Головні новини 25 лютого: розмова Медведчука і Суркова, в Україні мало не заблокували 426 сайтів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Медведчук і Сурков у 2014-му сміялися над обміном полоненими, в Україні мало не заблокували 426 сайтів, Шарія оголосили в розшук і Рудьковського звинуватили у викраденні людини, - головні новини України 25 лютого.
Розмова Медведчука і Суркова
У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився запис розмови кума Путіна Віктора Медведчука і тодішнього помічника президента Росії Владислава Суркова. Аудіо триває 7 хвилин, за цей час Медведчук і Сурков встигають обговорити поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими. Вони багато сміються і жартують над керівництвом України (Цензор.НЕТ опублікував розшифровку).
В СБУ повідомили, що вивчають запис. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує створити в Раді у зв'язку з публікацією тимчасову слідчу комісію.
Обшуки в автобусі охорони "ОПЗЖ"
На будівництві в Голосіївському районі столиці стріляли. Поліція оголосила план "Перехоплення" і обшукала автобус з охороною, припаркований поруч з офісом "Опозиційної платформи - за життя" в центрі Києва. У партії заявили про політичні репресії. У поліції пояснили, що обшукували автобус через стрілянину на будівництві, в СБУ додали, що вони взагалі ні при чому.
В Україні мало не заблокували 426 сайтів
Рішення про блокування Голосіївський райсуд столиці виніс у відповідь на позов громадянина, який заявив, що на цих сайтах опублікована інформація, яка його ганьбить. Серед цих сайтів - російський РБК, From-ua, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сайти про криптовалюту. Постанова підлягала негайному виконанню, але Нацполіція відкликала лист про блокування і вимагає кримінальне провадження для перевірки.
Канали Медведчука намагаються повернутися
Заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.
Шарій у розшуку
Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, приславши замість себе адвоката. Після цього Шарія оголосили в державний розшук.
Рудьковський викрав Семінського й утримував його 3 роки
Викрадення сталося в 2012 році, але розслідували цю справу тільки зараз. Слідчі з'ясували, що колишній глава Мінтрансу Микола Рудьковський за допомогою кримінальних елементів викрав тодішнього главу "Нафтогазвидобування" Олега Семінського й утримував його 3 роки, періодично катуючи і вимагаючи виплатити борг 200 млн доларів.
Зараз Семінський - депутат "Слуги народу". А Рудьковському і чотирьом його спільникам загрожує до 12 років в'язниці за викрадення людини - про підозру їм уже повідомили.
Будь ласка, зачекайте...
Від цього залежить справжні вони чи чергові сфабриковані, як по Байдену та Порошенко.
"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", - зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс."
https://www.youtube.com/watch?v=-jq4f_eSvhE