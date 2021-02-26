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Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель

Лідери країн-членів Євросоюзу погодилися з необхідністю запровадити електронні сертифікати для тих, хто пройшов вакцинацію проти COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на брифінгу за підсумками відеоконференції з членами Ради Європи.

"Важливим пунктом переговорів було впровадження цифрового підтвердження вакцинації. Всі єдині в думці, що нам необхідно щось подібне", - сказала Меркель.

За її словами, на відпрацювання технічних питань створення системи електронних документів, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19, знадобиться приблизно три місяці.

Також читайте: Уряд Німеччини продовжив локдаун до 7 березня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Четвёртый рейх, однако !
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26.02.2021 05:55
+6
Это троянский конь . Потом будет паспорот с доказом что ты не верблюд, как все остальные без такого паспорта. Мета такого паспорта забрать ваши праваи потом и волю.
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26.02.2021 07:34
+5
Кто занет...когда эта макрель уже свалит?
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26.02.2021 02:46
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правильно делают.
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26.02.2021 02:35 Відповісти
А что правильно?Если индийская вакцина не серцифицтрована в Европе, а украинцев ей привьют,то этот паспорт нам до одного места.
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26.02.2021 07:54 Відповісти
Индийская сделана по Американскому сертификату ... это по сути Американская вакцина которую производят на Индийских мощностях (как мне обяснили, сам не читал в подробностях , так что инфа не 100%)
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26.02.2021 17:23 Відповісти
Кто занет...когда эта макрель уже свалит?
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26.02.2021 02:46 Відповісти
Когда казломордых выдоет до коппеечки , подсунув им что то вроде северного потока за деньги залесья 😏
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26.02.2021 02:59 Відповісти
свалить то она свалит, но на ее месте ничего лучшего не появится
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26.02.2021 03:30 Відповісти
Думаешь в дальнейшем возможна ситуация в Германии типа "Меркель вернись"?
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26.02.2021 03:59 Відповісти
А я думаю,что ты московский Алень. И не только я так думаю.
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26.02.2021 05:30 Відповісти
Вот зашквар будет, когда те кто в Украине вакцинировался аналогом astra zeneca не попадут в Европу
Хотя для нашей зе власти зашквар - это принцип жизни
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26.02.2021 02:56 Відповісти
ИНТЕРЕСНО---ЖЕЛТЫЕ ВЕРЕТЫ ВСЕГО МИРА СОЕДИНЯЙТЕСЬ будут кастрированы после етого...??????ну хоть мужики останутся апосля...или придумают шото вместа мужиков..????или нужно ехать к неграм???
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26.02.2021 05:11 Відповісти
Для вас секс шопы ещё никто не отменял 😎
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26.02.2021 06:04 Відповісти
СЕКС ЖОПЫ...это хорошо...хоть одна радость..от них хоть дети бывают...а от....
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26.02.2021 06:51 Відповісти
Негров в европу уже завезли, африканских, массово, под видом беженцев. Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель - Цензор.НЕТ 881
Тут смотрела док фильм BBC о Сицилии, какой, грят, прогресс арабы в Средние века на той Сицилии устроили, класс - и современных негров-беженцев показывают, выдавая их за арабов, благо тоже мусульмане. Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель - Цензор.НЕТ 881
Надо полагать, сейчас в Европе после массовой высадки беженского десанта на острове Лампедуза ренессанс очередной начался, ждем Да Винчи африканского и этого, как его, африканского Рафаэля..
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26.02.2021 06:19 Відповісти
Четвёртый рейх, однако !
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26.02.2021 05:55 Відповісти
4???рейх...и ни минуты покоя...нугде БОГ???
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26.02.2021 06:53 Відповісти
Пацаны, вам точно нужно в ту Европу ?
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26.02.2021 05:56 Відповісти
Мне- нет. Как хорошо, что есть аэропорт Стамбула! Оттуда я лечу в Гану, минуя необходимость вакцинации. Отбываю контракт... прилетаю... сижу себе и тихонько гоню самогон... а в процессе перегона очень интересуюсь статистикой смертной в Украине и не только... И радуюсь, что я не вакцинированный.
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26.02.2021 06:50 Відповісти
Так будет не всегда!
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27.02.2021 05:29 Відповісти
а куда бедному крестьянину податься....подскажите!!!!может на дикий ВОСТОК в россию лучше????
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26.02.2021 06:57 Відповісти
A сами по себе никак не можете ? Надо к кому-то "пристегнуться" обязательно ? С такой-то территорией и ресурсами !
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26.02.2021 11:37 Відповісти
нет.....если сами----надо чтить закон...а как при войне можно чтить закон???
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26.02.2021 14:41 Відповісти
В войне можно и нужно искать союзников; но это не значит что вы должны обязательно копировать чью-то чужую модель общества.
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26.02.2021 22:13 Відповісти
Уже перехотелось. Один вид стада в намордниках удручает, людей не видно. У нас попроще, люди не такие встегнутые.
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26.02.2021 09:27 Відповісти
И здесь повторю:

