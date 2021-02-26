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Новини Політика УкраїниСуспільство Вирок Стерненку
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акція (1103) МВС (2877) протест (2249) Геращенко Антон (925) Стерненко (374)

Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликає всіх учасників акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка дотримуватися мирного характеру протесту, без застосування насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Я закликаю всіх, хто буде мітингувати в суботу: будь ласка, приходьте мирно, не нападайте на поліцейських", - сказав Геращенко.

Також заступник глави МВС наголосив: "Ми не будемо давати можливість спровокувати правоохоронні органи. Зараз часи не Януковича і Захарченка. Поліція - з народом, вона захищатиме громадський спокій, а не використовуватися для нападу на мирних протестувальників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
если полиция с народом, ТО тогда пускай тоже митингует вместе с народом!
Логично?
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26.02.2021 07:15
+23
В Киеве должна ложится тротуарная плитка такой формы ,что б она могла легко вмещаться в руках митингующих
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26.02.2021 07:27
+18
А цветочки вам не подарить ещё? А народные? Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом - Цензор.НЕТ 6305
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26.02.2021 07:11
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А цветочки вам не подарить ещё? А народные? Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом - Цензор.НЕТ 6305
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26.02.2021 07:11 Відповісти
Ти країни поплутав.
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26.02.2021 07:32 Відповісти
Побачимо як ви це проковтнете.
Сподіваюсь мирного протесту по українським міркам не буде. Хоча сам в це не вірю...
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26.02.2021 07:45 Відповісти
Мусора-нє люді!
А. Аваков.
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26.02.2021 07:15 Відповісти
Нехай поліція арештує всіх бариг і сгонить їх на стадіон, якщо вона з народом, для вистави а-ля Піночет, проти кварталу ублюдків.
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26.02.2021 07:43 Відповісти
если полиция с народом, ТО тогда пускай тоже митингует вместе с народом!
Логично?
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26.02.2021 07:15 Відповісти
Поліція то брехлива структура, підприємці ніколи не пробачать побиття свої літньої колеги , якій зламали щелепу в -3ьох місцях і вибили око, зробивши її інвалідом.
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26.02.2021 07:16 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи.
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26.02.2021 07:33 Відповісти
нападать не будут а сделают простое физическое замечание! Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом - Цензор.НЕТ 3561
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26.02.2021 07:17 Відповісти
Жирный рохля уже сцыться.
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26.02.2021 07:19 Відповісти
В Киеве должна ложится тротуарная плитка такой формы ,что б она могла легко вмещаться в руках митингующих
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26.02.2021 07:27 Відповісти
Не только формы, но и размера, и как следствие - массы
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26.02.2021 08:34 Відповісти
Мы не сексисты, мы гендерно равные, значит любая девушка иметь соответствующую плитку, которую она сможет добросить до продажного копа.
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26.02.2021 08:35 Відповісти
Так Переяслав и Запорожье это они с народом были?! Когда тебя ночью в поле полицаи останавливают и без понятых пытаются продуть и говорят что ты пьяный хотя ты уже около месяца не пьёшь это тоже они обо мне думают? Дядя, ты в каком Мире живешь?
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26.02.2021 07:27 Відповісти
той світ в якому він живе називається "пряма кишка авакова"
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26.02.2021 07:35 Відповісти
Ну, не с лысым же судьей-сталинистом незаконно осудившим Стерненко.
Отпускайте! Хватит судейской махновщиной заниматься.
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26.02.2021 07:28 Відповісти
Якщо поліція з народом, то вона теж мала б вимагати відповіді у Зєлжнского на багато запитань, які і цікавлять той самий народ. Зокрема щодо ннвиконаних обіцянок, олігархів-господарів, Портного, Медведчука, якому ні холодно, ні гаряче від санкцій, Єрмака з брато і їхній сімейний бізнес, Татарова та інших аґентів, що впливають на правоохоронні структур, спитати про арешти і переслідування патріотів і лояльність до антиукрахеських елементів. А ще поліція, яка з народом, мала б захищпюати інтереси цього народу, а не олігахічної системи і мала б відкривати справи проти ворогів народу. Де це все? Гервщенко, аууу!
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26.02.2021 07:30 Відповісти
Поліція, як і ЗСУ, не мають права влазити в політику. Дивно, що це треба пояснювати.
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26.02.2021 07:35 Відповісти
Дивно, що треба пояснювати, що правоохоронні органи повинні захищати державні інтереси, а не оліархічні. І це не політика, в безпека держави. І МО, відповідь - це відповідь Геразенкв, який написав бздур. Тому білий ватник коментуй по суті, а не по методиці.
