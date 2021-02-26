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Новини Політика України
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Медведчук (1323) Сурков (201) Баканов Іван (295)

Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова

Правоохоронці долучили до кримінального провадження оприлюднені ЗМІ аудіозаписи нібито розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" сказав голова відомства Іван Баканов.

"Наразі цей запис не є належним доказом у справі. Слідчими будуть проведені певні процесуальні дії, в тому числі - експертизи", - наголосив Іван Баканов.

В ефірі програм Баканов також зазначив, що не може сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації записи.

"Але я думаю, що через кілька днів ви з медіа все почуєте і побачите", - додав глава СБУ.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.

Також дивіться: "Зробімо вже і будемо рухатися, бл#", - Сурков і Медведчук у 2014 році обговорюють поставки електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. АУДIО+розшифровка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
Кто экспертизу делать будет? Те же, что по Шеремету и для татарова?
Вам ВСЕМ уже никто не верит (кроме откровенных идиотов)!
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26.02.2021 01:59
+33
Мне не нужна экспертиза для того чтобы знать, что Медведчук враг Украины и место его на нарах
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26.02.2021 04:03
+33
В отличие от Зеленского, Порошенко не отпустил в Россию ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Путина, ни беркутовцев, которые расстреливали Майдан, и тому подобное. И не слил в Россию информацию о спецоперации российских военных преступников против Украины из так называемой группы Вагнера. При президентстве Порошенко политическая активность Медведчука внутри страны была заблокирована. В большую политику он вернулся уже при Зеленском на парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го.
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26.02.2021 06:56
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"При чем тут Зеля"
зіц-Зєлупа особисто освятив посадку за грати Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка. зіц-Зєлупа особисто брала безпосередню участь у спецоперації ФСБ разом із агентом ФСБ деркачом проти кандидата в президенти США. зіц-Зєлупа особисто приймав участь у зриві спрецоперації по затриманню російських військових найманців, скоївших тяжкі злочини в Україні. Я не хочу зараз забирати хліб у майбутнього проукраїнського прокурора, який буде оголошувати перелік звинувачень зіц-Зєлупі у його злочинах, та метати бісер перед свинею. Те, шо сублімував свої найвологі мрії в зіц-Зєлупу, то є лише твоя особиста драма. Невідомо, та і не цікаво, як далеко ти збираєшся зайти у своєї любові до зіц-Зєлупи, але є доволі велика частина суспільства, як вже готова викидати ту недорікуівату чєбурашку на смітник історії в негуманний спосіб.

"дятел ватный"
Ти, взагалі, українець, чи лише по пашпорту? Нахіба ти мені, як московіт, пишеш московською? Чи ти, таки, московіт? Ну я розумію, що "рускоязичєская_чєлюсь", і все решта, проблеми з вимовою, але писати чєлюсть не потрібна жеж. Чи ти ідіот? В якому аспекті свого життя ти є українцем? В чому полягає твоя різниця від московіта? В тому, що ти розумієш українську? Так московіти теж її розуміють.
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26.02.2021 19:08 Відповісти
Вот хз,как с дебилами разговаривать)Какое отношение имеет Зеля к тому,что Пэтя передал трубу Медведчуку?Ты можешь на вопрос ответить,а не нести свой бред?
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26.02.2021 19:14 Відповісти
"Пэтя передал трубу Медведчуку?"
А він її передавав?
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26.02.2021 19:18 Відповісти
А ты считаешь,что ее передали без его ведома?
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26.02.2021 20:05 Відповісти
твоя особиста фрастрація відбулася виключно з відома Порошенка. That's for sure.
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26.02.2021 20:10 Відповісти
Кроме дерьма у тебя ничего нет?Какой ты украинец,чучело?Когда нет аргументов,гавкать впустую начинают только кацапы Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 4861
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26.02.2021 20:14 Відповісти
все, обісрався? ну й пішов *****. kitchen has closed.
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26.02.2021 20:16 Відповісти
Грыбать,ты дебильное) Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 3894
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26.02.2021 23:06 Відповісти
давай, звєздуй, та не оглядайся.
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27.02.2021 02:11 Відповісти
Ну,а что ты еще можешь гавкнуть?Ни мозгов,ни аргументов)
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27.02.2021 11:08 Відповісти
НУ..НУ... Он просто легко злад Донецк, выкустил колону Гиркина из Славянска.., Провалил Иловайские и Дебальцевские операци... И планировал сдать Широкино и близ лежайшие территории... - но не дали... и еще много чего он угробил и провалил ...!
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26.02.2021 23:00 Відповісти
Мертветчука назначила фрау Меркель , а ей в свою очередь нашептал хло , назначить его в плдгруппу по обмену пленних !
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26.02.2021 07:36 Відповісти
Так у нас зовнішнє управління?
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26.02.2021 08:33 Відповісти
Всі учасники, навіть Меркель, Оланд мали виконувати вказівки зі сторони України?
Хто потребував допомоги проти пуйла ми чи вони?
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26.02.2021 09:03 Відповісти
Судя по записям разговора Медведчука с Сурковым Порошенко яшкался с Медведчуком ещё задолго до Меркель.
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26.02.2021 11:27 Відповісти
Звичайно , ще з часів партіі ригионів
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26.02.2021 13:20 Відповісти
Яшкался, це був другом путіна чи що ти мелеш там ?
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26.02.2021 21:45 Відповісти
Меркель назначила Медведчука представителем Украины?Это гениально)
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Ну как в чем? Не делайте из себя дурачка! Здесь государственная измена трупчука и того, кто его назначил переговорщиком (поставка электричества на оккупированную территорию рашистскому агрессору) плюс коррупция по закупкам электорэнергии по тендеру с одним участником... Вот если бы всего на пару дней перекрыли электричество в Крым, то и "референдума" не было бы...
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26.02.2021 09:11 Відповісти
А как ты думаешь, тендер проводит покупатель ( российский агрессор) или поставщики ?

