Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко закликає всіх учасників акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка дотримуватися мирного характеру протесту, без застосування насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Я закликаю всіх, хто буде мітингувати в суботу: будь ласка, приходьте мирно, не нападайте на поліцейських", - сказав Геращенко.

Також заступник глави МВС наголосив: "Ми не будемо давати можливість спровокувати правоохоронні органи. Зараз часи не Януковича і Захарченка. Поліція - з народом, вона захищатиме громадський спокій, а не використовуватися для нападу на мирних протестувальників".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.