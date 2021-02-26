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Новини Політика України Вирок Стерненку
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"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи" - Баканов про вирок Стерненку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Служби безпеки України Іван Баканов підкреслює, що негативні наслідки ухвалення вироку одеському активісту Сергію Стерненку зумовлені проблемами судової системи України.

"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи", - сказав глава СБУ в четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами глави СБУ, "справу Стерненка слід розглядати в двох аспектах: публічному і виключно юридичному.

"Якщо ми будуємо правову державу, європейську, то ми в цій дискусії маємо враховувати виключно юридичну площину, інакше ми перетворимося на країну, в якій правосуддя взагалі нічого не варте", - зазначив Баканов.

На переконання глави СБУ, проблема, яка обговорюється зараз у суспільстві, лежить не у площині правоохоронної системи, а саме в проблемах судів.

"Давайте не забувати: вирок нашого суду, яким би він не був, може бути скасовано в Європейському суді з прав людини", - додав Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Серьезно? Это к этому судье-упырю, на котором уже давно клеймо негде ставить за бесконечные коррупционные приговоры - у людей должно быть доверие?! Или он не из системы судейской? Ты там баканов совсем охренел от власти шаровой? Покапай делишки этого судьи за последние лет 15 и там на несколько пожизненных ему хватит (и хабалку его, кстати, туда же!)
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26.02.2021 01:08
+17
Вобще-то недоверие судам сейчас уже вторично. Люди в итоге пришли на Банковую, а не под суды.

Речь уже идет о тотальном недоверии к ЗЕвласти.
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26.02.2021 01:13
+12
Какое нахрен недоверие ?
Не уважаю Стерненко как личность, но этот приговор уже слишком.
Если бы Серега поддержал в свое время Порошенко на выборах президента, то никаких судов и близко не было бы...
Но он сам сделал свой выбор. Теперь что то доказывать будет сложнее...
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26.02.2021 01:07
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Популісти вони такі.
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26.02.2021 01:02 Відповісти
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов
хм.. Все эти системы СБУ, МВД, Суды, ГПУ - должны лежать в одной плоскости - в гробу.. "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 1234
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26.02.2021 01:04 Відповісти
Какое нахрен недоверие ?
Не уважаю Стерненко как личность, но этот приговор уже слишком.
Если бы Серега поддержал в свое время Порошенко на выборах президента, то никаких судов и близко не было бы...
Но он сам сделал свой выбор. Теперь что то доказывать будет сложнее...
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26.02.2021 01:07 Відповісти
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 6311
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26.02.2021 01:22 Відповісти
Вы не уважаете Стерненко за то, что он не поддержал Порошенко?! Да вы в своем уме? Я голосовала за Порошенко (ну не за Зеленского же?). Но такие как Стерненко борются с этой воровской коррумпированной шоблой. А ведь эти дела открыты еще при Порошенко. Ну не очаровывайтесь вы Порошенко.
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26.02.2021 01:25 Відповісти
Ну , не совсем четко человек выразился)))
Я не доверяю Стерненко с тех пор, как уходя из Правого сектора он сказал : Я ухожу В ДРУГОЙ ПРОЕКТ"!---я слышала это своими ушами.
Для него это не борьба ---ЭТО ПРОЕКТ!
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26.02.2021 01:50 Відповісти
Раскручивают Стерненка ,как нового молодого и харизматичного политика
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26.02.2021 04:32 Відповісти
Похоже на то....
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26.02.2021 06:05 Відповісти
Нет.
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26.02.2021 06:08 Відповісти
Все верно и это тоже.
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26.02.2021 18:46 Відповісти
Стерненко не поддержал Порошенко и из-за этого тот проиграл выборы?
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26.02.2021 01:30 Відповісти
Нет, конечно! НО, Стерненко топил против Пороха, писал гадости и агитировал за хорошего парня шимпанЗЕ---т.е. за свой выбор он и отвечает, а не за 300 грв.
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26.02.2021 01:52 Відповісти
esperansa002014, наведи хоч один факт, коли Стерненко топив за ЗЕ?
І досить вже писати цю дичину! Тобто Венідіктова, генпрокурор Зелі садить Стерненко за грати, тому що той за твоїми словами топив за Зелю?!
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26.02.2021 08:40 Відповісти
Я не помню чтобы Стерненко агитировал за Зеленского. Зеленский - это Коломойский и Аваков (и туча других упырей) - Стерненко за Авакова?!
Меня не удивляет почему он был против Порошенко. Труханов - предводитель одесской ваты, персонаж с российским паспортом, заказывал нападения титушни и ментовской титушни на активистов. Порошенко открыто поддерживал Труханова. Прокуроры генпрокуратуры Луценко таскали Стерненко по судам, хотя вина его в том, что он защищал Одессу (и не только) от "русского мира".
Стерненко наверняка давно уже сделал выводы о своём выборе, надеюсь выводы сделал и Порошенко...
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26.02.2021 16:26 Відповісти
Vladimir Longer, з якого біса Стерненко мав підтримувати Порошенка? Тоді сам Аваков, міністр Порошенка, цькував на Сергія ментів по справі про його самооборону. А Труханов - людина Порошенко, наймав тих кілерів.
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26.02.2021 08:36 Відповісти
********* лежит в потерянном нюхе
тікать треба
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26.02.2021 01:07 Відповісти
Ковід, Влад! Сімптом - втрата нюху! Мільярди не рятують! Куди тікати? "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2690
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26.02.2021 01:21 Відповісти
На гісторичну Батьківщину в Ізраїль
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26.02.2021 01:33 Відповісти
Тобі - до баби Тюлі під спідницю. Тільки вдягни протигаз, бо вона стара і воняе.
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7572 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7572 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7572
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26.02.2021 07:38 Відповісти
Серьезно? Это к этому судье-упырю, на котором уже давно клеймо негде ставить за бесконечные коррупционные приговоры - у людей должно быть доверие?! Или он не из системы судейской? Ты там баканов совсем охренел от власти шаровой? Покапай делишки этого судьи за последние лет 15 и там на несколько пожизненных ему хватит (и хабалку его, кстати, туда же!)
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26.02.2021 01:08 Відповісти
Суд вынес прговор, не вижу связий.
У него ещё два дела....в довесок.
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26.02.2021 01:10 Відповісти
какие еще дела?
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26.02.2021 01:19 Відповісти
Так ознакомьтесь, а потом уже что-то пишите.
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26.02.2021 01:26 Відповісти
Если тьі не пострадавший,не прокурор-обвинитель, то тебе какое дело с того приговора ?
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26.02.2021 01:51 Відповісти
Это не система, и это не суд. Это произвол в интересах частных лиц и ими же и созданый.
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26.02.2021 01:11 Відповісти
Вобще-то недоверие судам сейчас уже вторично. Люди в итоге пришли на Банковую, а не под суды.