Как мог Порошенко, не будучи покупателем, провести тендер ?
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26.02.2021 13:24 Відповісти
Ты вообще пленки слушал или жрал шоколад? Может ты не знаешь как у нас организовывают тендера для одного субъекта и какие рыла сидят за этими договорняками??? А в пленочках трупчук прямо указывает - кто ему пообещал тендер без конкурентов... Кстати эти данные легко проверить по реестру...
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26.02.2021 15:09 Відповісти
1. Я пленки слушал и стенограмму читал.

2. Я знаю, как у нас организовываются тендера. Я даже несколько десятков выиграл.

Тендер объявляет та структура, которая хочет купить.

3. Мертвечук прямо указывает на президента, а не на Порошенко.

Кого он имел ввиду под президентом, представляющим закупщика в Крыму - подумай сам.
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26.02.2021 15:40 Відповісти
Эти записи больше бьют по Порошенко, потому что там именно его имя фигурирует, как заказчика определенных схем.
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26.02.2021 04:06 Відповісти
Да, вчера две бабки на лавочке сказали, что ты балуешься в корму - можно верить?
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26.02.2021 05:44 Відповісти
Більше того. Є варіант що саме Медведчук ці записи і зробив та розповсюдив.
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26.02.2021 06:49 Відповісти
Ага.100%.А еще он ему офшоры подбросил и взорвал патронный завод,который Гэтьман построил
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26.02.2021 16:43 Відповісти
Для дебилов, конечно. Хотя у них и так во всём он виноват.
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26.02.2021 06:49 Відповісти
Коли нарешті Зеля з Бакановим вдарять по медведчуку?
Чому спонсор терористів не під арештом?
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26.02.2021 09:04 Відповісти
По голові твоєї вони б ють, ото і все
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26.02.2021 21:46 Відповісти
Ну, те що секті свідків сивочолого жодна інформація про злочини їх куміра не змінить світогляд - навіть сумнівів не маю.
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27.02.2021 06:48 Відповісти
Вітя такі як ти хотіли посадити і садять Пороха вже два роки, садять
аж штани собі всі позасирали обвинувачуваннями, а твій Зе вже на два
пожиттєвих строки напрацював, так що Вітя попереду Ростов.
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27.02.2021 20:02 Відповісти
Зе не мій, я у другому турі зіпсував бюлетень. І тому їх боротьба з сивочолим для мене двобій жаби та гадюки.
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27.02.2021 21:17 Відповісти
Может ты,свинособака,и масло "рошен" жрешь?вообще никакой гордости у вЯлилих...
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26.02.2021 09:02 Відповісти
Госссподи .!! Та хто зараз може вірити якимсь плівкам ВЗАГАЛІ !!? При нинішьому рівні технологій звукозапису !!! Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова - Цензор.НЕТ 111 .
Та зараз , на звичайну , навіть не професійну , студію звукозапису ,приведіть любого безголосого ( навіть німого ) , і через півгодини нескладної роботи оператора звукозапису , він заспіває в єфірі голосом Лучано Паваротті .!

