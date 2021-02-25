"Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" з рахунком 1:0 і вийшло в 1/8 турніру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 83 хвилині забив Бесєдін.

Нагадуємо, що перший матч команд у Києві закінчився внічию 1:1.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Перші поєдинки буде зіграно 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

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