Автобус поруч з офісом "ОПЗЖ" обшукали через стрілянину на будівництві, - Нацполіція і СБУ

Затримання автобуса та людей, які перебували в ньому, на вул. Шота Руставелі в Києві в четвер увечері не має стосунку до діяльності якої-небудь політичної партії або слідчих дій в офісі партії.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови. Під'їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Було введено план спеціальної поліцейської операції в Києві, й під час відпрацювання затримано два автобуси", - розповів Крищенко.

За його словами, один автобус затримали в районі вул. Шота Руставелі в Києві, другий - у Київській області.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство - ред.), жодного стосунку до обшуків не має", - сказав керівник поліції Києва.

Читайте також: Поліція обшукала автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ, в партії це назвали "цькуванням і залякуванням"

Затримання автобуса поруч з офісом ОПЗЖ прокоментували і в СБУ.

"Служба безпеки України не має стосунку до проведення невідкладних слідчих дій біля центрального офісу партії "Опозиційна платформа - За життя"", - повідомили в спецслужбі.

Раніше "Опозиційна платформа - за життя" повідомила, що поліція провела обшук у припаркованому поруч з її офісом автобусі, в якому були співробітники охоронної фірми "Шторм". У політсилі назвали ці дії провокаціями з боку влади щодо партії.