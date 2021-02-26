"Ви повинні діяти швидко і не чекати", - Кулеба дав пораду США, як поводитися з Росією
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Швидкі дії та цілеспрямованість - це ключові моменти, що дозволяють державам бути ефективними у відносинах із Росією.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у ході розмови на тему "Майбутнє американсько-українських відносин", організованій експертним центром СЕРА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Говорячи про безпеку я б хотів наголосити, що один з уроків, який був засвоєний з 2014 року. Якщо ви хочете мотивувати Росію рухатися, то повинні діяти швидко та бути цілеспрямованими. Вірю, що ця адміністрація буде найбільш зацікавлена з усіх адміністрацій продемонструвати своє глобальне лідерство, дасть зрозуміти, що Америка "повернулася". Мій меседж - ви повинні діяти, швидко і не чекати. Чим більше ви зволікаєте та вивчаєте ситуацію, тим більше можливості має Росія для адаптації до нової реальності", - сказав Кулеба.
За його словами, друге, чого від нової адміністрації США очікують в Україні, - це трансатлантична єдність, зокрема в кордонах НАТО, разом з тими країнами, які поділяють принципи Альянсу, хоч і не є його членами.
"Ми очікуємо від нової адміністрації демонстрації в єднанні всіх трансатлантичних складових разом, зміцненні Альянсу в умовах глобальних конкуренції та протистояння", - сказав очільник МЗС України.
Кулеба також висловив сподівання, що Україні за підтримки США вдасться вибудувати свою позицію в енергетичній сфері для підтримки балансу в регіоні та суттєвого посилення енергетичної безпеки в Європі. Він також висловив сподівання, що з підтримкою США вдасться трансформувати нашу країну, посиливши її цим зсередини, що також додасть сили для протистояння РФ.
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Я это то пропустил?
ЗЫ такое чувство, что я год в политику не заходил)
вообще гребанулись в ОПе?
США и без всяких сопливых советчиков знает, где надо подождать и дать время...
скажи где берешь то от чего тебя так поплавило?
Як Стерненко на суді поговорив по телефону із Зеленським
Звичайно, жоден телеканал цього не показав, бо Зеленський друг олігархів, але я покажу, бо цей епізод важливий для розуміння ролі недопрезидента в цьому процесі.
Товариш Сергія Владислав Грезев під час оголошення вироку Стерненку писав свої обурення Зеленському про те, що влада зламала суддю і Стерненку дали 7 років, але Зеленський читав та не реагував.
Аж раптом, коли Стерненко записав відеозвернення Зеленському, де сказав, що «Зеленський, як людина - чмо», закомплексований недопрезидент одразу відповів, що його не можна так ображати...(дивіться фото екрану Грезева, яке я зробив в суді)
Через пів хвилини Зеленский подзвонив, але взяв слухавку Стерненко, якому Зеленський сходу почав хрипіти: «а чєго єто ви мнє звонітє(мав на увазі пишите)»
На що Сергій представився і подякував за 7 років в'язниці, на що Зеленський як справжній боягуз одразу кинув слухавку.
Кулеба, а чому Україна почала купувати електроенергію у свино-собак?
Вони що всі на наркоті?
пример бы дал.
(Гоголь Н.В., "Мёртвые души")
У Кулебы в башке вместо мозгов кулебяка, раз он возомнил, что в его советах нуждаются Штаты.
Оставил бы полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - вынуждена ********* даже такого придурастого внучка, как недоумок Кулеба.