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26.02.2021 07:48 Відповісти
Ти форум зі своєю кухнею поплутав- та командуй, якщо дозволять.)))
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26.02.2021 18:29 Відповісти
Ні, пальтішко стьогане, не попутав. У нас в Україні на кухні жінка керує. 😊 Так що вибачай. Терпи. 😊
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26.02.2021 20:08 Відповісти
Тобто тобі ніде командувати не дозволяють, недолуге.)))
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26.02.2021 21:09 Відповісти
А нафіга? 😁Я працювати вмію!. Ти попробуй, може і тобі сподобається. А головне - корисно і для власного здоров'я, і для оточуючих. 😁
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26.02.2021 22:17 Відповісти
Що спробувати?
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27.02.2021 01:12 Відповісти
Забудь. Це для тебе важко. 😁 Йди краще на кухні покомандуй. 😊
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27.02.2021 01:44 Відповісти
На твоїй кухні замість тебе? А нафіга воно мені?
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27.02.2021 01:53 Відповісти
То в тебе своєї власної нема? Співчуваю. 😔
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27.02.2021 11:34 Відповісти
Не потребую.
От я щойно повернувся з роботи, заробив десь 1500 грн- а чим ти цілий день займався?
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27.02.2021 19:40 Відповісти
От не скажу! 😊Бо вдавишся від заздрощів! 😊 Пожалію твою психіку. 😁
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28.02.2021 11:34 Відповісти
Не рівняй по собі.
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28.02.2021 17:21 Відповісти
Кого? Тебе? 🤣🤣🤣🤣 Насмішв, зебіл, насмішив! Дотепний ти, однак!
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28.02.2021 17:24 Відповісти
Тобто ти з форуму не вилазиш, виходячи з швидкості відповіді.
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28.02.2021 17:30 Відповісти
А дна, да? 😁
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28.02.2021 17:33 Відповісти
Навіть вже заговорюешся- відпочити тобі треба.)))
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28.02.2021 17:45 Відповісти
Т не зрозумів. Я відпочиваю. 😁 Тому відпочити треба тобі. Вартувало воно тих нікчемних 1600?🤣
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28.02.2021 19:27 Відповісти
Що вартувало?
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28.02.2021 19:40 Відповісти
І да- я щойно повернувся з роботи, заробив десь 1600 грн.
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28.02.2021 17:23 Відповісти
Бідний! На кухню збираєш? А в мене вже є! Тому я у неділю відпочиваю. Як біла людина. Заздри мовчки. 😁
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28.02.2021 17:32 Відповісти
Просто працюю. Звичка така- з 1974 року, з 4-го класу.
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28.02.2021 17:44 Відповісти
Я так і зрозумів, що школу ти закинув. 😁 А даремно!
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28.02.2021 19:28 Відповісти
Та на місці моя СШ N 83- хто ж її закине? І мій портрет на Дошці Пошани, як золотого медаліста випуску 1980 року, на місці.
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28.02.2021 19:42 Відповісти
🤣 Важке дитинство, дерав'яні іграшки. Чи вартувало ту медаль отримати, щоб у неділю працювати за 1600 гривень? Мені тебе щиро жаль. Напевне на кухню збираєш? Щоб було де командувати? Ти - молодець! Моя дружина дивужться, чого я так усміхаюся. А просто у мее з' явився мій особистий комік! 😁
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28.02.2021 19:47 Відповісти
Та нормальне дитинство, на Микільській Борщагівці. Я потім ще й інститут з Червоним дипломом закінчив- бо вмію та люблю працювати.
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28.02.2021 19:49 Відповісти
Та да! На старості літ, під шістдесятку по неділях працювати за 1600.😁 Аааа! Тепер зрозумів, це просто любов до роботи! Тут роші - е головне? 🤣
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28.02.2021 19:53 Відповісти
Хлусня.
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26.02.2021 07:50 Відповісти
Люди полицаев не тронут, пока те сами не нападут. Так было всегда.
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26.02.2021 07:31 Відповісти
мене доречі покоробило у вівторок, коли почали кричати "поліція з народом".
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26.02.2021 07:33 Відповісти
влада не может навести порядок с судами только обещает, уже 30 лет .То что остается людям ,давать ей чаривного пенделя. Только и всего .
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26.02.2021 07:44 Відповісти
Ні , вони всіх пересадять , а ми будемо їм посміхатися ! Таких нахабних істот ще пошукати треба . Особливо цей , якого привели Порошенко з яценюком , а він тепер на Пороха жене пургу . Порошенко повинен на нього подати до суду за брехню та наклеп і довести з адвокатами до кінця справу . Воно таке вчора мололо !
