовища та є найбільшим безпековим викликом у регіоні ОБСЄ.
Про це сказав в.о. помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер під час зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Триваюча агресія Росії в Україні є найбільш грубим випадком порушення суверенітету та територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ. Це кричуще зневажання міжнародного права та основних принципів ОБСЄ спричинило значне погіршення європейського середовища безпеки. І ця ерозія безпекового середовища Європи, особливо з 2014 року, є найбільшим викликом, з яким ми стикаємось сьогодні в організації", - зазначив він.
Представник Держдепартаменту США наголосив на важливості відновлення військової транспарентності у регіоні ОБСЄ, що є, поруч з модернізацією Віденського документа, серед пріоритетів Головування Сполучених Штатів у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ.
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"Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.
Об этом сообщил Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС", пресс-служба ОПЗЖ
"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты."
но, как известно : кому кажется - тот крестится , а кому земли мало- тому два метра вниз будет в самый раз...