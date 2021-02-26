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США (14465) Кулеба Дмитро (3170)

"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Швидкі дії та цілеспрямованість - це ключові моменти, що дозволяють державам бути ефективними у відносинах із Росією.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у ході розмови на тему "Майбутнє американсько-українських відносин", організованій експертним центром СЕРА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Говорячи про безпеку я б хотів наголосити, що один з уроків, який був засвоєний з 2014 року. Якщо ви хочете мотивувати Росію рухатися, то повинні діяти швидко та бути цілеспрямованими. Вірю, що ця адміністрація буде найбільш зацікавлена з усіх адміністрацій продемонструвати своє глобальне лідерство, дасть зрозуміти, що Америка "повернулася". Мій меседж - ви повинні діяти, швидко і не чекати. Чим більше ви зволікаєте та вивчаєте ситуацію, тим більше можливості має Росія для адаптації до нової реальності", - сказав Кулеба.

За його словами, друге, чого від нової адміністрації США очікують в Україні, - це трансатлантична єдність, зокрема в кордонах НАТО, разом з тими країнами, які поділяють принципи Альянсу, хоч і не є його членами.

"Ми очікуємо від нової адміністрації демонстрації в єднанні всіх трансатлантичних складових разом, зміцненні Альянсу в умовах глобальних конкуренції та протистояння", - сказав очільник МЗС України.

Кулеба також висловив сподівання, що Україні за підтримки США вдасться вибудувати свою позицію в енергетичній сфері для підтримки балансу в регіоні та суттєвого посилення енергетичної безпеки в Європі. Він також висловив сподівання, що з підтримкою США вдасться трансформувати нашу країну, посиливши її цим зсередини, що також додасть сили для протистояння РФ.

Читайте також: Мінський переговорний процес має бути доповнений жорсткішими діями, - Кравчук
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Топ коментарі
+28
Я извиняюсь, а что у нас такое быстрое произошло, что мы тут советы Штатам раздаем?
Я это то пропустил?
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25.02.2021 23:13
+28
"кулеба дал совет США" "Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 9504
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25.02.2021 23:14
+15
Кулеба, сдай дилера!
скажи где берешь то от чего тебя так поплавило?
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25.02.2021 23:23
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Утер нос
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25.02.2021 23:08 Відповісти
Це здіпец,радник !!!))))
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25.02.2021 23:14 Відповісти
малнієносный та рєшитєльный
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25.02.2021 23:19 Відповісти
Як нінзя !!!)))
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25.02.2021 23:27 Відповісти
Свій власний ніс штатівською жопою! 😁
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26.02.2021 00:19 Відповісти
Унтер Нос.... "Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 2138
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26.02.2021 00:33 Відповісти
...no comment "Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 8304
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 118
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25.02.2021 23:10 Відповісти
Как обычно ,чужими руками жар загребать.
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25.02.2021 23:11 Відповісти
кажись Кулеба вошел в аналы!
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25.02.2021 23:13 Відповісти
А він з нього і не виходив !!!)))
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25.02.2021 23:15 Відповісти
Я извиняюсь, а что у нас такое быстрое произошло, что мы тут советы Штатам раздаем?
Я это то пропустил?
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25.02.2021 23:13 Відповісти
Зеленский стал диктатором.
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25.02.2021 23:15 Відповісти
А этот "месседж" уже откуда?
ЗЫ такое чувство, что я год в политику не заходил)
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25.02.2021 23:20 Відповісти
Меньше по схронам шорхайся!
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25.02.2021 23:55 Відповісти
"кулеба дал совет США" "Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 9504
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25.02.2021 23:14 Відповісти
А Козырю он не советовал не вмешиваться в его министерские обязанности?
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26.02.2021 00:54 Відповісти
кому совет дал?
вообще гребанулись в ОПе?
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25.02.2021 23:15 Відповісти
гівно себе з кожним днем крутішим гівном вважає...
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25.02.2021 23:19 Відповісти
не, только наполовину
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25.02.2021 23:56 Відповісти
)))))какое же убого все выглядит ,когда на ключевых постах тупо клоуны...
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25.02.2021 23:15 Відповісти
ты шо так гнать! ))
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25.02.2021 23:16 Відповісти
Припиніть зовнішнє керування США !!!!))))
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25.02.2021 23:17 Відповісти
Ні. МалоСШАнія має рацію.
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25.02.2021 23:58 Відповісти
*********...
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 336
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25.02.2021 23:18 Відповісти
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 5506
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25.02.2021 23:24 Відповісти
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 1374
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25.02.2021 23:25 Відповісти
Це що Дошка пошани зеленого балагана ??)))
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25.02.2021 23:29 Відповісти
це "найвеличніші підери цього світу..."
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25.02.2021 23:32 Відповісти
Номинанты на премию дебил года "Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 2984
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26.02.2021 09:21 Відповісти
уже правда пора галерею делать советчиков пля... советских))
США и без всяких сопливых советчиков знает, где надо подождать и дать время...
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25.02.2021 23:52 Відповісти
Яке НАТО коли президент клоун з шапіто?
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26.02.2021 00:22 Відповісти
В районе Керчи катастрофа.1,5 тонны ядов попали в море,судно Меркурий перевозившее ядохимикаты попало в шторм,члены экипажа отравились,один умер...РАБссия замалчивает катастрофу...Судно Меркурий иностранное..
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25.02.2021 23:19 Відповісти
Добре хоч ЗЄ не додумався це сказати, а то в США всі полопали б зі сміху.
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25.02.2021 23:20 Відповісти
Мой месседж - вы должны действовать быстро и не ждать. Чем больше вы медлите и изучаете ситуацию, тем больше возможности имеет Россия для адаптации к новой реальности ",----плять ,как же точно он охарактеризовал "зеленый медляк " с рашистами "Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 9244
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25.02.2021 23:20 Відповісти
"Так, Байден, почему Украина до сих пор не в НАТО? Нечего сопли жевать - надо действовать быстро и не ждать!"
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25.02.2021 23:20 Відповісти
зебыдло должно ниче не делать и воровать, а дядя Байден действовать быстро и не ждать. советчик хв.
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25.02.2021 23:21 Відповісти
Зе!лёная шелупонь вообще "мастер спорта" во всём. Кроме способности свои прямые обязанности исполнять.
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26.02.2021 08:22 Відповісти
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 3824
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25.02.2021 23:22 Відповісти
Кулеба, сдай дилера!
скажи где берешь то от чего тебя так поплавило?
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25.02.2021 23:23 Відповісти
Это не эффект от веществ... Они по жизни полудурки.
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26.02.2021 08:24 Відповісти
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 5082
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25.02.2021 23:23 Відповісти
Кулеба говорил с Госсекратарем США Энтони Блинкэном более часа,сказал чисто на дипломатическом языке,и трактовать это можно в 100 вариантах... "Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 8802
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25.02.2021 23:24 Відповісти
швидко, рішуче, а головне підступно і цинічно.
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25.02.2021 23:26 Відповісти
"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - Цензор.НЕТ 9095
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25.02.2021 23:27 Відповісти
дерзко ))
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25.02.2021 23:29 Відповісти
помните как Стерненко пообщался с вымиратом по телефону? а вот как это было

