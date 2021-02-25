Автобус поруч з офісом "ОПЗЖ" обшукали через стрілянину на будівництві, - Нацполіція і СБУ
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Затримання автобуса та людей, які перебували в ньому, на вул. Шота Руставелі в Києві в четвер увечері не має стосунку до діяльності якої-небудь політичної партії або слідчих дій в офісі партії.
Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови. Під'їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Було введено план спеціальної поліцейської операції в Києві, й під час відпрацювання затримано два автобуси", - розповів Крищенко.
За його словами, один автобус затримали в районі вул. Шота Руставелі в Києві, другий - у Київській області.
"Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство - ред.), жодного стосунку до обшуків не має", - сказав керівник поліції Києва.
Затримання автобуса поруч з офісом ОПЗЖ прокоментували і в СБУ.
"Служба безпеки України не має стосунку до проведення невідкладних слідчих дій біля центрального офісу партії "Опозиційна платформа - За життя"", - повідомили в спецслужбі.
Раніше "Опозиційна платформа - за життя" повідомила, що поліція провела обшук у припаркованому поруч з її офісом автобусі, в якому були співробітники охоронної фірми "Шторм". У політсилі назвали ці дії провокаціями з боку влади щодо партії.
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