Чи ви справді думаєте що " Пающіє труси " наприклад , вміють співати ?? Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова - Цензор.НЕТ 6094 . Всякі плівки ,це вже дрімучий - " прошлий вєк ".
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26.02.2021 06:24 Відповісти
Sharp`s:
Три з п'яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи нардепа Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен в Швейцарії. Саме там прописаний бенефіціарний власник "труби Медведчука", який і заробляв на схемі з нафтопродуктопроводом.

Знову "витік інформації" чи всі про все були поінформовані заздалегідь? Мені здається - друге.
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26.02.2021 06:54 Відповісти
Та все оточення Зеленого Йолопа або зрадники,або ригоанали,або недоумки.
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26.02.2021 08:35 Відповісти
Среди меня складывается впечатление, что такому молодому (каких-то 45 годков), а уже лейтенанту баклану Баканову дали взятку производители попкорна - ну явный же намёк им запастись в предвкушении какого-то незабываемого шоу, которое через несколько дней всем предстоит увидеть и услышать.
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26.02.2021 06:55 Відповісти
У мене тут теж дещо є. Офігєнний доказ. Зебіли, не дякуйте.

Через несколько дней все услышите и увидите, - Баканов о записи разговора Медведчука и Суркова - Цензор.НЕТ 3443
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26.02.2021 07:01 Відповісти
о Господи инфа таки сотка, на сайте в рот мне ноги было подтверждение этому тексту)))) Класс
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26.02.2021 09:15 Відповісти
Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 5885 Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 5885 Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 5885
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26.02.2021 10:32 Відповісти
Кучму уже лет 20 легализируют?)
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26.02.2021 07:13 Відповісти
Странное совпадение.
ЬКак только рейтинг Петра Порошенко начинает расти, так сразу находятся какие-то плёнки.
ЬСериал «Усы Деркача и Сашкины кудри», сезон 15-й. Они стараются, а он не сдаётся... 👍🏼😊
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26.02.2021 08:04 Відповісти
если рейтинг зе падает то это совсем не значит что он растет у сывого, все кто его ненавидел не поменяют своего мнения
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26.02.2021 08:21 Відповісти
Как ты думаешь куда девается рейтинг "голоса" и не голосовавших )смотри те же опросики зекретинские-как бы они не мухлевали ,но и им приходится признавать,что рейтинг растет только у Пороха и ЕС-обтекай те))))
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26.02.2021 08:55 Відповісти
Это где его рейтинг начал расти? У пациентов на Фрунзе 103?
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26.02.2021 08:25 Відповісти
Тупін - це прізвище чи діагноз?
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26.02.2021 08:32 Відповісти
Для клиента Фрунзе 103, подсказка,это перестановка букв в известной фамилии. Но тебе эта подсказка вряд ли поможет решеть такую загадку.
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26.02.2021 08:49 Відповісти
Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 9803
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26.02.2021 11:37 Відповісти
Вчені з'ясували,що IQ людей,які 21 квітня 2019 року проголосували за зеленського,не перевищує 30 балів.
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26.02.2021 13:11 Відповісти
Я ж казав - в тебе IQ 20 Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 5801
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03.04.2021 10:56 Відповісти
Кацапчику,в Києві вже давно немає вулиці імені червоного босяка фрунзе.
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26.02.2021 13:08 Відповісти
Название улиц можно менять до бесконечности,но главное что название больницы и твоего отделения остаются неизменны.
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26.02.2021 16:01 Відповісти
Диагноз-кто еще может себе такое погоняло из "пуйла" переделать...
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26.02.2021 08:57 Відповісти
а экспертизу анализа мочи янелоха уже сделали?
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26.02.2021 08:28 Відповісти
Обязательно, обязательно
Я на рыженькой женюсь
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26.02.2021 08:38 Відповісти
Два смердючих зрадники свого народу.
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26.02.2021 08:55 Відповісти
Два смердючих зрадники свого народу.
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26.02.2021 08:56 Відповісти
Петя - досвідос
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26.02.2021 09:12 Відповісти
без этих записей (которые кстати ни о чем) и так понятно кто есть ху. мертвячук должен либо свалить на паРашу, либо сесть на нары. а лучше вообще при попытке к бегству...
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26.02.2021 09:19 Відповісти
У Гео Лероса вопрос к Баканову.

