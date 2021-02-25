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"Шахтар" обіграв у Києві ізраїльський "Маккабі" і вийшов в 1/8 Ліги Європи

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 обіграв у Києві ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі забив Жуніор Мораес, який реалізував пенальті на 67 хвилині.

Нагадуємо, перший матч у Тель-Авіві закінчився з рахунком 2:0 на користь гірників.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Перші поєдинки будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

Читайте також: Ліга Європи: "Динамо" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" у Києві
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Топ коментарі
+4
и это в пурим?) как-то не по товарищески)
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25.02.2021 22:20
+4
антисемитизм во всей красе "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4547
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25.02.2021 22:24
+3
есть евреи и есть жиды... большая разница...
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25.02.2021 23:50
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и это в пурим?) как-то не по товарищески)
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25.02.2021 22:20 Відповісти
антисемитизм во всей красе "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4547
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25.02.2021 22:24 Відповісти
Ринат Леонидович запретил выступать Шахтеру на Калбасс-Арене в Донецке...,Путлер может похитить игроков с целью выкупа... "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4386
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25.02.2021 22:21 Відповісти
Азохен-вей! Це антісемітізьм! Куди дивляться Моссад та агенція "Всихають"?!
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25.02.2021 22:22 Відповісти
Недавно Израиль освободил свою заложницу из РАБссиянской тюрьмы,которую Путлерская шобла обвинила в распространении наркотиков и приговорила к 7 годам .Требование Путлера было одно,отдать здание какой то не то Мечети,не то храма в одном из городов Израиля...,Израиль выполнил требования,но в долгу не останется...
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25.02.2021 22:26 Відповісти
в Брюсселі - дай Боже, щоб нічия...
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25.02.2021 22:28 Відповісти
Израиль очень злопамятный.
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25.02.2021 22:29 Відповісти
Все очень злопамятные, особенно к жидам.
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25.02.2021 23:00 Відповісти
есть евреи и есть жиды... большая разница...
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25.02.2021 23:50 Відповісти
Любимая кричалка "кротов" - "Шахтер - Чемпион, бело-синих - е "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8764ем!" Учитывая, что флаг Израиля - бело-синий, то кричалка сработала "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 7267 В общем - кроты, мои похдравления и всегда е "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4983ать бело-синих и все другие цвета кроме черно-оранжевого!
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25.02.2021 22:51 Відповісти
"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8170ЧЕМПИОН!!!!
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25.02.2021 22:52 Відповісти
На такую погоду с морозом хоть *Барселону* вызывай! Но победителей не судят. Победа так победа!
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25.02.2021 23:02 Відповісти
+ был реальный... какая погода?)
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25.02.2021 23:51 Відповісти
Так Борис з Харкова ніби. Там мороз мабуть ,та й бабак харківський ще не проснувся.
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26.02.2021 00:29 Відповісти
З такою грою це остання перемога "Шахтаря" в лізі Європи цього сезону,"Динамо" те саме чекає.
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26.02.2021 00:30 Відповісти
шахта, когда на донбассарене матч?
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26.02.2021 00:52 Відповісти
тиняетесь як циганва
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26.02.2021 00:58 Відповісти
 
 