Вчера комментатторы на SkyNews пояснили, почему европейские политики так складно да ладно с барановирусом согласные: пишут комментаторы, что на них, на мировых политиков, видео-компромат имеется, где они кто свинью дохлую шпилит, кто с детьми, а кто с собакой. Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель - Цензор.НЕТ 4191 Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель - Цензор.НЕТ 470
Этот факт действительно объясняет, ибо про многих европейских политиков верю, абсолютные опущенцы.
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26.02.2021 06:15 Відповісти
То якось примітивно. Лукашенко теж спочатку в пандемію грався, поки йому в грошах не відмовили. І зараз, як до ширяння дійшло, не всі країни квапяться це робити.
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26.02.2021 06:50 Відповісти
А щас поторопят. Например, вчера у нас резко стало заболевших более 8 тысяч, так? Сегодня будет ещё более, потом ещё... Ну, а ляшки и степановы нарисуют любые цифры. А там и до принудиловки дело дойдет.
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26.02.2021 07:06 Відповісти
У нас она фактически есть - эта принудиловка в Законі про захист населенняя від інф. хвороб в додатках - акти про відсторонення від трудової чи іншої діяльності (не вказано, які саме) при ухиленні від планової вакцинації чи медогляду.
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26.02.2021 07:13 Відповісти
Ну да, пока на улицах, правда, не хватают и паспорток вакцинирования не требуют, но... всё впереди, похоже.
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26.02.2021 07:17 Відповісти
Может и примитивно, но ведь работает, да как.
У нас тут в газетке объявили, что в Мельборне один колледж при университе Мельбурна (с общагой) будет от студентов требовать ширнутся на ковид.
Неужто и профессура университетская тоже со свиньей? Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель - Цензор.НЕТ 8103
И почему я не удивлена?
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26.02.2021 08:45 Відповісти
А якщо особа один раз вашу вакцинку прийме (бо безкоштовно даватимете), а потім не захоче з різних причин чи, коли стане платною ? То що ?
Чи ви ковідну вакцинку оплачуватимете людям все життя ?
Тобто той аусвайс діятиме від одного укольчика до іншого ?
Виглядає, що персонажі="борці" не в курсі, що і з чарівним щепленням можна захворіти і заражати інших...
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26.02.2021 06:22 Відповісти
скажите....после принятия вакцины я наркоманкой не стану??
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26.02.2021 06:59 Відповісти
Это троянский конь . Потом будет паспорот с доказом что ты не верблюд, как все остальные без такого паспорта. Мета такого паспорта забрать ваши праваи потом и волю.
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26.02.2021 07:34 Відповісти
Абсолютно+++
Дурачков ставят на контроль.Кстати..что то не особо слышно,а как там обстоят дела на Востоке?Все эти Эмираты,Бахрейна и пр.?А то ведь,пока Европе "ковид-паспорта и вакцинацию",муслимы тем временем в Европу без всяких ковидов.
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26.02.2021 08:55 Відповісти
Да вариантов много есть : субсидия- принеси справку про вакцинирование, купить авто или недвиж, тоже давай справку, ребенка в садик/школу- без справки ни как. Тут уже дело в фантазии власти и том как далеко народ позволит ей зайти. Писал пару месяцев назад, когда делал тест ПРЦ для вылета за рубеж, уже тогда врач меня убедил, что толку от вакцинации нет, ну если только кто-то сильно в это поверит.
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26.02.2021 08:38 Відповісти
Так сами врачи уже открыто отказываються от этой "вакцины".
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26.02.2021 08:56 Відповісти
 
 