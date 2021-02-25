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Новини Політика України
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інтернет (657) Медведчук (1323) Рудьковський (65) Сурков (201) 112_Україна (173) Newsone (174) Шарій Анатолій (215) ZIK (121) Опозиційна платформа - За життя (466) Семінський Олег (44)

Головні новини 25 лютого: розмова Медведчука і Суркова, в Україні мало не заблокували 426 сайтів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 25 лютого: розмова Медведчука і Суркова, в Україні мало не заблокували 426 сайтів

Медведчук і Сурков у 2014-му сміялися над обміном полоненими, в Україні мало не заблокували 426 сайтів, Шарія оголосили в розшук і Рудьковського звинуватили у викраденні людини, - головні новини України 25 лютого.

Розмова Медведчука і Суркова

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинився запис розмови кума Путіна Віктора Медведчука і тодішнього помічника президента Росії Владислава Суркова. Аудіо триває 7 хвилин, за цей час Медведчук і Сурков встигають обговорити поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими. Вони багато сміються і жартують над керівництвом України (Цензор.НЕТ опублікував розшифровку).

В СБУ повідомили, що вивчають запис. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує створити в Раді у зв'язку з публікацією тимчасову слідчу комісію.

Обшуки в автобусі охорони "ОПЗЖ"

На будівництві в Голосіївському районі столиці стріляли. Поліція оголосила план "Перехоплення" і обшукала автобус з охороною, припаркований поруч з офісом "Опозиційної платформи - за життя" в центрі Києва. У партії заявили про політичні репресії. У поліції пояснили, що обшукували автобус через стрілянину на будівництві, в СБУ додали, що вони взагалі ні при чому.

В Україні мало не заблокували 426 сайтів

Рішення про блокування Голосіївський райсуд столиці виніс у відповідь на позов громадянина, який заявив, що на цих сайтах опублікована інформація, яка його ганьбить. Серед цих сайтів - російський РБК, From-ua, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сайти про криптовалюту. Постанова підлягала негайному виконанню, але Нацполіція відкликала лист про блокування і вимагає кримінальне провадження для перевірки.

Канали Медведчука намагаються повернутися

Заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Шарій у розшуку

Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, приславши замість себе адвоката. Після цього Шарія оголосили в державний розшук.

Рудьковський викрав Семінського й утримував його 3 роки

Викрадення сталося в 2012 році, але розслідували цю справу тільки зараз. Слідчі з'ясували, що колишній глава Мінтрансу Микола Рудьковський за допомогою кримінальних елементів викрав тодішнього главу "Нафтогазвидобування" Олега Семінського й утримував його 3 роки, періодично катуючи і вимагаючи виплатити борг 200 млн доларів.

Зараз Семінський - депутат "Слуги народу". А Рудьковському і чотирьом його спільникам загрожує до 12 років в'язниці за викрадення людини - про підозру їм уже повідомили.
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Топ коментарі
+8
Пленки Деркача не прокатили, склепали пленки Мертветчука.
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25.02.2021 22:13
+5
Жму руку, обнимаю.
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25.02.2021 22:11
+3
Ведмедчук назівает Порошенко всегда термином... ГОСПОДИН Порошенко..увжает кріса КГБєшная типа "Соколовский" Главные новости 24 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов - Цензор.НЕТ 8596
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25.02.2021 22:09
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Ведмедчук назівает Порошенко всегда термином... ГОСПОДИН Порошенко..увжает кріса КГБєшная типа "Соколовский" Главные новости 24 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов - Цензор.НЕТ 8596
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25.02.2021 22:09 Відповісти
Пленки Деркача не прокатили, склепали пленки Мертветчука.
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25.02.2021 22:13 Відповісти
Жму руку, обнимаю.
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25.02.2021 22:11 Відповісти
Если когда нибудь когда нибудь найдет запись разговора Кучмы и Ведмедчука,ото будет СЕНСАЦИЯ на весь Мир...
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25.02.2021 22:14 Відповісти
Звідки спливли "плівки"?
Від цього залежить справжні вони чи чергові сфабриковані, як по Байдену та Порошенко.
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25.02.2021 22:18 Відповісти
А по Байдену и Порошенко разве сфабрикованые?Как по мне так голоса идентичные . И экспертиз не было .
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25.02.2021 22:27 Відповісти
"У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика, пише The Washington Post.

"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", - зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс."
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25.02.2021 22:41 Відповісти
А тут голоси схожі?

https://www.youtube.com/watch?v=-jq4f_eSvhE
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25.02.2021 22:45 Відповісти
Ага, и все активно задействованные в этой спецоперации просто так получили санкции от США по полной. Пленки -- старая и любимая "игрушка" ФСБ.
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25.02.2021 23:00 Відповісти
Диктатор серьезно взялся за свой скот.)
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25.02.2021 22:27 Відповісти
Хотя я понимаю Зеленского. В Инстаграм под каждым его сообщением тысячи комментариев помой. Как такое вообще возможно.
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25.02.2021 22:30 Відповісти
А кто в Инстаграм админам зарплату платит? Вот тебе и ответ.
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26.02.2021 10:00 Відповісти
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку.
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28.02.2021 14:15 Відповісти
 
 