Як Стерненко на суді поговорив по телефону із Зеленським
Звичайно, жоден телеканал цього не показав, бо Зеленський друг олігархів, але я покажу, бо цей епізод важливий для розуміння ролі недопрезидента в цьому процесі.
Товариш Сергія Владислав Грезев під час оголошення вироку Стерненку писав свої обурення Зеленському про те, що влада зламала суддю і Стерненку дали 7 років, але Зеленський читав та не реагував.
Аж раптом, коли Стерненко записав відеозвернення Зеленському, де сказав, що «Зеленський, як людина - чмо», закомплексований недопрезидент одразу відповів, що його не можна так ображати...(дивіться фото екрану Грезева, яке я зробив в суді)
Через пів хвилини Зеленский подзвонив, але взяв слухавку Стерненко, якому Зеленський сходу почав хрипіти: «а чєго єто ви мнє звонітє(мав на увазі пишите)»
На що Сергій представився і подякував за 7 років в'язниці, на що Зеленський як справжній боягуз одразу кинув слухавку.
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25.02.2021 23:29 Відповісти
"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 9231
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25.02.2021 23:29 Відповісти
Кулеба дал совет США как вести себя с Россией - "Вы должны действовать быстро и не ждать."

Кулеба, а чому Україна почала купувати електроенергію у свино-собак?
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25.02.2021 23:34 Відповісти
Клоуны неспособные ни к чему дают советы США... Да они безумны!!!
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26.02.2021 08:27 Відповісти
Сидячи в глибокій дупі дають поради Америці.
Вони що всі на наркоті?
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25.02.2021 23:34 Відповісти
Гірше.. вони на зелених шмарклях)))
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25.02.2021 23:45 Відповісти
кокаинумЪ!
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25.02.2021 23:59 Відповісти
неадекваты и безумцы
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26.02.2021 08:28 Відповісти
Чилавег-паукЪ, ёптыть!
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25.02.2021 23:43 Відповісти
А можна орігінальний текст? Там: "ви повинні, або вам необхідно бути" - "You should, or need to be"?:
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26.02.2021 00:02 Відповісти
а какая разница, даёт он указание или совет ?

