Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України
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Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону забезпечила виконання рішення суду щодо стягнення з ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" понад 790 тис. грн штрафних санкцій на користь Міністерства оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Встановлено, що комерційне підприємство порушило умови одного з державних контрактів та не поставило Військово-Морським Силам України обумовлену угодою продукцію спеціального призначення. У лютому 2020 року Спеціалізованою прокуратурою регіону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" пред’явлено позовну заяву щодо стягнення штрафних санкцій за порушення умов державного контракту.
"З метою досудового врегулювання договірних відносин, Міністерством оборони України на адресу комерційного підприємства неодноразово направлялись листи з вимогами повідомити про стан виконання умов контракту та дату початку державних випробувань замовлених виробів, проте всі претензії залишилися без відповіді", - говориться в повідомленні.
Господарським судом м. Києва задоволено позовну заяву прокуратури у повному обсязі, з підприємства-порушника стягнуто штрафні санкції за порушення умов державного контракту на поставку продукції військового призначення. Наразі кошти в повному розмірі перераховано на рахунки Міністерства оборони України.
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Установлено, что предприятие сорвало контракт и не выполнило работы по проведению испытаний заказанной продукции. Это привело к тому, что ВМС не получили свой заказ.
Минобороны неоднократно требовало от завода сообщить о состоянии выполнения условий контракта и назвать дату начала испытаний, но ответа не поступало.
Не новина.
Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. https://censor.net/ru/n3250191»
А кто бы сомневался в таких действиях, если завод купил агент раши Тигипко ?
Суд взыскал штраф в интересах Министерства обороны за нарушение условий контракта №403/1/17/81 от 24 ноября 2017 года по иску военного прокурора Центрального региона Украины.
ЖАЛЬ,НЕМАЄ ЖИРНІШОГО ШРИФТУ
ЦЕ НЕ Є МАСОВИЙ РУХ ПОКИ ЩО.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа ****** Эрдогана Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию в Армени.
Он, в частности, заявил, что как турецкий госслужащий «осуждает попытку военного переворота» в Армении и выразил надежду, что «ситуация в Армении скоро разрешится».
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Оппоненты власти подготовились к ночевке у здания Национального Собрания Армении. Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» установили палатки, запаслась дровами и провизией.
нужна верідь і жидь беззавєтна!
https://youtu.be/QxpcGliF41o
Те ж саме зробили з автобусами корпорації "Богдан". Задурили, що "барига", "нажився" і зараз благополучно закупляють у москалів не бариг, не ворогів ПАЗи і Газелі. Всі міста ними забиті, навіть шкільні автобуси купили. Молодці. Купуйте великі прищепки, щоб більше розтягнути свої вуха, щоб були як локатори і слухати побрехеньки москалів, то скоріше залишитеся в одних трусах і будете рабами на їх заводах, бо свої сами гарно валите. Але то таке, аби не Порошенко, так 73%?