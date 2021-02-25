Головні новини 25 лютого: розмова Медведчука і Суркова, в Україні мало не заблокували 426 сайтів

Медведчук і Сурков у 2014-му сміялися над обміном полоненими, в Україні мало не заблокували 426 сайтів, Шарія оголосили в розшук і Рудьковського звинуватили у викраденні людини, - головні новини України 25 лютого.

Розмова Медведчука і Суркова

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився запис розмови кума Путіна Віктора Медведчука і тодішнього помічника президента Росії Владислава Суркова. Аудіо триває 7 хвилин, за цей час Медведчук і Сурков встигають обговорити поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими. Вони багато сміються і жартують над керівництвом України (Цензор.НЕТ опублікував розшифровку).

В СБУ повідомили, що вивчають запис. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує створити в Раді у зв'язку з публікацією тимчасову слідчу комісію.

Обшуки в автобусі охорони "ОПЗЖ"

На будівництві в Голосіївському районі столиці стріляли. Поліція оголосила план "Перехоплення" і обшукала автобус з охороною, припаркований поруч з офісом "Опозиційної платформи - за життя" в центрі Києва. У партії заявили про політичні репресії. У поліції пояснили, що обшукували автобус через стрілянину на будівництві, в СБУ додали, що вони взагалі ні при чому.

В Україні мало не заблокували 426 сайтів

Рішення про блокування Голосіївський райсуд столиці виніс у відповідь на позов громадянина, який заявив, що на цих сайтах опублікована інформація, яка його ганьбить. Серед цих сайтів - російський РБК, From-ua, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сайти про криптовалюту. Постанова підлягала негайному виконанню, але Нацполіція відкликала лист про блокування і вимагає кримінальне провадження для перевірки.

Канали Медведчука намагаються повернутися

Заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Шарій у розшуку

Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, приславши замість себе адвоката. Після цього Шарія оголосили в державний розшук.

Рудьковський викрав Семінського й утримував його 3 роки

Викрадення сталося в 2012 році, але розслідували цю справу тільки зараз. Слідчі з'ясували, що колишній глава Мінтрансу Микола Рудьковський за допомогою кримінальних елементів викрав тодішнього главу "Нафтогазвидобування" Олега Семінського й утримував його 3 роки, періодично катуючи і вимагаючи виплатити борг 200 млн доларів.

Зараз Семінський - депутат "Слуги народу". А Рудьковському і чотирьом його спільникам загрожує до 12 років в'язниці за викрадення людини - про підозру їм уже повідомили.