пример бы дал.
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26.02.2021 00:07 Відповісти
Одна інтонація дає наказ, а інша кликає про допомогу
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26.02.2021 00:10 Відповісти
advisory or practise
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26.02.2021 00:11 Відповісти
You should go to ass, casap
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26.02.2021 00:22 Відповісти
You aren`t welcome, mordva detected!
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26.02.2021 00:24 Відповісти
Go to sleep. Tomorrow you get new puten "Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 6211
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26.02.2021 00:37 Відповісти
How mach ago you feel rusack, m-r mordvin?
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26.02.2021 00:44 Відповісти
pnh
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26.02.2021 00:47 Відповісти
liar, go out from russian, you are macaque
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26.02.2021 01:03 Відповісти
United States, no, you are pretty fuck far from okay!Must look at my eyes!!!
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26.02.2021 00:09 Відповісти
Ти впевнений шо звісно я харкнув? А може кулеба? А може в мене сарказм?
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26.02.2021 00:22 Відповісти
pshvnh
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26.02.2021 01:03 Відповісти
Джентльмени, не смішіть людей. Перш ніж видавати пЭрли американською мовою, навчиться хоча б гугєл-транслятором користуватися. "Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 90
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26.02.2021 08:49 Відповісти
,Болван,это цитата. Стоит начать Бернса цитировать на английском, сразу умники находятся - "ти тупориле, користуэсся гугелперекладачем"
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26.02.2021 09:00 Відповісти
а можно я дам совет соединённым шщтатам?? не? а чиво?
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26.02.2021 00:03 Відповісти
Бухати бояру в Тамбові, як ти? Хто тобі забороняє, радь
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26.02.2021 00:24 Відповісти
гуглокацап, йди у дупу
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26.02.2021 00:27 Відповісти
Та да. Ага
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26.02.2021 00:40 Відповісти
А чего он хочет-то ? Чтобы Байден начал кидаться ядрён-батонами что ли ?
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26.02.2021 00:08 Відповісти
Есть простой способ воздействия на россию: введите запрет известным площадкам, продающим микросхемы: Digikey, Mouser, Farnell, TME продавать их в россию. Россия свои микросхемы практически не выпускает. Это не труднее, чем надавить на компании, строящие "Северный поток-2".
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26.02.2021 00:08 Відповісти
это очень хороший дипломат.. только слово "дипломат" в самом что ни есть его прямом значении.. кожанный, наверное.. уровень iq - уровень табуретки..
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26.02.2021 00:09 Відповісти
половецкий скифиец? Бабу вісечешь верстовую?
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26.02.2021 00:15 Відповісти
"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 4391
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26.02.2021 00:17 Відповісти
Нормально так с чсв у Кулебы. Типа "бывалый" учит "салагу". Ну хоть посмешил американцев и то хорошо, а то с комедиями что-то у них не очень в последние годы (или мне просто не попадались?хз).
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26.02.2021 01:07 Відповісти
ай зачем так дерзко сказал ?
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26.02.2021 04:48 Відповісти
на фронте снайперов как ***** колорадских жуков на картошке с той стороны . а нашим писюнопианист премии не платит . если в ответ выстрелят ---- стерненка в тюрьму . антоненко год сидит . а татарова под ****** в оп не видно --- беня коломойский с боголюбовым ******* 155 000 000 000 не все даже осознают это количество бобла . и нормально себя почувае ---- А ВОТ ДЕДУШКА ДЖО ДОЛЖОН ПО ДУМКЕ КУЛЕБЫ ПОДСУЕТИТСЯ --- А ШИМПАН-ЗЕ СОВСЕМ ПРИПУХ--- СПРАШИВАЕТ У ШТАТОВ ПОЧЕМУ МЫ НЕ В НАТО ---- ПО КАЧАНУ ВАШУ МАТЬ ----- ПОТОМУ ЧТО ВЫ БЛАГОДАРЯ .. МУДРОМУ.. НАШЕМУ ИЗБИРАТЕЛЮ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ ---- ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.........
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26.02.2021 06:00 Відповісти
...но тут малец с поправкой влез - кто не работает - не ест...
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26.02.2021 06:25 Відповісти
"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 9969
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26.02.2021 06:53 Відповісти
"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 7154
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26.02.2021 06:54 Відповісти
"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 2431
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26.02.2021 06:56 Відповісти
"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією - Цензор.НЕТ 2814
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26.02.2021 06:57 Відповісти
"...Да кулебяку сделай на четыре угла..."©
(Гоголь Н.В., "Мёртвые души")
У Кулебы в башке вместо мозгов кулебяка, раз он возомнил, что в его советах нуждаются Штаты.
Оставил бы полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - вынуждена ********* даже такого придурастого внучка, как недоумок Кулеба.
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26.02.2021 07:06 Відповісти
такі да, Кулеба знає як швидко і жорстко діяти з рашкою.....Україна має вееееееличезний досвід швидких і жорстких дій з кацапстаном (іронія, якщо хтось не зрозумів)
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26.02.2021 07:42 Відповісти
Вова кидав Байдену пред'яву - чому ми досі не в НАТО, а кулеба вже Білому Дому дає поради!!! Наші зелені хлопчики зовсім знахабніли! Що вони вживають?...
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26.02.2021 08:13 Відповісти
Ты посмотри на их лица там всё написано. Что зеля что милованов, малюська, кулеба, богдан и тд. Там адекватов нету. Чепушилы, клоуны, аферисты и полудурки
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26.02.2021 08:37 Відповісти
Про галантерейника і кардінала вже було? (С) Це як дурник, який усьому селу винен. Сам все майно вже протрусив. Самому авторітетному члену громади пояснює, як треба вести бізнес і спілкуватися з сусідами.
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26.02.2021 09:27 Відповісти
 
 