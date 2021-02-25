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Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Події

Завод

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону забезпечила виконання рішення суду щодо стягнення з ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" понад 790 тис. грн штрафних санкцій на користь Міністерства оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що комерційне підприємство порушило умови одного з державних контрактів та не поставило Військово-Морським Силам України обумовлену угодою продукцію спеціального призначення. У лютому 2020 року Спеціалізованою прокуратурою регіону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" пред’явлено позовну заяву щодо стягнення штрафних санкцій за порушення умов державного контракту.

"З метою досудового врегулювання договірних відносин, Міністерством оборони України на адресу комерційного підприємства неодноразово направлялись листи з вимогами повідомити про стан виконання умов контракту та дату початку державних випробувань замовлених виробів, проте всі претензії залишилися без відповіді", - говориться в повідомленні.

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Господарським судом м. Києва задоволено позовну заяву прокуратури у повному обсязі, з підприємства-порушника стягнуто штрафні санкції за порушення умов державного контракту на поставку продукції військового призначення. Наразі кошти в повному розмірі перераховано на рахунки Міністерства оборони України.
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Топ коментарі
+17
Тигибко для этого его и купил чтобы не строить там ничего.Зебилы орали что Петро там дико наживался теперь спокойно спят.
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25.02.2021 23:29
+17
Завод уже не належить Порошенку. Ти в калюжу бздонув.
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25.02.2021 23:36
+13
Закрий пельку , бо смердить лаптями !
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25.02.2021 23:37
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Тигибко для этого его и купил чтобы не строить там ничего.Зебилы орали что Петро там дико наживался теперь спокойно спят.
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25.02.2021 23:29 Відповісти
Суд взыскал штраф в интересах Министерства обороны за нарушение условий контракта №403/1/17/81 от 24 ноября 2017 года по иску военного прокурора Центрального региона Украины.

Установлено, что предприятие сорвало контракт и не выполнило работы по проведению испытаний заказанной продукции. Это привело к тому, что ВМС не получили свой заказ.

Минобороны неоднократно требовало от завода сообщить о состоянии выполнения условий контракта и назвать дату начала испытаний, но ответа не поступало.
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25.02.2021 23:34 Відповісти
А я о чем? При Петре выполняли претензий нет,а Бибибко всё сливает Ему земля под застройку надо предприятия его не интересует.
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25.02.2021 23:36 Відповісти
А ще вам дебілами в штани насрав.
Не новина.
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26.02.2021 06:56 Відповісти
Ай да пьётр.. ай да диверсант.
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25.02.2021 23:32 Відповісти
Завод уже не належить Порошенку. Ти в калюжу бздонув.
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25.02.2021 23:36 Відповісти
Це пртновський бот !
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25.02.2021 23:39 Відповісти
Закрий пельку , бо смердить лаптями !
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25.02.2021 23:37 Відповісти
Відкрию велику таємницю, запах по інтернету не передається. Смердить у тебе. Оце так несподівано.
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26.02.2021 00:03 Відповісти
Не поняв, цэ дупа чи перемига?
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25.02.2021 23:44 Відповісти
Дупова недоміга.
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25.02.2021 23:46 Відповісти
«
Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. https://censor.net/ru/n3250191»
А кто бы сомневался в таких действиях, если завод купил агент раши Тигипко ?
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25.02.2021 23:46 Відповісти
Ну у зебилов виноват Порошенко.
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26.02.2021 00:56 Відповісти
ОСОБЛИВО ТУПИМ ПРИХИЛЬНИКАМ пЕТРА.

Суд взыскал штраф в интересах Министерства обороны за нарушение условий контракта №403/1/17/81 от 24 ноября 2017 года по иску военного прокурора Центрального региона Украины.

ЖАЛЬ,НЕМАЄ ЖИРНІШОГО ШРИФТУ Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України - Цензор.НЕТ 2301
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26.02.2021 05:39 Відповісти
Дебіл, не маніпулюй датою контракту і його виконанням, який мав виконувати Тігіпко після покупки заводу.
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26.02.2021 06:24 Відповісти
Зебіл, окуляри купи якщо сліпий.
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26.02.2021 11:43 Відповісти
Майдан в Ереване.В небе над городом кружатся РАБссиянские истребители...,Путлер забирает Армению...Пашиняну капец...,передает Кавказ-Центр
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25.02.2021 23:48 Відповісти
щЕ НЕВІДОМО.
ЦЕ НЕ Є МАСОВИЙ РУХ ПОКИ ЩО.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа ****** Эрдогана Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию в Армени.
Он, в частности, заявил, что как турецкий госслужащий «осуждает попытку военного переворота» в Армении и выразил надежду, что «ситуация в Армении скоро разрешится».
-------
Оппоненты власти подготовились к ночевке у здания Национального Собрания Армении. Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» установили палатки, запаслась дровами и провизией.Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України - Цензор.НЕТ 9551
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26.02.2021 05:44 Відповісти
камсамольці, дабравольці,
нужна верідь і жидь беззавєтна!
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25.02.2021 23:48 Відповісти
якщо у вас вода потрапляє у подвір'я - можна зробити так:
https://youtu.be/QxpcGliF41o
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25.02.2021 23:53 Відповісти
Бібіпка саботажник.
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25.02.2021 23:54 Відповісти
А как же липецкая фабрика?))) Где она?
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26.02.2021 00:58 Відповісти
А родина Зеленського за чотирикратний зрив поставки призовника до ВСУ неустойку заплатить? А що ж так? Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України - Цензор.НЕТ 849
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26.02.2021 07:57 Відповісти
Мені дуже інтересно,коли всі "патріоти" і диванні експерти волали, що Порошенко збагачується на бідних українцях і будує фігню, а не катера на заводі "Кузня на Рибальському". Більше всіх кричали бенякакаканали і "військові аксперти". Докричалися, тупорилий нарід їх почув і вимагав не замовляти там катера. А завод випустив з десяток найкращиї катерів такого класу. Завод Порошенко продав,щоб не дратувати нарід і що? Де бенякриголами і зеляавіаносці, великі не малі? Де робочі місця? Де нові кораблі і катера? Де? Інші судобудівні заводи в Миколаєві риги дали можливість уже давно викупили(приватизувати) москалям. Пан Новінський і ще московська зграя ці заводи благополучно знищили. А нарід допоміг знищити і останній в Києві, який був у Порошенко. Молодці - купуйте хлам за бюджетні кошти і не плачтеся, що немає де працювати.
Те ж саме зробили з автобусами корпорації "Богдан". Задурили, що "барига", "нажився" і зараз благополучно закупляють у москалів не бариг, не ворогів ПАЗи і Газелі. Всі міста ними забиті, навіть шкільні автобуси купили. Молодці. Купуйте великі прищепки, щоб більше розтягнути свої вуха, щоб були як локатори і слухати побрехеньки москалів, то скоріше залишитеся в одних трусах і будете рабами на їх заводах, бо свої сами гарно валите. Але то таке, аби не Порошенко, так 73%?
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26.02.2021 10:01 Відповісти
Орали что дорогие катера А узнайте сколько стоит артиллерийское орудие с дистанционным управлением 30 мл на рынке.Там цена двум катранам как половина катера при том что строили у нас и налоги у нас были.
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26.02.2021 11:04 Відповісти
 
 