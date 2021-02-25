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Динамо (208) Ліга Європи (89) футбол (1302)

"Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" з рахунком 1:0 і вийшло в 1/8 турніру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 83 хвилині забив Бесєдін.

Нагадуємо, що перший матч команд у Києві закінчився внічию 1:1.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Перші поєдинки буде зіграно 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

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Топ коментарі
+20
Молодці!!! Слава Україні!!!!
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25.02.2021 23:56
+19
Дві команди дерев'яні. Пощастило що пройшли далі. А ж не віриться що колись на кінці 90-х Динамо такі команди лускало як горішки...
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25.02.2021 23:55
+13
Ура!
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25.02.2021 23:53
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Ура!
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25.02.2021 23:53 Відповісти
Дві команди дерев'яні. Пощастило що пройшли далі. А ж не віриться що колись на кінці 90-х Динамо такі команди лускало як горішки...
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25.02.2021 23:55 Відповісти
1975 Кубок кубків !!!)))
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25.02.2021 23:57 Відповісти
Та навіть відносно недавно Динамо Реброва і з сильнішими клубами непогано грало - в плей-оф ліги чемпіонів ж виходили навіть! Взагалі, вважаю величезною помилкою Суркісів звільнення Реброва - він більш підходящий тренер для Динамо, ніж Містер...
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26.02.2021 00:57 Відповісти
Все потому что в команде были и есть неприкасаемые-если их тренер переставал устраивать они переставали играть, что было критично для нескольких матчей и так с новым тренером.
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26.02.2021 08:31 Відповісти
Валідольщики ....
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25.02.2021 23:55 Відповісти
Молодці!!! Слава Україні!!!!
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25.02.2021 23:56 Відповісти
відмучили
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25.02.2021 23:57 Відповісти
Тепер ще 2 матчі попереду... "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 9519
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25.02.2021 23:58 Відповісти
Може спільними зусиллями з кротами таки обійдуть Шотландію в рейтингу... "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 1412
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25.02.2021 23:58 Відповісти
кротам место под землёй.
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25.02.2021 23:59 Відповісти
С победой, но игры нет, и я бы не удивился если бы проиграли - а могли.. 1 удар в створ за первый тайм...это пздц .. дальше - или соберутся и покажут игру - или будет такой разгром что Мистер будет экстренно эвакуироваться на базу его постоянной дислокации в Румынию - от позора.
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26.02.2021 00:01 Відповісти
та да и одним составом года уже три играют..
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26.02.2021 00:06 Відповісти
согласен... ведь дальше слабых команд как Брюгге не будет...выиграли чисто на фарте - но по игре или как говорят еще заслуженно - НЕТ !!!..
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26.02.2021 00:10 Відповісти
Две команды буратин играло 😆 С такой игрой Динамо ничего не светит, спасибо браткам Сцуркисам...
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26.02.2021 00:01 Відповісти
Брюгге по сути ничего, кроме разрушения, не показали. Поэтому эта победа заслужена и важна. Тем более по весне, когда мы всегда слабые.
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26.02.2021 00:03 Відповісти
есть результат, но нет игры... "Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи - Цензор.НЕТ 501
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26.02.2021 00:03 Відповісти
бачив кіно про Брюгге, типу - нах воно здалось
забув як назва...
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26.02.2021 00:03 Відповісти
ну, там про кілерів кіно...
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26.02.2021 00:08 Відповісти
Назва фільму "Залягти на дно в Брюгге" "Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи - Цензор.НЕТ 316
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26.02.2021 00:16 Відповісти
дякую, знайшов
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26.02.2021 00:21 Відповісти
Игра дерьмо, результат на табло.
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26.02.2021 00:05 Відповісти
гівняна гра забудеться а результат в довідниках залишиться навіка.
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26.02.2021 00:05 Відповісти
фарт
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26.02.2021 00:11 Відповісти
Офігенний і можливо останній.
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26.02.2021 06:42 Відповісти
В "пекельних борошнах" "Динамо витерпіло для себе перемогу.
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26.02.2021 00:12 Відповісти
"Залечь на дно в Брюгге"
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26.02.2021 00:14 Відповісти
Ну,хоть денех заработали и очки рейтинга
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26.02.2021 00:26 Відповісти
Игра забудется,результат останется!!!
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26.02.2021 00:47 Відповісти
Ну це повезло, що Брюгге беззубе - навіть при 1:0 більші шанси забити були у Шапаренка, ніж у когось з Брюгге... Взагалі, у цьому сезоні везе на бельгійців - Гент, Брюгге
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26.02.2021 00:50 Відповісти
ждем Андерлехт в следующем раунде))
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26.02.2021 00:53 Відповісти
Андерлехт вилетів...
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26.02.2021 00:59 Відповісти
Андерлехт в минулому чемпі Бельгії зайняв 8 місце і в єврокубки не потрапив. Та й зараз йде на 5-у місці.
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26.02.2021 01:02 Відповісти
Динамо Реброва рознесло б це Брюге! Я вже не кажу про Динамо Сьоміна і тим більше Лобановського чи Сабо...
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26.02.2021 00:51 Відповісти
Слава Богу! праздник хоть какой-то на завтра)
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26.02.2021 00:52 Відповісти
Шехтер играл не очень, Динамо вообще слабо. Что дальше? Как попасть хоть кому-то из наших клубов в 1/4 финала? Надеяться что жребий сведет их между собой? Печалька... У нас всегда игра хромала в конце зимы - начале весны
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26.02.2021 00:57 Відповісти
Сподіватися, що комусь із них випаде Динамо Загреб/Славія/Мольде)) Ну Олімпіакос ще нічого так...
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26.02.2021 00:58 Відповісти
В серпні 2019року Динамо програло Брюгге кваліфікацію ЛЧ (0:1 на виїзді і 3:3 дома) при тренері Хацкевичі. Так що при Будулаї прогрес явний.
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26.02.2021 01:26 Відповісти
На Цензорі такі писаки про футбол, як на Футбол.уа. Гол на 83 хв. забив Буяльський а не Беседін. За що їм Бутусов платить зарплату?
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26.02.2021 01:07 Відповісти
Ого! Вже виправили.
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26.02.2021 02:02 Відповісти
Круто! Обожаю Динамо и терпеть не могу Шазтер.
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26.02.2021 04:54 Відповісти
Шахтар
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26.02.2021 04:55 Відповісти
Руськощелепна, як ти можеш обожнювати Динамо,це нонсенс,😄
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26.02.2021 06:39 Відповісти
А як "рускощелепні" грали в "Динамо", тренували його і вигравали з ним кубки?
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26.02.2021 07:14 Відповісти
Ну, нарешті!
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26.02.2021 08:50 Відповісти
Буя - молодець другу гру поспіль!
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26.02.2021 08:56 Відповісти
 
 