Geo Leros

11 год ·

Володимир Зеленський, може розкажеш чому за мною стежить бригада СБУшників?

Ти для цього президентом став, щоб перетворити Україну в 95 квартал за залізною завісою?
Затриманий один з «чекістів», чекаємо з адвокатом на оперативну групу, фіксуємо і відкриваємо кримінальну справу.

Твоє корумповане лігво х€рово закінчить!

Подробиці завтра.
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26.02.2021 09:25 Відповісти
Плівка Медведчука спрямують проти Порошенка, саме з цією метою і збирають сьогодні РНБО. Про це майже не відкрито кричали на Г+Г.
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26.02.2021 09:34 Відповісти
Знову хочуть налити брехні і бруду на Порошенко і цілий рік, а можливо 5 тягнути кота за хвіст і щось ніби розслідувати. Ні, зелень, нарід все-таки завтра прийде до вас і буде стояти поки не відпустите героїв і не вигоните з офісу президента, та інших установ ворогів та не посадимте їх.
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26.02.2021 09:41 Відповісти
Меня шокировал эмоциональный фон разговора:Медведчук на правах шестерки заискивающим быстрым речитативом докладывал боссу -быстро.а то вдруг расхочется ему выслушивать доклад - а Суркова прямо перло от чувства значимости,от того.что он может президентам указывать,что им думать и что делать.Жуть.
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26.02.2021 10:11 Відповісти
Скільки самих різноманітних плівок ми вже чули за ці роки? І шо? Всі ці плівки це черговий піар, а нам потрібні конкретні посадки, конкретних людей. Що саме цікаве - ми всіх їх давно знаєм, і «вони» також.
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26.02.2021 10:33 Відповісти
Пока всех украинских олигархов не возьмут за фаберже, толку не будет. На весах стоит само существование Украины и надежда одна на Байдена.
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26.02.2021 10:49 Відповісти
ЗеБіли,а що там чути про зраду дєрьмака та шмарклі? Ви вже забули про вагнерівців?
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26.02.2021 11:23 Відповісти
Про проваленную Зюзей и К0 операцию с вагнеровцами снимается серьезный фильм и мы все его увидим.
Тогда поговорим
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26.02.2021 12:02 Відповісти
це добре.
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26.02.2021 12:04 Відповісти
Вот же ж брехло - так соевого сцарька опустить:
Злита "розмова з Сурковим": Медведчук розповів про роль Порошенка
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26.02.2021 11:40 Відповісти
опущене чмо мертвечук нiкого опустити не може, тим бiльше Порошенка.
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26.02.2021 12:06 Відповісти
СДПУ о с ким тоді соя починала? Без капіталу з Москви вони зеро
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26.02.2021 14:57 Відповісти
Значит, когда Зюзя без всяких пливок на всю страну рассказывает как ему дюже хочется заглягуть в глаза Путинду - это нормально и хорошо.


Когда Зюзя также во всеуслышанье объявил, что он готов встать на колени перед Путиным - это тоже нормально и хорошо
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26.02.2021 11:42 Відповісти
Но когда Порошенко спасал жизни наших пленных и для этого пришлось использовать Мудачука, то это уже страшно плохо.
Уже никого не волнует, что были спасены пленные, главное уколоть Пороха.

