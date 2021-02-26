"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи" - Баканов про вирок Стерненку
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Глава Служби безпеки України Іван Баканов підкреслює, що негативні наслідки ухвалення вироку одеському активісту Сергію Стерненку зумовлені проблемами судової системи України.
"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи", - сказав глава СБУ в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами глави СБУ, "справу Стерненка слід розглядати в двох аспектах: публічному і виключно юридичному.
"Якщо ми будуємо правову державу, європейську, то ми в цій дискусії маємо враховувати виключно юридичну площину, інакше ми перетворимося на країну, в якій правосуддя взагалі нічого не варте", - зазначив Баканов.
На переконання глави СБУ, проблема, яка обговорюється зараз у суспільстві, лежить не у площині правоохоронної системи, а саме в проблемах судів.
"Давайте не забувати: вирок нашого суду, яким би він не був, може бути скасовано в Європейському суді з прав людини", - додав Баканов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Будь ласка, зачекайте...
хм.. Все эти системы СБУ, МВД, Суды, ГПУ - должны лежать в одной плоскости - в гробу..
Не уважаю Стерненко как личность, но этот приговор уже слишком.
Если бы Серега поддержал в свое время Порошенко на выборах президента, то никаких судов и близко не было бы...
Но он сам сделал свой выбор. Теперь что то доказывать будет сложнее...
Я не доверяю Стерненко с тех пор, как уходя из Правого сектора он сказал : Я ухожу В ДРУГОЙ ПРОЕКТ"!---я слышала это своими ушами.
Для него это не борьба ---ЭТО ПРОЕКТ!
І досить вже писати цю дичину! Тобто Венідіктова, генпрокурор Зелі садить Стерненко за грати, тому що той за твоїми словами топив за Зелю?!
Меня не удивляет почему он был против Порошенко. Труханов - предводитель одесской ваты, персонаж с российским паспортом, заказывал нападения титушни и ментовской титушни на активистов. Порошенко открыто поддерживал Труханова. Прокуроры генпрокуратуры Луценко таскали Стерненко по судам, хотя вина его в том, что он защищал Одессу (и не только) от "русского мира".
Стерненко наверняка давно уже сделал выводы о своём выборе, надеюсь выводы сделал и Порошенко...
тікать треба
У него ещё два дела....в довесок.
Речь уже идет о тотальном недоверии к ЗЕвласти.
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Недавно ВР приняла постанову о событиях на Майдане. Её поддержали 295 депутатов. Если даже Стерененко действительно похитил и "воспитывал" титушку который ездил в Киев на антимайдан, а потом вдруг стал одесским депутатом, то Сергея надо наградить а не судить.
За 2 последних года, когда 13 млн. дебилов привели зьйобнутого шута к власти в судах Украина адвокат - это только необходимая декорация для судьи и прокуратуры и на них судья не обращает внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=81SCWvDCE8k