Речь уже идет о тотальном недоверии к ЗЕвласти.
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26.02.2021 01:13 Відповісти
Ети дебилы уже Порошенко сделали виноватым что побили ментов "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 8890
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26.02.2021 01:13 Відповісти
Зебилы, сэр...
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26.02.2021 07:39 Відповісти
В Україні судами керує пітар з Москви Портнов.
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26.02.2021 01:14 Відповісти
Кто на ком лежал? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее..."Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7371
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26.02.2021 01:15 Відповісти
Кто кого поимел?Потрудитесь крімскую войну изложіть яснєє.
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26.02.2021 01:22 Відповісти
... стоял...))
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26.02.2021 01:23 Відповісти
Это у Булгакова, а у Баканова лежит) причём в плоскости..
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26.02.2021 01:28 Відповісти
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2892
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26.02.2021 01:33 Відповісти
"Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.
==========
Недавно ВР приняла постанову о событиях на Майдане. Её поддержали 295 депутатов. Если даже Стерененко действительно похитил и "воспитывал" титушку который ездил в Киев на антимайдан, а потом вдруг стал одесским депутатом, то Сергея надо наградить а не судить.
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26.02.2021 01:16 Відповісти
Баканов виліз із тіні - а субота вже ось-ось , страшно?
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26.02.2021 01:19 Відповісти
Коли про Стерненка на росії кожен тв канал пургу жене, то це вже політика, про кримінальних злочинців там мовчать
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26.02.2021 01:27 Відповісти
Може Баканову дати в допомогу Суркіса з Медведчуком? Бо дитина зовсім розгубилась "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 4497
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26.02.2021 01:27 Відповісти
А може краще збирайте своє барахло і геть? Дострокові? Помародерили пару років - треба і честь знати?
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26.02.2021 01:31 Відповісти
Вот эти их разговоры про правовое государство. Типа "если мы строим правовое государство". Это речи для плебса? Это сажать таких как Стерненко и вешать нам лапшу про правовое государство? Для Труханова, Татарова, Ермака, да много их таких, для них у нас государство не правовое, а договорняковое. А для таких как Сергей правовое. Припаяли 7 лет и тявкают "так у нас же правовое государство". Как говорил один персонаж из фильма:"Надо убирать их с места".
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26.02.2021 01:33 Відповісти
Суд,это прежде всего футбол,в котором идет состязание адвокатов и обвинительной стороны дела,выигрывает тот кто чувствует себя как рыба в воде в юриспруденции,где важна каждая деталь и мелочь,где любое сомнение всегда трактуемая в пользу обвиняемого..... "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 604
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26.02.2021 01:42 Відповісти
Кем трактуемая-то? Судьёй Вовком?
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26.02.2021 01:47 Відповісти
с этим бараном и не "то"-кай Мавзолейный и не пались? "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 6873В Украине так не говорятььь
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26.02.2021 01:49 Відповісти
Підозрюю, що, можливо на створення "ОНР" з наросії виділили гроші, он Соловей казав що на створення "ХНР" було виділено 2 лярда долярів на 4 особи, створення не вдалось, гроші прийшлось вертати, то імовірно і для загарбання півдня України також виділи мільярди, а ці гроші не вдалось "освоїти", бо через Стерненко і компанію не вдалося створити "ОДР",скрежет зубовний І тут уже , можливо, вирішили зробити показову розправу.Всі події, в тому числі і істерика на рос ТБ стосовно Стерненка не суперечить цій версії , яка має не "0" вірогідність
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26.02.2021 01:44 Відповісти
А в СБУ щас пиво пьют. С креветками.
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26.02.2021 01:45 Відповісти
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 6444
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26.02.2021 01:46 Відповісти
Серегу засудили за то что остался жив ,после трех попыток его убить,остальное от лукавого...,устроили охоту,а она неудачная...обыкновенная заказуха...