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26.02.2021 07:49 Відповісти
а полиция не хочет наведаться к Бенядиктовой и к Вовкам?!
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26.02.2021 07:53 Відповісти
Ага,тринди Тоня,кліщі яких тягнуть пінцетом з під шкіри верещать такі самі слова.
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26.02.2021 07:59 Відповісти
Полиция крышует преступников , проверьте их родственников, станет всем ясно и на свои места
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26.02.2021 08:25 Відповісти
продажные копы получат в табло (тут Геращенко напрягся, а ведь даром, ведь он не продажный коп)
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26.02.2021 08:32 Відповісти
Если хоть один мусор на камеру скажет, что он поддерживает митингующих, что судебная система прогнила, Аваков черт, генпрокурор и Татаров агенты Кремля, а он служит народу Украины и защищает общественный порядок, то МОЖЕТ БЫТЬ, в какой-то мере протестующие будут к ним более благосклонны
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26.02.2021 08:34 Відповісти
Поліція з уродом!
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26.02.2021 08:37 Відповісти
это нада будет посмотреть, скем полиция.
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26.02.2021 08:39 Відповісти
розмовляла з поліцією на акції.Нас не пускали на засідання райради.Питаю---а якщо я зараз піду туди стріляти будете------і мені так спокійно=====якщо буде наказ-так.
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26.02.2021 08:48 Відповісти
Якщо поліція з народом, то чому вона захищає проросійських депутатів і їх Зеленського з Венедіктовою, а не захищає український народ??!
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26.02.2021 08:40 Відповісти
Понимаю что надо выходить, но не выйду. За троих прекрасных людей Юлю Кузьменко, Рифмастера и Яну Д. мы выходили. А сейчас нет. Стремно, что кацапы воспользуются этой ситуацией. Сильно уже демонстративно и нагло ведет себя Портнов, похоже они (падлы Мервтечука -Портнова) будут счастливы если устроить завтра побоище под ОП. Это просто частное мнение, кто решил - идите! Но главное помнить, что враг не дремлет. И если уже устраивать кипишь то не довольствоваться манипуляциями и подачками вокруг фигуры Стерненка, а всех надо освобождать. Непонятно какой сейчас реальный властный ресурс у ЗЕ, но захочет - разрулит ситуацию, на то он и президент.
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26.02.2021 08:45 Відповісти
Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом - Цензор.НЕТ 2347

Продажні корумповані менти - копи, вони що з народом?
Ні! Це вірні сторожові пси у корумпованої продажної влади!
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26.02.2021 09:18 Відповісти
На плюсах спітнілий від потуг Гандоша Геращенко заявив ще, шо в усьому що сталося у суді зі Стерненко винуватий Порошнеко , бо йому це вигідно. Тобто заява Венедіктової , що стаття Стерненку буде, звинувачення від її прокурорських у Одесі, вирокбувшого донецького судді, який не тільки Сталіну з Леніним молиться - то все ПРадєлкі Пороха...
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26.02.2021 09:35 Відповісти
Ні, пан Геращенко. Якраз ви разом із Аваковом поліцію поставили по іншу сторону від народа. Ви іх поставили охороняти слуг олігвархів і звичайно себе.
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26.02.2021 09:43 Відповісти
у "папиредника" полиция тоже была с народом, в Белорусии и рабсее она тоже с народом.
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26.02.2021 09:47 Відповісти
Моральные уроды не имеют к народу никакого отношения.
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26.02.2021 09:51 Відповісти
Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом - Цензор.НЕТ 4382
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26.02.2021 15:26 Відповісти
Сцыкотно ж когда, страшно.
А это подал сладенький голосочек Тосик Геращенко, недавно утративший квалификационную категорию "самый упитанный пупс МВД" (Крищенко отобрал), произведённый из советников в заместители министра за особый талант тщательно вылизывать, наглядно продемонстрированный на тарелке в ресторане, который регулярно делает Авакова щасливым, удовлетворённым и довольным.
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26.02.2021 15:36 Відповісти
Тогда это жирное мурло должно жопу со стула поднять и быть вместе с народом на протесте.
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26.02.2021 16:28 Відповісти
...тобто ви ( мусора...прокуратура...судді продажні ) почуєте народ ...відпустите незаконноувязнених Антоненка..Стерненка ...?...відкриєте кримінальні справи на портнова..мерчука..ківу..татарова..єрмака..авакову і других гнид..зрадників і терористів...?...якщо таке відбудетсся,народ через пять хвилин розійдется...але...100% такого не буде...вам плювати на народ...
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27.02.2021 12:14 Відповісти
 
 