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обшук (1342) Нацполіція (13921) СБУ (10025) Крищенко Андрій (341) Опозиційна платформа - За життя (466)

Автобус поруч з офісом "ОПЗЖ" обшукали через стрілянину на будівництві, - Нацполіція і СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Автобус поруч з офісом

Затримання автобуса та людей, які перебували в ньому, на вул. Шота Руставелі в Києві в четвер увечері не має стосунку до діяльності якої-небудь політичної партії або слідчих дій в офісі партії.

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови. Під'їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Було введено план спеціальної поліцейської операції в Києві, й під час відпрацювання затримано два автобуси", - розповів Крищенко.

За його словами, один автобус затримали в районі вул. Шота Руставелі в Києві, другий - у Київській області.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство - ред.), жодного стосунку до обшуків не має", - сказав керівник поліції Києва.

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Затримання автобуса поруч з офісом ОПЗЖ прокоментували і в СБУ.

"Служба безпеки України не має стосунку до проведення невідкладних слідчих дій біля центрального офісу партії "Опозиційна платформа - За життя"", - повідомили в спецслужбі.

Раніше "Опозиційна платформа - за життя" повідомила, що поліція провела обшук у припаркованому поруч з її офісом автобусі, в якому були співробітники охоронної фірми "Шторм". У політсилі назвали ці дії провокаціями з боку влади щодо партії.
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зекретины задолбали извинятся перед зажопниками))))
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25.02.2021 21:26 Відповісти
нещодавно одному мусора спалили шолом, на ньому був порядкови номер 5 з чимось мільйонів - от і запитання - де розмістити стільки сміття?
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25.02.2021 21:34 Відповісти
а вы думали из коллаборизма нет они оправдались для Авакова опзж свои
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25.02.2021 21:57 Відповісти
А кива? Он шо, таки наврал про аресты и конец света?
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25.02.2021 21:59 Відповісти
Куда подевались все зебилы с шокирующей новостью про обыск офиса ОПЗЖ? Автобус поруч з офісом "ОПЗЖ" обшукали через стрілянину на будівництві, - Нацполіція і СБУ - Цензор.НЕТ 1635
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26.02.2021 00:53 Відповісти
 
 