Ситуация с Медведчуком была дилеммой: вытаскивать наших солдат из плена, с ордынских подвалов
Тогда только через Медведчука - категорическое УСЛОВИЕ ПУТИНА.
С дальним прицелом. Оставить их там, сохранив политическую девственность?
Порошенко наплевал на собственные рейтинги и выбрал спасать солдат, действительно через Медведчука.
Кремль до сих пор хорошо разыгрывает эту карту, с помощью Арестовичей, Подоляков, Лещенко, Богуцких, «Свободы», «Нацдружин» и других самозванных патриотов.
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26.02.2021 11:49 Відповісти
а чего не сразу? ждешь, когда медведчук еще пару лямов накинет?
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26.02.2021 11:56 Відповісти
Еще вспомните как Зюзя спас украинских моряков. Тогда как их можно было вызволить не кланяясь Путингу с помощью Международного Трибунала. Но надо ж было быстренько пропиаритьсяи лишний раз прогнуться перед Пу.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге в четверг, 27 июня, напрямую обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, захваченных Россией во время конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - заявил украинский лидер, перейдя на русский язык.
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ОН ГОТОВ "ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ЧТО УГОДНО, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ РЕБЯТ ДОМОЙ".
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26.02.2021 11:57 Відповісти
Ну и в очередной раз про дружбу Порошенко с Медведчуком.
Отвечает САМ Мудачук:

"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО
і підтримував іншого кандидата на виборах", -


ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.

https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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26.02.2021 12:00 Відповісти
Порошенко кум Мєдвєдчука,Мєдвєдчук кум Пуйла,Зєлєнь продовжує зрадницьку політику Порошенка всіх чотирох на палю.
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26.02.2021 12:02 Відповісти
Порошенко кум мєдвєдчука



для чого писати таку маячню? в мертвечука кум це пуйло.
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26.02.2021 15:36 Відповісти
Ну, про кумівство Медведчука з Порошенко, то, швидше за усе фейк. Ні Порошенко, ні Медведчук про це нічого не говорили. Щось схоже на "24 вілли Яценюка в Майямі"
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26.02.2021 13:36 Відповісти
У цієї прокремлівської шобли на чолі із зіц-Зєлупою, єрмаками та бакановими, комромата на самих себе до холєри, але ж викладатимуть лише те, шо їм доцільно. Причому, без будь-яких юридичних наслідків для будь-кого, хіба шо тільки для патріотів України..
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26.02.2021 15:25 Відповісти
Це той баканов , що вчора на шоу на плюсах свою агентуру розкривав? Благо Найем адвокат Стерненка його зупинив...
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26.02.2021 15:46 Відповісти
"шоу на плюсах "
Х.з. чи на "плюсах", чи "мінусах". Я взагалі не знаю про що це.
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26.02.2021 17:06 Відповісти
Не только Горловка с Безлером. Какого нового компромата на Зеленского ждать от Медведчука . https://www.dsnews.ua/politics/i-video-s-korporativov-tozhe-kakogo-novogo-kompromata-na-zelenskogo-zhdat-ot-medvedchuka-25022021-416990

лиш маленька цитата зі статті -

Известно, что Зеленский не раз посещал Москву. И видеозаписи могут быть не только с публичных выступлений и концертов «Квартала 95», но и с корпоративов тоже. И не только с корпоративов.

Еще одно уязвимое место - российское финансирование проектов, доход от которых имел Зеленский, включая и период после начала российской агрессии против Украины. Эта тема тоже может «вспомниться» и подкрепиться документальными подтверждениями.

Также у Кремля есть записи телефонных разговоров Зеленского с Путиным. И есть всякая переписка между Банковой и Кремлем в рамках консультаций в нормандском формате. Там может быть компромат в специфическом виде - какие-то предложения, поступавшие с Банковой в Кремль, которые противоречат тому имиджу жесткого защитника украинских интересов, который усиленно старается создать себе Зеленский в последний месяц. Напомним, что раньше сам Зеленский заявлял о своей готовности на переговорах с Путиным «сойтись где-то посередине». И что же он понимал под «серединой» - это очень интересный вопрос.
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26.02.2021 16:05 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько.
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26.02.2021 19:55 Відповісти
Українці ще не попухли від сенсаційних плівок ?
Ще нам нового діспетчера Карлоса не вистачало Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 4005
Мертвечу сєпар і моральний виродок, про окупацію Крима кацапами і так всі знають,
що там ще можно нового сказати.
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26.02.2021 21:48 Відповісти
порохоботам замало доказів того, що сивочолий давно є частиною отої олігархічно- мафіозної чекістської зарази, що охопила більшість постсовка... їм треба, аби він сам їм про це сказав.)
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27.02.2021 21:26 Відповісти
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