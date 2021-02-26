Дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього серйозно, - Степанов про вакцинацію проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав медпрацівників серйозно поставитися до вакцинації проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Медичних працівників усіх відрізняє те, що вони точно розуміють - тому вчать це в медичному університеті - наскільки важливі щеплення. І будь-яка вакцинація - це захист від хвороби, дуже часто це захист від смерті ... Я дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього дуже серйозно. Я хочу наголосити, що всі вакцини, які реєструються і завозяться в Україну, - з доведеною безпекою, доведеною ефективністю", - сказав Степанов.
При цьому він зауважив, що важливо вакцинувати якомога більше населення до початку сезонного зростання ГРВІ, до яких належить і COVID-19.
"Якщо подивитися на сезонність ... Так, ми будемо мати такі сплески саме восени, і нам дуже важливо максимально вакцинувати населення до осені", - сказав глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
даже в Африке такой куйней не прививают
п.с.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальноїправдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".АРD. Пазл зійшовся - криворізькі індуси і справді виявились не чужі, принаймні Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
В моём случае это медсестра
В твоём наверное медбрат
"работник, медработник" має свій фемінітив навіть патріархальною російською:
https://ru.wiktionary.org/wiki/медработница
Не кажучи вже про українську: працівниця, інженерка, фельдшерка, гінекологиня.
Работникам а не работницам. Это таже Википедия, я выше давал на неё ссылку.
По большому счету правильно и так и так, иногда даже в одной статье про одного и ту же медсестру пишут медработник/медработница
https://sputnik.by/lifestyle/20200403/1044353679/Eniston-ustroila-syurpriz-medrabotnitse-zarazivsheysya-COVID-19.html
В отличие от тебя, дебила.
И они понимают последствия от прививки перебродившей цыганской мочей
https://youtu.be/QxpcGliF41o
Здається, хтось щось казав про 100%.
Источник: https://censor.net/ru/n3250194"
Еще до весны Степанов не дожил, а уже об осени печь ведет.
И что характерно, CEO австралийской компании Квонтас тоже о сентябре (только в Южном полушарии это весна) толкует, откроем, грит, в сентябре авиасообщение, когда всех вакцинируем.
Из чего делаем вывод: сявки получили задание выполнить план вакцинации к сентябрю, иначе меры против них будут приняты их хозяевами, хозяева видео-записи выложат в открытый доступ, видео-записи, где мировые политики дохлую свинью шпилят, например.
Нет, вы чего не подумайте, я - старушка скромная, мне такое и в голову не могло прийти про мировых политиков, то умные комментаторы на канале SkyNews пояснили, о том, какой именно на мировых политиков и менеджеров эффективных имеется компромат.
Вот такую зёрен привез степагка, и думаю , с заложенным интересом .
Лень переводить, но думаю, вы и без меня справитесь.