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26.02.2021 01:47 Відповісти
Дело на 99% политическое, а на 1% - юридическо-коррупционное, но вы, типа, успокойтесь, "только юриспруденция, только юриспруденция". Ну, ну.
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26.02.2021 02:00 Відповісти
Когда за каждое проигранное Украиной дело в ЕСПЧ с судьи будут сдирать живьем кожу, а у прокурора отбирать все имущество в пользу гражданина, тогда может что-то изменится.
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26.02.2021 03:08 Відповісти
Ave dominus nox?)
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26.02.2021 07:07 Відповісти
Мне кажется у стерненко слабые адвокаты. Второе, Стерненко используют , дали ему флаг в руки , и теперь стерненко просто стал поводом для раскачива6ия страны. На самом деле, этот Стерненко никого не интересует. Судебный приговор слишком строгий, но он не окончательный, есть ещё аппеляция. Другие судебные инстанции, Потом, не слышала, чтобы ПС что-то говорил в его защиту. Как-то странно это.
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26.02.2021 05:08 Відповісти
Крестись, если кажется. То есть у зебильнутой претензий к судье , у которого перед поместьем бюсты ленина со сталином претензий нет, а к адвокатам есть? С какой же помойки тебя подобрали?
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26.02.2021 05:54 Відповісти
А про задержанного во вторник правосека тоже не слышала?
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26.02.2021 06:14 Відповісти
Зелень, вас самих не воротит постоянно повторять мантру "не расскачивайте бо путен нападёт" с которой вы ранее постоянно ржали?
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26.02.2021 06:21 Відповісти
У Стерненко грамотный адвокат, я видел его коментарий по "Прямому".
За 2 последних года, когда 13 млн. дебилов привели зьйобнутого шута к власти в судах Украина адвокат - это только необходимая декорация для судьи и прокуратуры и на них судья не обращает внимания.
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26.02.2021 07:46 Відповісти
Ну да, и этого судью назначил , наверное, зебилы . До этого его любви к сталино-ленину никто не замечал, и именно зедебилы должны были его декоммунизировать.
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26.02.2021 08:10 Відповісти
Назначил индюкович, и в 19-м те, кто ранее голосовали за индюковича, ломанулись за клована, лишь бы не порошенко
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26.02.2021 09:01 Відповісти
вскорости посадят того кто ожоги нанес беркуту коктейлем молотова, за пытки огнем
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26.02.2021 06:34 Відповісти
А еще вынесут приговор за надругательство над ментовским шлемом по статье за групповое изнасилование. "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2599 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2599 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2599
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26.02.2021 07:48 Відповісти
ну так кому, как не СБУ, брать судей за яйца? Порошенко после победы на президентских выборах упразднит ГБР нахрен, все функции перейдут СБУ, тренироваться на судьях нужно начинать уже сейчас
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26.02.2021 08:40 Відповісти
Все, що нам треба знати про "Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи"
https://www.youtube.com/watch?v=81SCWvDCE8k
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26.02.2021 09:11 Відповісти
Зелені так і не зрозуміли. Питання стоїть в управлінні судами портнова і татарова, які обслуговують офіс президента, яким керує президент. Головна претензія виходить до президента.
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26.02.2021 09:35 Відповісти
проблема суда в Украине состоит в том,что судом в Украине заправляют прорашистские реваншисты,которым СБУ дает возможность этим заниматся...
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26.02.2021 10:02 Відповісти
"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи" - Баканов про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 7380
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26.02.2021 10:23 Відповісти
Коли двіж? В суботу?
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26.02.2021 10:23 Відповісти
Не в "недовірі людей до судової системи", а в продажній гнилості судової системи України.
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26.02.2021 11:05 Відповісти
Даже если половина (О-о-о-о!!!) судей честные - просто нужно дополнительно заплатить, чтобы дело попало нужному судье!
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26.02.2021 17:03 Відповісти
 
 