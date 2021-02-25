"Шахтар" обіграв у Києві ізраїльський "Маккабі" і вийшов в 1/8 Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 обіграв у Києві ізраїльський "Маккабі" з рахунком 1:0 і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі забив Жуніор Мораес, який реалізував пенальті на 67 хвилині.

Нагадуємо, перший матч у Тель-Авіві закінчився з рахунком 2:0 на користь гірників.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Перші поєдинки будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

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