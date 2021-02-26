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Новини Політика України Вирок Стерненку
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СІЗО (688) Стерненко (374) Найєм Масі (139)

Стерненко перебуває в окремій камері СІЗО з додатковими заходами безпеки, - адвокат Масі Найєм

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стерненко перебуває в окремій камері СІЗО з додатковими заходами безпеки, - адвокат Масі Найєм

Адвокат засудженого за розбій і викрадення одеського активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявляє, що вирок його підзахисному створює національну загрозу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Найєм заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Є встановлений факт, що до нападу на Стерненка причетна Одеська поліція .... Пан Ківа виступив з погрозами, що він або хтось інший буде "виховувати" Сергія в СІЗО ... з урахуванням того, що сказав Ківа, у нас є побоювання, що із Сергієм може щось трапитися. Саме тому ми подали заяву для гарантування заходів безпеки (про переведення з Одеського СІЗО до Києва. - Ред.)", - сказав адвокат.

За словами захисника, заходи безпеки були забезпечені.

"Нині заходи безпеки такі, що його (Стерненка) помістили в окрему камеру, є також додаткові заходи безпеки, про які я не можу говорити", - зазначив Найєм.

За твердженням захисника, Стерненка засуджено за розбій, якого "не було".

"Цей судовий процес ініційований тим, хто проти українського активіста ... Несправедливість щодо Сергія створює загрозу національній безпеці", - наголосив адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стерненко під час моєї роботи ніколи не був агентом СБУ", - Баканов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Держись, Серега, а мразота "портяно-бенедиктовая"очень скоро поменяется с тобой местами7
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26.02.2021 01:48
+9
Портнов гнида резвится
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26.02.2021 01:57
+6
Этой гниде верить нельзя, только отставка.
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26.02.2021 02:27
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Держись, Серега, а мразота "портяно-бенедиктовая"очень скоро поменяется с тобой местами7
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26.02.2021 01:48 Відповісти
Портнов гнида резвится
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26.02.2021 01:57 Відповісти
В субботу Майдан,процесс запущен и его может остановить только Зеленский....
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26.02.2021 02:00 Відповісти
Этой гниде верить нельзя, только отставка.
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26.02.2021 02:27 Відповісти
а на его место Стерненко!
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26.02.2021 02:44 Відповісти
Ну не твоего же *****
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26.02.2021 08:28 Відповісти
Маси Найем - верни гонорар за проигранное дело! Тебя нанимать больше никто не будет!
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26.02.2021 02:20 Відповісти
А за что ему такие привилегии? Он герой войны?
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26.02.2021 02:28 Відповісти
Там чуть раньше Баканов проболтался и попалил свою кантору... Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности, - адвокат Маси Найем - Цензор.НЕТ 2455
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26.02.2021 02:48 Відповісти
почав агентів розкривати - БОЖЕ ЯК ВІН ДЕБІЛЬНО ВИГЛЯДАЄ червоніючи й пітніючи ! Краще б не видазив на люди, як й до цього.
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26.02.2021 03:48 Відповісти
Ничего не понял....если Стерненко так любим и уважаем в Одессе, почему его так охраняют?
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26.02.2021 02:41 Відповісти
Знаєш, як рівних арештантів, нехай вони будуть в якому завгодно ґавторитеті, петушманять на прес-хаті? Там поняття, "правий/неправий" і все інше не працює - зсучене падло тупо гуртом нагинає арештанта і робить заштрик шкіряною штрикавкою у пердячу вену. Приблизно ось так. А ще на сучій хаті вбити можуть як вишмаркатися. Шерсть під кумом ходить, на порядній хаті їх розірвуть на шмаття - тож за наказом опустять чи посадять на списа хоч коронованого ворюгу. Далі пояснювати?
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26.02.2021 05:44 Відповісти
Понимать, это не твоё. Мозг ещё не развился до этой функции.
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26.02.2021 06:46 Відповісти
Мордва вообще тупая, ничего не понимает
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26.02.2021 08:30 Відповісти
Найбільше насмішив Геращенко - виявляється це вони з Аваковим піднімають рейтинг Пороху - не Вовчина це ідея ) а умняшки Геращенка
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26.02.2021 03:45 Відповісти
Тобто Порох зробив цей суд над Стерненком таким, щоб вивести людей !!!
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26.02.2021 03:46 Відповісти
Мосейчучка показала владу у всій красі - шо значить задача за Зелю топити помінялася!
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26.02.2021 03:50 Відповісти
адели бронетрусы
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26.02.2021 06:24 Відповісти
Не нато сорица карячи эстонски парни!
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26.02.2021 06:36 Відповісти
А где же сверхактивный и публичный братец Маси Найема? Где чЛещенеко, где все эти борцы за правду. Садят символ сопротивления Вате на Юге Украины - как воды в рот набрали. Понимаю почему, потому что как политик Стрененко в свои 16, чи сколько ему, уже Титан на фоне эти проституток политических , они Уже пигмеи на его фоне.
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26.02.2021 08:35 Відповісти
Pidtrimay Sergiya Sternenka !!!!!!!
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26.02.2021 11:47 Відповісти
 
 