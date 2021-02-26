За два дні проти коронавірусу в Україні вакцинували 1179 осіб, - Степанов. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Станом на 25 лютого 2021 року проти коронавірусу вакциновано 1179 українців.
Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
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"На сьогодні 1179 осіб вакцинували. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації, щоб ми досягли тих цифр, яких прагнемо - це 60 %. Щоб уся вакцинація пройшла безпечно.
У нас зараз сформовано відповідні мобільні бригади, які вакцинують. Перший етап - ми вакцинуємо мобільними бригадами. Щодня ця цифра збільшуватиметься і збільшуватиметься в рази. Через кілька днів ми побачимо зовсім інші цифри. Все йде згідно з нашим планом, який затверджено. Сьогодні лише другий день", - пояснив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Ясен пень. Даже, если граждане наотрез откажутся колоться, цифра будет расти по плану.
Цікавою буде цифра скільки потрібно робити щеплень в день щоб вакцинувати в рік 50% населення яким це необхідно -117тис.
Вітрянка небезпечна, каже)))
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб
людини і носійства збудників цих хвороб.
Якби не було цих самих "карантинних заходів" і дит.садки і школи не зачиняли на карантин, то всі перехворівали б у легкій формі в дитинстів. А так дехто вбережеться, а як виросте, то страждає.
Врачи крупнейшей на Украине по борьбе с COVID-19 Александровской больницы Киева, а также их коллеги в Черновицкой, Винницкой областях и в Чернигове отказываются прививаться прибывшей из Индии вакциной Covishield !!! Массовый отказ от вакцинации также фиксируется среди медиков и других областей Украины ... Показуха шмыгалят с поставкой в Украину под видом вакцины от коронавируса индийского дженерика, не прошедшего испытаний, и не рекомендованного ВОЗ - может входить в учебники по пиару - Как не надо делать. (с)
Опять соврал, Вовочка ?
"Без работы в штате Виктория" (OUT OF WORK IN VICTORIA)
за сегодня 3 статьи в рубрике.
С почином вас, лохторат лейбористский, дай Бой, статьи не последние, это только начало!
"Найденный в Калифорнии новый вариант COVID-19 по-настоящему встревожил ученых, которые считают, что он не только столь же заразен, как и вариант коронавируса из Южной Африки, но еще и потенциально в 11 раз смертоноснее."
Вся подстава в том, что в США иная система измерения, имперская, а не метрическая, и полтора метра дистанцирования не сработают, нужно 6 футов выдерживать, а это больше, чем полтора метра.
И потому срочно нужен новый шмурдяк от Пфайзера, для имперского ковида, позабористее.
И три маски зараз носить, а лучше 5 или даже 10.
И на жопы маски пусть нацепят, ибо:
"China uses anal swabs on US diplomats
Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."
сообщает газета The Australian сегодня.
Эти мазки из *опы как вообще прикажете понимать????
В Китае в *опы лазят, проверяя на ковид, а ты что - хуже китайцев????
Лох какой, что ли???
"China uses anal swabs on US diplomats
Tensions between the two most powerful countries have found a sensitive new outlet, relating to Covid-19 testing."
пишет сегодня газета The Australian