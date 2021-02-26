Через кілька днів усе почуєте і побачите, - Баканов про записи розмови Медведчука і Суркова
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Правоохоронці долучили до кримінального провадження оприлюднені ЗМІ аудіозаписи нібито розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" сказав голова відомства Іван Баканов.
"Наразі цей запис не є належним доказом у справі. Слідчими будуть проведені певні процесуальні дії, в тому числі - експертизи", - наголосив Іван Баканов.
В ефірі програм Баканов також зазначив, що не може сказати, які будуть подальші кроки щодо легалізації записи.
"Але я думаю, що через кілька днів ви з медіа все почуєте і побачите", - додав глава СБУ.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
зіц-Зєлупа особисто освятив посадку за грати Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та Андрія Антоненка. зіц-Зєлупа особисто брала безпосередню участь у спецоперації ФСБ разом із агентом ФСБ деркачом проти кандидата в президенти США. зіц-Зєлупа особисто приймав участь у зриві спрецоперації по затриманню російських військових найманців, скоївших тяжкі злочини в Україні. Я не хочу зараз забирати хліб у майбутнього проукраїнського прокурора, який буде оголошувати перелік звинувачень зіц-Зєлупі у його злочинах, та метати бісер перед свинею. Те, шо сублімував свої найвологі мрії в зіц-Зєлупу, то є лише твоя особиста драма. Невідомо, та і не цікаво, як далеко ти збираєшся зайти у своєї любові до зіц-Зєлупи, але є доволі велика частина суспільства, як вже готова викидати ту недорікуівату чєбурашку на смітник історії в негуманний спосіб.
"дятел ватный"
Ти, взагалі, українець, чи лише по пашпорту? Нахіба ти мені, як московіт, пишеш московською? Чи ти, таки, московіт? Ну я розумію, що "рускоязичєская_чєлюсь", і все решта, проблеми з вимовою, але писати чєлюсть не потрібна жеж. Чи ти ідіот? В якому аспекті свого життя ти є українцем? В чому полягає твоя різниця від московіта? В тому, що ти розумієш українську? Так московіти теж її розуміють.
А він її передавав?
Хто потребував допомоги проти пуйла ми чи вони?
Как мог Порошенко, не будучи покупателем, провести тендер ?
2. Я знаю, как у нас организовываются тендера. Я даже несколько десятков выиграл.
Тендер объявляет та структура, которая хочет купить.
3. Мертвечук прямо указывает на президента, а не на Порошенко.
Кого он имел ввиду под президентом, представляющим закупщика в Крыму - подумай сам.
Чому спонсор терористів не під арештом?
аж штани собі всі позасирали обвинувачуваннями, а твій Зе вже на два
пожиттєвих строки напрацював, так що Вітя попереду Ростов.
Та зараз , на звичайну , навіть не професійну , студію звукозапису ,приведіть любого безголосого ( навіть німого ) , і через півгодини нескладної роботи оператора звукозапису , він заспіває в єфірі голосом Лучано Паваротті .!
Чи ви справді думаєте що " Пающіє труси " наприклад , вміють співати ?? . Всякі плівки ,це вже дрімучий - " прошлий вєк ".
Три з п'яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи нардепа Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен в Швейцарії. Саме там прописаний бенефіціарний власник "труби Медведчука", який і заробляв на схемі з нафтопродуктопроводом.
Знову "витік інформації" чи всі про все були поінформовані заздалегідь? Мені здається - друге.
ЬКак только рейтинг Петра Порошенко начинает расти, так сразу находятся какие-то плёнки.
ЬСериал «Усы Деркача и Сашкины кудри», сезон 15-й. Они стараются, а он не сдаётся... 👍🏼😊
Я на рыженькой женюсь
Geo Leros
11 год ·
Володимир Зеленський, може розкажеш чому за мною стежить бригада СБУшників?
Ти для цього президентом став, щоб перетворити Україну в 95 квартал за залізною завісою?
Затриманий один з «чекістів», чекаємо з адвокатом на оперативну групу, фіксуємо і відкриваємо кримінальну справу.
Твоє корумповане лігво х€рово закінчить!
Подробиці завтра.
Тогда поговорим
Злита "розмова з Сурковим": Медведчук розповів про роль Порошенка
Когда Зюзя также во всеуслышанье объявил, что он готов встать на колени перед Путиным - это тоже нормально и хорошо
Уже никого не волнует, что были спасены пленные, главное уколоть Пороха.
Ситуация с Медведчуком была дилеммой: вытаскивать наших солдат из плена, с ордынских подвалов
Тогда только через Медведчука - категорическое УСЛОВИЕ ПУТИНА.
С дальним прицелом. Оставить их там, сохранив политическую девственность?
Порошенко наплевал на собственные рейтинги и выбрал спасать солдат, действительно через Медведчука.
Кремль до сих пор хорошо разыгрывает эту карту, с помощью Арестовичей, Подоляков, Лещенко, Богуцких, «Свободы», «Нацдружин» и других самозванных патриотов.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге в четверг, 27 июня, напрямую обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков, захваченных Россией во время конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - заявил украинский лидер, перейдя на русский язык.
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ОН ГОТОВ "ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ЧТО УГОДНО, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ РЕБЯТ ДОМОЙ".
Отвечает САМ Мудачук:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО
і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
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для чого писати таку маячню? в мертвечука кум це пуйло.
Х.з. чи на "плюсах", чи "мінусах". Я взагалі не знаю про що це.
лиш маленька цитата зі статті -
Известно, что Зеленский не раз посещал Москву. И видеозаписи могут быть не только с публичных выступлений и концертов «Квартала 95», но и с корпоративов тоже. И не только с корпоративов.
Еще одно уязвимое место - российское финансирование проектов, доход от которых имел Зеленский, включая и период после начала российской агрессии против Украины. Эта тема тоже может «вспомниться» и подкрепиться документальными подтверждениями.
Также у Кремля есть записи телефонных разговоров Зеленского с Путиным. И есть всякая переписка между Банковой и Кремлем в рамках консультаций в нормандском формате. Там может быть компромат в специфическом виде - какие-то предложения, поступавшие с Банковой в Кремль, которые противоречат тому имиджу жесткого защитника украинских интересов, который усиленно старается создать себе Зеленский в последний месяц. Напомним, что раньше сам Зеленский заявлял о своей готовности на переговорах с Путиным «сойтись где-то посередине». И что же он понимал под «серединой» - это очень интересный вопрос.
Ще нам нового діспетчера Карлоса не вистачало
Мертвечу сєпар і моральний виродок, про окупацію Крима кацапами і так всі знають,
що там ще можно нового сказати.